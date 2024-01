Tekken 8 guida e trucchi: 5 cose da sapere prima di iniziare a giocare

Dopo un anno che ha dato grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati di picchiaduro e ha segnato il ritorno di Mortal Kombat e Street Fighter (la recensione di Street Fighter 6 è a portata di click), il 2024 si apre con un altro grande esponente del genere, Tekken 8.



Che siate fan sfegatati della serie o che vogliate tornare a giocarla dopo aver saltato qualche capitolo, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili. Per conoscere invece i dettagli più tecnici sul combat system e le modalità, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Tekken 8.

Negli episodi precedenti

Come suggerisce il numero davanti al titolo, Tekken 8 è l'ottavo capitolo della longeva serie Bandai Namco e, proprio per questo motivo, la storia inizia ad essere piuttosto complicata per via dei numerosi personaggi e delle loro relazioni.

A prescindere dal fatto che abbiate completato o meno la modalità storia dei precedenti episodi, potrebbe essere un'ottima idea fare un ripasso degli eventi che precedono quelli narrati in Tekken 8 grazie ad una feature inclusa dal team di sviluppo. È sufficiente visitare la voce Galleria dalla schermata principale del gioco per poter visualizzare un breve filmato riassuntivo per ciascun capitolo della serie, così da affrontare nel migliore dei modi la nuova avventura.

Arcade Quest

Prima di immergervi nella storia di Tekken 8, sarebbe preferibile fare un po' di pratica con il sistema di combattimento attraverso una modalità che gli sviluppatori hanno realizzato appositamente per coloro i quali stanno iniziando a giocare il nuovo capitolo della serie. Ci stiamo riferendo alla Quest Arcade, particolare componente del gioco in cui l'utente viene chiamato a creare un suo alter ego digitale per poi affrontare una serie di combattimenti di difficoltà crescente. Almeno nelle fasi iniziali, gli scontri della Quest Arcade sono molto accessibili e permettono al giocatore di impratichirsi come se stesse prendendo parte ad una sessione di allenamento. Oltre a risultare utile per apprendere i rudimenti del gameplay, questa modalità fa sì che i giocatori arrivino alla modalità storia con una certa conoscenza del gioco e possano godersi gli spettacolari scontri senza alcun tipo di frustrazione.

Stile Speciale

Street Fighter 6 ha stupito tutti per il suo ampio ventaglio di opzioni relative all'accessibilità e Tekken 8 ha provato a seguire il suo storico rivale implementando una serie di opzioni che ricalcano quanto fatto dal picchiaduro Capcom. Tra queste troviamo la presenza del doppio metodo di controllo, ossia lo Stile Arcade e lo Stile Speciale.

Nel titolo Bandai Namco è possibile passare da un sistema all'altro con la semplice pressione del dorsale sinistro, così da scegliere in qualsiasi momento dell'incontro se giocare con il metodo di input tradizionale della serie di picchiaduro oppure se provare lo Stile Speciale, che è vagamente simile ai Controlli Moderni di SF6.



Se non siete pratici del genere ma volete ugualmente divertirvi nelle modalità offline o in match non classificati online, non abbiate alcun timore e giocate con questa opzione attivata: potrete eseguire combo spettacolari con la pressione di pochissimi tasti e l'esperienza di gioco sarà comunque gratificante.

Fight Money

Giocando qualche partita in Tekken 8 vi renderete presto conto dell'importanza dei Fight Money, ossia la moneta virtuale. Questa valuta può essere spesa per acquistare elementi cosmetici per i 32 lottatori del roster oppure una delle tante personalizzazioni per il profilo o per l'avatar da utilizzare in modalità come Arcade Quest e Tekken Fight Lounge. Insomma, se volete sfoggiare stili sempre nuovi durante i match online, è bene che accumuliate grosse quantità di questa risorsa.



Ecco di seguito le principali fonti di Fight Money in Tekken 8:



• Quest Arcade: i boss ricompensano il giocatore con 1 milione di G e il completamento di 6 capitoli permette di ottenere 10 milioni di G



• Storia: portare a termine la storia anche a modalità Facile vi farà mettere da parte 10 milioni di G



• Episodi: dal momento che ognuno degli Episodi dei personaggi premia l'utente con un milione, potrete ottenere un totale di 32 milioni di G



• Partite online: è possibile ottenere 1 milione di G per il primo match in ognuna delle tre modalità multigiocatore online (Partita Veloce, Classificata e di Gruppo), per un totale di 3 milioni di G

Costumi di Tekken 8

Come dicevamo poco più sopra, anche l'occhio vuole la sua parte e i giocatori di Tekken 8 non si lasceranno certo sfuggire l'opportunità di sbloccare una miriade di costumi gratuiti, alcuni dei quali sono omaggi ai passati capitoli della serie. Sebbene alcuni outfit vadano acquistati spendendo le monete, ve ne sono tantissimi che richiedono invece di sconfiggere determinati bot nella modalità Super Battaglia Fantasma.

Dal momento che non è possibile scegliere l'avversario in questa modalità, vi suggeriamo di modificare le impostazioni di gioco e fare in modo che gli incontri della modalità Ghost Battle possano chiudersi in un solo round: così facendo, potrete terminare tantissime partite in poco tempo e avere maggiori probabilità di affrontare i nemici controllati dall'IA che vi faranno ottenere le skin extra.



Per avere maggiori dettagli su questo aspetto del gioco, vi invitiamo a leggere la nostra guida su come sbloccare tutti i costumi alternativi dei 32 lottatori di Tekken 8.