The Division 2: guida per iniziare a esplorare Washington

Dopo diversi mesi di attesa, finalmente The Division 2 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, presentandosi come un sequel che mira ad ampliare e approfondire la formula di gioco vista nel predecessore. Questa volta si combatterà tra i vicoli di Washington D.C., con gli agenti della Strategic Homeland Division impegnati a sedare l'epidemia che ha gettato la città nel caos. In questa Guida vi diremo tutto quello che c'è da sapere per muovere i primi passi in The Division 2, dandovi una serie di consigli utili per dominare le battaglie e far fronte a tutte le sfide del gioco.

Coperture

Le sparatorie di The Division 2 sono state progettate attorno al sistema di copertura. Non appena venite avvistati da un nemico, affrettatevi a trovare un riparo. Stare allo scoperto vi farà uccidere in pochi colpi, mentre in copertura avrete la possibilità di rispondere al fuoco riducendo al minimo i danni subiti.

Molti nemici troveranno a loro volta un riparo, per poi uscire allo scoperto e sparare contro di voi. Altri, invece, proveranno ad aggirarvi. Ancora più pericolosi sono i nemici che si precipiteranno verso di voi, spesso costringendovi a uscire dalla copertura. Per assicurarvi di essere sempre al sicuro dietro al riparo che avete scelto, tenete d'occhio i nemici che corrono verso di voi e affrontateli per primi.

Seconda arma primaria

In The Division 2 ci sono molte abilità da padroneggiare e numerosi strumenti da acquisire sul campo di battaglia, ma se c'è una cosa a cui dare assoluta priorità è lo slot aggiuntivo per la seconda arma primaria. Sbloccatelo il prima possibile, in modo da affiancare un'altra bocca da fuoco alla vostra pistola. In questo modo il vostro armamentario in dotazione sarà ancora più flessibile, e sin da subito avrete la possibilità di raccogliere le armi dal terreno per affiancarle alla vostra arma primaria.

Livellamento rapido

Salendo di livello potrete sbloccare armi e armature più potenti, aumentando le vostre chance di vittoria sul campo di battaglia. Ogni attività del gioco consente di guadagnare punti esperienza, in modo da potenziare il vostro personaggio, ma alcune saranno più redditizie delle altre.

Per avanzare velocemente di livello vi consigliamo di completare le missioni secondarie, partecipare agli eventi e raccogliere i collezionabili (come le reliquie e i dipinti) sparsi per la mappa. Cosa ancora più importante, sfruttate i perk che incrementano il guadagno dei punti esperienza, così da ottenere dei bonus per i colpi alla testa, le uccisioni multiple e altro ancora.

Abilità di squadra

The Division 2 offre molte abilità da sbloccare: scegliete con attenzione quali sviluppare in base al vostro stile di gioco e al ruolo che volete ricoprire nella squadra. Se siete dei lupi solitari investite i vostri punti sulla Torretta o sul Drone, perfetti per ricevere supporto negli scontri. Se invece giocate con un gruppo di amici, cercate di creare un team con abilità variegate e complementari. Alcuni membri del team potrebbero usare l'Alveare o il Lanciatore Chimico, entrambi utili per ripristinare le armature degli alleati. Dall'altro lato la Mina a Ricerca potrà essere di grande aiuto per affrontare i nemici più ostici, mentre la Lucciola può accecare gli avversari, aiutando la vostra squadra a uscire da una situazione particolarmente pericolosa.

Progetti

Prima di ottenere nuovi seguaci dovrete aggiornare almeno una parte dell'insediamento da cui provengono. Per farlo basta completare le missioni principali. Dopo aver sbloccato i seguaci avrete accesso a nuove missioni chiamate Progetti, le quali offriranno ricompense aggiuntive e aggiungeranno nuove aree ai vostri insediamenti.

La maggior parte delle volte, i Progetti prevedono il completamento di un evento pubblico nell'area (vengono visualizzati sulla mappa) o la donazione di risorse. Prima di vendere qualsiasi attrezzatura, controllate sempre i vostri Progetti attivi, così da tenere con voi tutti gli strumenti che potrebbero tornare utili alla causa.

Punti di controllo

Nelle strade di Washington D.C. potrete imbattervi nei punti di controllo, dei veri e propri avamposti che potete provare a conquistare. Sarà possibile avvicinarsi da qualsiasi direzione, dando vita a un intenso scontro a fuoco contro ondate di avversari via via più potenti. Quando il gioco si farà duro potrete chiamare i rinforzi, creando una situazione di combattimento molto dinamica. Dato che questa attività può ricompensarvi con bottini di qualità, vi consigliamo di avvicinarvi ai punti di controllo ogni volta che ne avrete l'occasione, possibilmente contando sull'aiuto dei vostri amici.

Tornate spesso alla base

Ogni volta che salirete di livello otterrete una certa quantità di punti SHD, fondamentali per sviluppare le abilità del vostro personaggio. Per spenderli dovrete visitare il Quartiermastro alla base operativa.

Dal momento che sviluppare le abilità è fondamentale per avere la meglio sui nemici e per affrontare le sfide più impegntive, soprattutto nelle fasi iniziali dell'avventura, tornare alla base operativa ogni volta che avanzate di livello rimane una buona abitudine da portare avanti. Per farlo nel modo più agevole possibile, ricordatevi che potete sempre raggiungere la Casa Bianca con il viaggio rapido.

Zona Nera

Come visto nel precedente capitolo della seria, la Zona Nera si presenta come una delle attività più remunerative anche in The Division 2. Sbloccatela il prima possibile, portandovi avanti con la storia fino al punto in cui scorterete Senait Ezera alla Casa Bianca. Quest'area contiene alcuni dei bottini di livello più alto del gioco, ma dovrete impegnarvi a fondo per ottenerli. In tal senso, il gioco di squadra sarà un elemento di fondamentale importanza per avere successo nella Zona Nera e guadagnare le ricompense migliori.

Provate tutte le armi

In The Division 2 verrete riempiti di armi armi sin da subito. Approfittatene per provare le varie bocche da fuoco del gioco, anche quelle che a prime vista ritenete meno utili. Mentre avanzate di livello, usare via via le armi migliori a vostra disposizione vi aiuterà a diventare più efficaci sul campo di battaglia, e anche a sperimentare nuovi stili di gioco.

Il sistema di crafting diventerà disponibile dopo la seconda missione della storia, ma vi consigliamo di iniziare a sfruttarlo solo quando avrete le idee chiare sulle armi che fanno davvero per voi. Investite con saggezza le vostre risorse, evitando di costruire bocche da fuoco che finirete per abbandonare nel giro di poche ore.