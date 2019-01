Tales of Vesperia Definitive Edition Guida: consigli per principianti

Disponibile per Xbox 360 Ps3 Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Affascinante e più vasto che mai, Tales of Vesperia: Definitive Edition è disponibile da qualche giorno ormai anche in suolo europeo, consentendo ad un pubblico più ampio di provare finalmente anche la versione completa del capolavoro pubblicato dieci anni or sono su Xbox 360. La difficoltà complessiva del gioco, soprattutto nella prima parte dell'avventura, e i limiti imposti dal Linear Motion Battle System potrebbero tuttavia svantaggiare chiunque non sia un esperto conoscitore della saga o comunque un abitudinario consumatore di JRPG. Per ovviare a questa problematica, la Redazione di Everyeye.it vi propone il suo personalissimo "Grimorio del Veterano" con preziosi consigli che potrebbero agevolarvi la vita nel variopinto mondo di Terca Lumireis.

Create e padroneggiate ogni pezzo di equipaggiamento

Similmente a quanto accadeva nella nona incarnazione di Final Fantasy, i personaggi di Tales of Vesperia apprendono nuove abilità attraverso le armi e gli scudi equipaggiati. Difatti, ogni volta che un nostro combattente entra in possesso di uno strumento nuovo, ha la facoltà di equipaggiarlo per qualche tempo e impadronirsi dei talenti legati all'oggetto, al fine di continuare a usarli anche dopo il successo cambio d'arma.

A ragion veduta, è fondamentale riuscire a padroneggiare quante più abilità possibili, incluse quelle "assegnate" alle armi più deboli del pacchetto, che i giocatori tenderebbero altrimenti a ignorare del tutto. Il metodo più efficiente e meno dispendioso (in termini di moneta in-game) per riuscire in quest'impresa è quello di craftare ogni singolo oggetto nuovo, mescolando il contenuto del proprio inventarlo e potenziando - dove possibile - i pezzi di equipaggiamento rinvenuti nei dungeon. A quel punto, per far sì che un'abilità venga assimilata permanentemente, basterà utilizzare lo strumento elaborato in venti o trenta scontri consecutivi, affinché il personaggio abbia appunto il tempo di padroneggiare un dato talento.

Configurate le abilità a seconda della situazione

Menzionate nel paragrafo precedente, le abilità di Tales of Vesperia possono essere raggruppate in varie categorie: alcune di esse si limitano a incrementare i valori base dei nostri alter-ego, mentre altre sbloccano azioni eseguibili in battaglia o addirittura incrementano la percentuale di danni inflitti a determinate tipologie di mostri. Sebbene i personaggi possano apprendere anche un centinaio di skill ciascuno, il sistema impedisce l'utilizzo simultaneo dei talenti acquisiti, in quanto l'attivazione di ciascuno di essi comporta il dispendio dei cosiddetti Punti Abilità: uno speciale valore che aumenta ad ogni level up, e che determina il numero massimo di capacità attivabili in contemporanea.

Attivando o disattivando i propri talenti, ciascun personaggio spende o recupera preziosi Punti Abilità, e consente così all'utente di ridistribuirli a seconda di preferenze e necessità. Il nostro consiglio, dunque, è quello di valutare di volta in volta le doti da attivare, apportando regolarmente le opportune modifiche alla configurazione di ogni eroe.

Strategie, queste sconosciute

Poiché il combat system in tempo reale di Tales of Vesperia consente di controllare manualmente un solo personaggio, gli altri compagni schierati in campo durante le battaglie sono manovrati da una (zoppicante) intelligenza artificiale e si attengono alle strategie di default.

Cinonostante, dal momento che queste prevedono il libero utilizzo di oggetti consumabili, la scelta automatica del bersaglio, e non per ultime le priorità da rispettare nel mezzo degli scontri, potreste considerare l'idea di personalizzare saltuariamente gli schemi di attacco e adattarli alle vostre tattiche. In caso contrario, i vostri scellerati compagni di avventure potrebbero dar fondo ai loro Punti Tecnica (l'equivalente degli MP in altri giochi) e soprattutto alle scorte di item curativi del party, bloccandovi in situazioni letteralmente insuperabili.

Accampiamoci per la notte

Come qualsiasi JRPG degno di tale nome, Tales of Vesperia presenta dei save point disposti prima delle battaglie più importanti, in modo tale che l'utenza possa salvare i propri progressi prima di affrontare una qualsiasi sfida. Alcuni di questi, poi, si differenziano dai normali punti di salvataggio grazie alla caratteristica colorazione blu e possono infatti ripristinare completamente gli HP e i TP dei nostri eroi. Cosa fare, però, quando non ci si imbatte in questi preziosi aiuti dal cielo? Per risparmiare il più possibile gli item curativi e recuperare invece HP e TP, i vari episodi della saga Tales of forniscono al giocatore uno strumento da non sottovalutare: la cucina.

Recuperando le varie ricette sparse per il mondo e assicurandosi di avere sempre a disposizione le materie prime necessarie (come il pesce, gli ortaggi, il latte, e così via), i nostri eroi possono cimentarsi con la cucina da campo e preparare addirittura dei ricercati manicaretti. A seconda dei materiali utilizzati, ciascun piatto ha la capacità di ripristinare la salute dei personaggi, aumentando al contempo parametri come l'agilità o la difesa magica. In alternativa, Tales of Vesperia prevede comunque che l'utente, qualora sia in possesso degli strumenti necessari, possa persino decidere di accamparsi per la notte e ripartire all'indomani, con una squadra fresca e rinvigorita.

Niente sacrificio... Niente vittoria!

Benché il grinding esagerato e compulsivo tenda a rovinare nel complesso l'esperienza di gioco, il metodo più efficace per vincere avversari particolarmente ostici è sempre lo stesso: aumentare il più possibile il livello del proprio party. A tal proposito, Tales of Vesperia: Definitive Edition presenta oggetti e opzioni in grado di raddoppiare o addirittura decuplicare i punti esperienza ricevuti al termine delle battaglie, ma questi sono disponibili solo nelle fasi avanzate del gioco o comunque nel New Game+.

Per la gioia dei novizi, esiste un altro metodo semplice e disponibile fin dalle prime fasi dell'avventura per triplicare l'esperienza guadagnata ad ogni vittoria, ossia un assiduo sfruttamento dei cosiddetti "Scontri Congiunti". Proprio la versione originale di Tales of Vesperia, dieci anni fa, introdusse per la prima volta la possibilità di ingaggiare battaglia con due o più gruppi di nemici visualizzati sulla mappa del mondo, costringendo il cast a fare i conti con un impressionante quantitativo di mostri. A dispetto delle apparenze, l'impegno richiesto dal superamento di questi scontri non risulta troppo esoso, ma il bottino in denaro e soprattutto l'esperienza ricevuta ci sono parsi estremamente maggiorati, semplificando non poco l'accumulo deii punti richiesti per l'aumento di livello.

DLC to the rescue

Infine, qualora nessuno dei suddetti consigli riesca ad agevolare la vostra permanenza nella magica terra di Terca Lumireis, potreste considerare l'idea di abbassare la difficoltà del gioco attraverso l'apposita opzione nel menu o comunque ricorrere al DLC gratuito che Bandai Namco ha pubblicato assieme al gioco.

Disponibile in tutti gli online store delle piattaforme che hanno accolto l'edizione definitiva di Tales of Vesperia, il suddetto contenuto scaricabile fornisce al giocatore una valanga di oggetti utili, 900.000 gald da spendere nei negozi e soprattutto la possibilità di conseguire 40 level up in pochissimi secondi! Un bizzarro espediente che permetterebbe ai giocatori più pigri di eliminare del tutto l'esigenza di accumulare punti esperienza aggiuntivi, ma che al tempo stesso potrebbe giovare ai collezionisti di trofei/obiettivi intenzionati a raggiungere il livello 200: forse la sfida più complessa di tutte.