Super Smash Bros Ultimate Guida: Sbloccabili, Spiriti, Regole, Tornei

Con oltre 70 personaggi presenti nel roster, nuove modalità, un comparto multiplayer ampliato e opzioni inedite per personalizzare le partite, Super Smash Bros Ultimate si presenta come il capitolo più ricco della serie. Anche se il gioco può sembrare familiare all'inizio, in realtà ci sono diversi cambiamenti che rendono l'intera esperienza più accessibile e profonda al tempo stesso. Se siete intimiditi dalla gigantesca quantità di contenuti di Ultimate, non preoccupatevi: in questa Guida vi daremo dieci consigli per muovere i primi passi nel nuovo brawler di Nintendo, scoprendo tutto quello che c'è da sapere prima di iniziare a giocare.

Completate la modalità storia

Sbloccare personaggi, arene e altri extra è la parte più divertente di giocare a Smash Bros. Fortunatamente i personaggi possono essere sbloccati più rapidamente del solito, permettendoci di ottenerne un buon numero completando la modalità Stella della Speranza. Inizieremo la campagna con Kirby e nel corso dell'avventura incontreremo nuovi lottatori nei vari punti della mappa.

Una volta sbloccato un personaggio durante la storia, questo verrà visualizzato nella schermata di selezione e da quel momento in poi sarà sempre disponibile nel roster. Oltre ad essere una modalità interessante, Stella della Speranza ha la doppia utilità di introdurci alle meccaniche e di sbloccare numerosi lottatori: per questo vi consigliamo di giocarla da subito e di non metterla in secondo piano.

Spiriti in multiplayer

Se vi piace utilizzare gli Spiriti in battaglia e volete usarli anche in multiplayer, allora non vi resta che abilitarli: l'operazione è molto semplice. Basta selezionare un nuovo set di regole e attivare gli Spiriti. Una volta fatto, potete selezionare o scegliere a caso quale Spirito equipaggiare, in modo da utilizzarlo durante il combattimento.

Spiriti in Stella della Speranza

Anche se Stella della Speranza ha più livelli di difficoltà selezionabili, potete rendere la modalità ancora più impegnativa ignorando gli Spiriti ottenibili durante l'avventura.

Queste entità aumentano le vostre statistiche agevolandovi contro i nemici più impegnativi. Se preferite avere un grado di sfida più alto, potete ignorare completamente questo aspetto della modalità single player e giocare con le statistiche più basse possibili. Come via di mezzo potete scegliere spiriti più deboli, così da ottenere il nostro livello di difficoltà personalizzato.

Livelli e varianti

Una grande novità di Super Smash Bros Ultimate è la possibilità di giocare nei vari stage in tre forme diverse. Potete lottare in un livello come il castello di Hyrule o Corneria nel suo layout standard, o in una variante speciale che rimuove i pericoli e trasforma lo stage in una superficie piana con tre piattaforme, oppure su un terreno completamente piano e così via. Tutto quello che dovete fare è premere X sulla mappa che avete selezionato, visualizzare l'aspetto di ogni variante e scegliere quella di vostra preferenza.

Sbloccate i personaggi

La possibilità di sbloccare un nuovo personaggio può presentarsi in diverse occasioni. Quando giocate a Stella della Speranza, uscite dalla sessione in corso ogni 10 minuti (dopo aver completato qualche battaglia) e tornate al menu principale. In questo modo vi verrà offerto un incontro con "nuovo avversario", permettendovi di sbloccare quello specifico sfidante nel roster.

Dopo il combattimento tornate alla modalità Stella della Speranza per altri 10-15 minuti, poi ripetete l'operazione precedente. Così facendo sbloccherete nuovi lottatori in modo più rapido, passando da una modalità all'altra e affrontando i vari sfidanti che vi verranno proposti.

Approccio dello sfidante

Dopo alcune ore di gioco sarete in grado di sbloccare i personaggi direttamente con l'opzione "Approccio dello sfidante" nel menu "Giochi e altro" (dovrete selezionare l'icona a forma di porta in basso a destra). In questo modo sarete in grado di ricevere più rapidamente i restanti personaggi del roster, così da ottenere tutti e 72 i lottatori nelle varie modalità di gioco disponibili.

Personalizzate le regole

Super Smash Bros Ultimate consente di creare le proprie regole di gioco personalizzate. Accanto alle tradizionali modalità a Tempo, a Vite e a Energia si affianca la possibilità di attivare la barra Smash finale e l'ausilio dei nuovi Spiriti. Ritorna il selettore che permette di eliminare ogni agente di disturbo legato all'arena, assieme a quello per la tipologia e quantità di Strumenti (tra cui gli Assistenti).

Agendo su queste variabili è possibile godere di un ampio ventaglio di esperienze, dalla più disimpegnata fino a quella più tecnica basata solo sull'abilità dei giocatori. Sperimentate con le varie impostazioni disponibili, in modo da trovare quelle più adatte a voi.

Nessuna pausa

La pausa può compromettere il ritmo dei match nel mezzo di un combattimento, sia accidentalmente che di proposito. Se volete assicurarvi che nessun giocate metta la partita in pausa "per sbaglio", disattivate la relativa opzione dal menu delle regole personalizzate.

Tornei

A differenza dei precedenti giochi della serie, organizzare e impostare un torneo in Super Smash Bros Ultimate è un'operazione facilissima. Per farlo basta selezionare l'opzione "Torneo" nel menu "Mischia", scegliere il numero di giocatori partecipanti, quanti personaggi vengono controllati dalla CPU, il set di regole e così via.

Sfruttate la semplicità e la flessibilità della modalità torneo per organizzare nuove sfide con gli amici e con gli altri giocatori, mettendovi alla prova con il resto della community.

Livellate gli Spiriti

Per potenziare un nuovo Spirito di basso livello nella modalità Stella della Speranza premete il grilletto sinistro dopo averlo selezionato dal menu. Sarà possibile livellari automaticamente, ma per farlo avrete bisogno di fargli consumare qualche snack. Questi oggetti si ottengono nel corso della campagna come ricompensa per aver centrato determinati obiettivi durante il gioco.