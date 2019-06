Super Smash Bros Ultimate: gli oggetti più potenti del picchiaduro Nintendo

Come già accennato in più occasioni, Super Smash Bros ha due anime: una, fortemente competitiva, che lo rende uno degli eSport più apprezzati al mondo, e l'altra puramente "casual-oriented". In realtà, come quasi ogni aspetto del titolo Nintendo, questa distinzione non è stata decisa a priori dagli sviluppatori, ma dalla community. In maniera simile a quanto accade in giurisprudenza, un comportamento costante ed uniforme degli "Smashers" mondiali ha scolpito nella roccia una serie di regole cui ogni TO (tournament organizer) si è uniformato. Uno dei punti cardine di questo ruleset è la totale assenza di oggetti durante le partite competitive. Nintendo ha tuttavia dimostrato di essere in controtendenza con le leggi della community creando la European Smash Ball Team Cup, competizione 2 contro 2 che prevede l'utilizzo della Smash Ball.



Vale quindi la pena dare un'occhiata agli oggetti presenti nel titolo della grande N, poiché "casual" non significa necessariamente "a caso", e aggiungere un pizzico di strategia alle partite tra amici potrebbe rendere l'esperienza più divertente ed appagante.



10 Migliori Oggetti di SSBU

Gli oggetti compariranno in maniera casuale sullo stage e potranno essere raccolti attraverso la pressione del tasto A. Premendo il pulsante una seconda volta utilizzerete l'oggetto, mentre sfruttando l'input Presa (R o Z in base al tipo di controller che state utilizzando) lo lascerete cadere.

I trofei Assist non richiederanno una seconda pressione del tasto ma si attiveranno automaticamente non appena raccolti. Ogni oggetto ha una sua funzione, punti di forza e punti deboli.



Smash Ball

È l'oggetto più importante di Super Smash Bros. Ultimate per due ragioni: oltre ad essere il primo a farsi lentamente spazio nel competitivo, la Smash Ball può ribaltare le sorti di qualsiasi incontro in una sola mossa. Dopo aver colpito la sfera fluttuante con un attacco qualunque, basterà premere il tasto special (B nella configurazione default) per scatenare uno Smash Finale, la mossa più potente nell'arsenale di ciascun personaggio.

Ogni Smash Finale avrà animazioni, esecuzione e danno diversi quindi è opportuno sapere in anticipo come utilizzare questa finisher al meglio. Alcuni lottatori, come Mario, Samus o Link, colpiranno l'avversario con un attacco a distanza dall'enorme gittata, mentre eroi come Donkey Kong, Kirby o Yoshi utilizzeranno un attacco da vicino che, "toccando" il nemico, farà partire in automatico una sequenza in tutto e per tutto simile alle "Ultra" della serie Street Fighter (o alle Super di qualsiasi picchiaduro tradizionale). Esiste anche la possibilità di imbattersi in una Smash Ball finta, che esploderà quando attaccata, infliggendo danno al malcapitato giocatore.



Poké Ball e Master Ball

Questi due oggetti aggiungono un elemento di casualità al gioco che si sposa benissimo con le partite casual ma difficilmente troverebbe applicazione in contesti più competitivi.

La Poké Ball evocherà un Pokémon casuale che combatterà al vostro fianco. Ogni creatura avrà pattern di attacco differenti e sarà interamente gestito dall'Intelligenza Artificiale.

La Master Ball non è altro che una versione potenziata della Poké Ball: servirà ad evocare un mostriciattolo Leggendario, molto più potente.



Trivella

Chiunque venga colpito da questo proiettile a traiettoria orizzontale sarà intrappolato e costretto a subire danno. Funziona come una sorta di combo automatica. A basse percentuali è possibile sopravvivere, ma a medie ed alte percentuali equivale praticamente a morte certa.

Potrete anche "incastrare" la trivella in un bordo dell'arena per impedire all'avversario di aggrapparvisi: una tattica infida e utile.



Super Stella

Come in Super Mario Bros, questo oggetto vi renderà invulnerabili per qualche secondo.

Nessuno potrà attaccarvi e naturalmente tutti cercheranno di scappare da voi.



Super Fungo

Altro oggetto che suonerà familiare ai fan del platform Nintendo. Diventerete più grandi e farete molto più danno.

Semplice ma dannatamente efficace.



Mazza da Fuoricampo

Questo oggetto renderà ogni vostro Side Smash un KO praticamente garantito. Parliamo forse dell'oggetto offensivo più potente del gioco.

Scarabeo e Galaga Boss

Entrambi gli oggetti funzioneranno più o meno allo stesso modo. Lanciandoli, si attaccheranno al nemico e lo trascineranno verso l'alto. Più danno l'avversario avrà accumulato durante la partita, meno probabile sarà la sua sopravvivenza.

Galaga Boss ha un raggio notevolmente più ampio e potrete potenziarne il danno colpendolo ripetutamente fino a farlo diventare viola.



Portacuori

Non sempre l'attacco è la miglior difesa: il Portacuori vi restituirà il 100% della salute, regalandovi praticamente uno "stock" in più.

Mazza Minerale

Il secondo oggetto più potente del gioco. Aumenterà la vostra gittata a dismisura e creerà dei tornado ad ogni utilizzo. È praticamente impossibile sfuggirle.

Giara magica

Indubbiamente l'oggetto più forte del picchiaduro. Vi permetterà di spingere i nemici fuori dall'arena. È possibile bloccare le folate di vento con il tasto parata, ma l'attivazione è istantanea e quindi sarà praticamente impossibile sottrarvisi.

Se vedete una Giara Magica comparire a schermo, fate il possibile per raccoglierla. Renderà la vostra vittoria assolutamente assicurata.