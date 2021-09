Tales of Arise: la guida per muovere i primi passi sul pianeta Dahna

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Seppur con un anno di ritardo rispetto a quanto pianificato inizialmente, Tales of Arise non solo è giunto sulle nostre piattaforme da gaming preferite, ma si è rivelato un titolo sensazionale: un autentico punto di svolta per la serie di Bandai Namco, che da troppo tempo faticava a rinnovarsi. Trattandosi di un action RPG longevo e complesso, il prodotto potrebbe "spaventare" gli utenti alle prime armi con una moltitudine di informazioni e attività da svolgere, ragion per cui abbiamo preparato una guida per andare incontro a tutti coloro che si avvicineranno per la prima volta alla longeva serie nipponica e dar loro qualche preziosa dritta per sopravvivere tra le lande del pianeta Dahna.

Personalizzate i comandi

Similmente a quanto avvenuto in Scarlet Nexus qualche mese orsono (a proposito, qui trovate una guida per iniziare al meglio Scarlet Nexus), una voce posta nel menu di pausa di Tales of Arise permette di modificare liberamente la mappatura dei comandi, al fine di ottenere una soluzione più congeniale alle proprie abitudini/necessità.

Il nostro consiglio è quello di approfittarne sin dai primissimi minuti di gioco per invertire quantomeno i tasti che in battaglia innescano il salto e l'attacco standard. Di default, infatti, quest'ultimo è assegnato al tasto dorsale R1 sui controller PlayStation o RB su quelli Xbox, e sebbene la soluzione proposta da Bandai Namco non sia del tutto negativa, alla lunga può risultare abbastanza scomoda.



Tenendo poi presente che in battaglia il salto - assegnato di default a Cerchio su PS4/PS5 e B su Xbox - va usato quasi esclusivamente per accedere alle combo e Arti eseguibili a mezz'aria, quindi non così spesso, scambiarli può essere piuttosto vantaggioso. Anche perché, in questo modo, le meccaniche di attacco sarebbero tutte assegnate ai quattro pulsanti frontali, agevolandone la continua alternanza.

I guaritori

Come imposto dalla tradizione del JRPG, i componenti del party di Tales of Arise dispongono di ruoli diversi e talenti esclusivi (per maggiori dettagli rileggete la recensione di Tales of Arise), di conseguenza sono tutti ugualmente utili, a seconda delle situazioni fronteggiate. Ciononostante, vi consigliamo di aggiungere al vostro party almeno un personaggio a scelta tra Shionne e Dohalim, poiché i suddetti sono appunto gli unici protagonisti in grado di utilizzare portentosi incantesimi di guarigione che, oltre a far risorgere i compagni messi fuori combattimento, possono rimettere velocemente in sesto la squadra con magie ad ampia area quali "Cerchio di guarigione" e "Cerchio fatato".

Certo, in caso di necessità si può sempre ricorrere alle gelatine, ma dal momento che queste possono essere trasportate solo in quantità limitata, avere a disposizione un vero e proprio guaritore per tutta la durata della lotta può fare la differenza, specie quando ci si ritrova a dover fare i conti con boss e mini-boss particolarmente coriacei. In ogni caso, ricordatevi di tanto in tanto di accamparvi presso i falò per recuperare tutti i vostri punti vita e soprattutto i PC, indispensabili per poter lanciare incantesimi di guarigione sia in battaglia che durante le fasi esplorative.

Materie prime

Dalle caverne sotterranee alle sconfinate distese verdeggianti, le mappe di Tales of Arise traboccano di materie prime di raccogliere, la cui presenza è rigorosamente indicata da inconfondibili punti luminosi. Pertanto, vi suggeriamo di raccogliere sempre tutti i materiali rinvenuti strada facendo, in questo modo potrete utilizzare i minerali per forgiare nuove armi e migliorare sempre più i vostri accessori. A tal proposito, ricordatevi di non vendere mai i vostri vecchi strumenti di morte, perché col passare delle ore potreste averne bisogno per forgiarne di nuovi e più potenti.

Gli ortaggi, la frutta e tutti gli ingredienti ottenuti attraverso la pesca o la gestione di un vero e proprio ranch in cui allevare il bestiame, invece, torneranno utili per preparare deliziosi manicaretti in prossimità del falò. Ogni ricetta dona al party dei bonus temporanei, che per esempio incrementano la resistenza magica o quella fisica, ripristinano una parte dei punti vita perduti dopo ogni scontro e in alcuni casi incrementano persino la percentuale di esperienza ottenuta. Non approfittarne sarebbe un vero spreco, non trovate?

Missioni secondarie

Tales of Arise presenta la bellezza di 70 missione secondarie, e sebbene si tratti perlopiù di fetch quest, vi sono diversi motivi che potrebbero spingervi a dedicare loro qualche ora del vostro tempo. Innanzitutto, lo svolgimento delle suddette porta via pochissimo tempo e ricompensa gli sforzi profusi con oggetti e ricette altrimenti inottenibili, tanti punti PA da spendere per acquisire nuove abilità (scongiurando la necessità di dedicarsi al grinding serrato e compulsivo), e soprattutto denaro.

Rispetto alla stragrande maggioranza dei JRPG, in Tales of Arise gli scontri non permettono di ottenere alcun gald, di conseguenza occorre escogitare dei metodi alternativi per non rimanere al verde e poter mettere da parte un gruzzoletto con cui finanziare il continuo ricambio di equipaggiamento.



Tra l'altro, diverse sidequest prevedono l'eliminazione di nemici piuttosto potenti come gli stessi Zeugle giganti (come la Mantide presente nella demo di Tales of Arise), la cui sconfitta consente di mettere le mani sui preziosissimi Fiori Astrali. Poiché l'energia astrale cristallizzata all'interno di questi fiori magici incrementa di 10 punti e in maniera permanente i PC massimi, accumularne il più possibile riduce le probabilità di esaurire i punti cura.

Date la priorità alle giuste abilità

Sbloccando sempre più titoli e spendendo i PA acquisiti per mezzo di battaglie e missioni secondarie, i sei protagonisti di Tales of Arise hanno la facoltà di apprendere nuove Arti e abilità particolari, che oltre ad ampliarne a dismisura il parco mosse donano loro dei sostanziosi bonus extra.

Quantomeno nelle prime ore della campagna, il nostro consiglio è di investire i vostri PA nelle abilità che aumentano i BA (i punti necessari per poter usare le Arti) e ne incrementano la velocità di recupero, senza dimenticare quelle che, a seconda del personaggio selezionato, semplificano l'esecuzione delle schivate perfette o riducono le probabilità che i nemici possano interrompere il lancio di un incantesimo.



Infine vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate anche dei semplici consigli per salire rapidamente di livello in Tales of Arise, più una guida che spiega le differenze tra i quattro livelli di difficoltà selezionabili in qualsiasi momento della campagna.