Super Mario Sunshine: guida all'avventura su Isola Delfinia

All'interno di Super Mario 3D All-Stars, la collection che comprende alcuni dei più popolari titoli appartenenti alla serie Nintendo, troviamo anche uno degli episodi che più ha diviso i fan nel corso degli anni: Super Mario Sunshine. Il gioco in questione è arrivato su GameCube nell'estate del 2002 e ha permesso agli appassionati dell'idraulico baffuto di esplorare per la seconda volta dei mondi tridimensionali. Prima che torniate sull'Isola Delfinia a ripulire tutto con l'aiuto dello SPLAC 3000, ecco qualche consiglio che potrebbe tornarvi utile nel completamento dell'avventura e nella scoperta di tutti i segreti.

Controlli

Come già visto nella guida di Super Mario 64, i controlli di Super Mario Sunshine sono gli stessi sia per chi utilizza il Joy-Con che per chi utilizza un Controller Pro e non possono essere modificati in alcun modo.

Ecco di seguiti lo schema completo dei comandi:



Movimenti di base

• Muovi Mario: stick analogico sinistro

• Gestione della visuale: stick analogico destro

• Mariovisione: pressione dello stick destro

• Raccogli/Immergiti: Y

• Salta/Nuota velocemente/Parla: A

• Cambia spruzzatore: X

• Spruzza da fermo: R

• Spruzza in movimento: ZR

• Mappa: L

• Centra visuale: ZL

• Menu di sospensione: -

• Menu di pausa: +



Azioni speciali

• Schianto a terra: in aria, premi ZL

• Passo laterale: muoviti tenendo premuto ZL mentre spruzzi

• Salto triplo: mentre corri, premi B -> B -> B

• Salto rotante: ruota lo stick analogico sinistro una volta e premi B

• Capriola laterale: mentre corri, fai un'inversione e premi B

• Salto a parete: salta verso una parete e premi B quando tocchi

• Tieni/Lancia: premi Y

• Testata: premi Y mentre salti

• Scivolata sulla pancia: premi Y mentre corri

• Scivolata: spruzza di fronte a te con ZR e fai una scivolata

• Capriola in avanti: premi B mentre scivoli

• Spruzzata rotante: ruota lo stick analogico sinistro una volta e premi ZR

• Capriola all'indietro: premi B mentre spruzzi con R



SPLAC 3000

Il protagonista indiscusso di Super Mario Sunshine è senza ombra di dubbio lo SPLAC 3000 (Sistema Propulsivo di Lancio Acquatico Combinato), ovvero lo strumento progettato dal Dottor Strambic, il bizzarro personaggio che abbiamo conosciuto nei vari Luigi's Mansion, grazie al quale Mario può assorbire grosse quantità d'acqua per poi utilizzarla in diversi modi. Le due modalità d'uso dello SPLAC 3000, intercambiabili con la semplice pressione del tasto X, consistono nella possibilità di spruzzare acqua e di volare per brevi tratti, dal momento che il getto del liquido verso il basso funzionerà in maniera simile ad un jet-pack di scarsa potenza.

Imparare ad usare entrambe le funzioni dello SPLAC 3000 è davvero importante per completare con successo l'avventura. Nel caso del getto d'acqua, questo vi servirà a combattere i nemici e a ripulire le aree ricoperte dalla melma: a questo proposito dovreste allenarvi non solo con il getto standard ma anche con quello di precisione, attraverso il quale il protagonista resta fermo e direziona il gadget per colpire oggetti o parti di nemici specifiche. Per quello che riguarda invece il jet-pack, è d'obbligo padroneggiare lo strumento in modo tale da conoscere alla perfezione la distanza massima che si può coprire con un solo utilizzo: così facendo potrete calcolare attentamente le traiettorie e in più di un'occasione potreste aggirare dei fastidiosi ostacoli.

L'arte del salto

In maniera non dissimile dagli altri giochi presenti in Super Mario 3D All-Star, anche Sunshine include una gran varietà di mosse speciali che si possono eseguire con la giusta combinazione di tasti e che potrebbero semplificare sensibilmente alcuni passaggi. Nell'elenco dei comandi trovate tutte le azioni e, come sempre, vi suggeriamo di provare a metterle tutte in pratica, magari nelle sessioni d'esplorazione del centro città di Delfinia.

Una delle acrobazie più utili di Mario è sicuramente il salto rotante, grazie al quale il protagonista può raggiungere una notevole altezza senza dover effettuare un salto triplo: questa tecnica, utilissima nei luoghi più piccoli, può ad esempio essere combinata con il jet-pack per raggiungere senza troppe difficoltà molti dei luoghi sopraelevati. Se invece andate di fretta potete provare a bagnare la superficie davanti a voi con lo SPLAC 3000 per poi scivolarci sopra e procedere a velocità massima, soprattutto se si tratta di una discesa.

Soli Custodi

Anche in Super Mario Sunshine l'obiettivo finale è quello di collezionare delle "Stelle", che qui prendono il nome di Soli Custodi e si nascondono in ogni dove. Se avete semplicemente intenzione di completare l'avventura senza particolari pretese, vi basterà raccogliere in giro per l'Isola Delfinia un totale di 50 Soli per assistere al finale.

I completisti dovranno invece sudare le cosiddette sette camicie per raccoglierle tutte e 120 completando il gioco al 100%. Proprio come nel suo predecessore, ogni livello contiene due Soli Custodi segreti, senza contare quelli che si raccolgono accumulando le classiche 100 monete.

Un idraulico tuttofare

A fare il proprio ritorno in Super Mario Sunshine sono anche le insidiose Monete Blu. Questi oggetti collezionabili sono ovunque e solo una parte di questi è visibile esplorando gli stage. A questo proposito, vi consigliamo di analizzare sempre con grande attenzione l'ambiente che vi circonda per individuare strani oggetti da distruggere, macchie da ripulire con lo SPLAC 3000 e abitanti dell'isola da aiutare.

Con un po' di dedizione dovreste riuscire a trovare tutte le monete nascoste nei vari livelli e ad ottenere quindi i Soli Custodi che vi mancano per il completamento del gioco.

Un draghetto per amico

Ad un certo punto dell'avventura di Super Mario Sunshine avrete accesso ad una serie di uova sparse in giro per il mondo di gioco. Questi oggetti altro non nascondono che dei piccoli Yoshi, i quali escono dal loro guscio solo ed esclusivamente quando il protagonista porge loro un frutto specifico.

In sella al fedele amico di Mario, il giocatore può restare sospeso in aria per qualche secondo, attaccare i nemici con più agilità ed effettuare uno schianto a terra decisamente più efficace di quello "standard".



Per fare in modo che Yoshi non scompaia occorre però nutrirlo con dei frutti, i quali non solo permettono al personaggio di restare al fianco di Mario ma anche di cambiare colore e sbloccare abilità uniche:



• Yoshi Arancione (Ananas o Papaia): crea piattaforme che restano ferme

• Yoshi Rosa (Banana o Cocco): crea piattaforme che si muovono verticalmente

• Yoshi Viola (Durian o Peperoncino): crea piattaforme che si muovono orizzontalmente



Nel caso in cui doveste temporaneamente abbandonare il vostro amico per un breve periodo, fate in modo che abbia nei paraggi qualche frutto, così che si nutra da solo e non muoia mentre siete via. Se state faticando a sbloccare il personaggio, sulle nostre pagine è presente una guida su come sbloccare Yoshi in Super Mario Sunshine.

Salvataggio manuale

Come tutti i vecchi capitoli della serie, anche Super Mario Sunshine non implementa un sistema di salvataggio automatico e, a meno che non vogliate andare su tutte le furie perdendo ore ed ore di progressi, vi conviene fare molta attenzione a salvare con una certa costanza.

Fortunatamente non dovreste avere molti problemi da questo punto di vista, dal momento che alla raccolta di ogni Moneta Blu o Sole Custode vi verrà chiesto se "Salvare e continuare" o "Salvare e uscire dal gioco". Dal menu è anche possibile attivare il salvataggio manualmente, anche se in questi casi non verranno considerate le azioni compiute successivamente alla raccolta dell'ultimo collezionabile.