The Last of Us Parte 1: guida e trucchi per l'avventura di Joel ed Ellie

L'attesa è finalmente giunta al termine e la prima esclusiva PlayStation della nuova stagione videoludica è finalmente disponibile su PS5: ci riferiamo ovviamente a The Last of Us Parte 1, il remake del capolavoro firmato Naughty Dog che si è rifatto il look in occasione del lancio sulla console Sony di ultima generazione. Che vogliate approfittare di questo rilancio per rivivere l'avventura con protagonisti Joel ed Ellie o stiate sfruttando l'arrivo del remake per giocarlo una prima volta, ecco una serie di trucchi e consigli che potrebbero aiutarvi a sopravvivere nel mondo post-apocalittico in cui regnano incontrastati creature infette e uomini violenti.



Prima di lasciarvi ai nostri suggerimenti su come affrontare il gioco, vi rimandiamo alla recensione di The Last of Us Parte 1 con tutti i dettagli sul remake per PS5.

Esplorate con attenzione

Soprattutto se giocato alle difficoltà più elevate, The Last of Us Parte 1 può dare del filo da torcere ai giocatori. Nel corso dell'avventura, le risorse a disposizione non sono moltissime e occorre saperle gestire al meglio per non restare mai a corto di consumabili per ripristinare la salute o di proiettili con i quali tenere a bada infetti e sopravvissuti.

Ancor più importante della gestione dell'inventario è l'esplorazione: solo cercando scrupolosamente in ogni angolo della mappa è possibile non lasciarsi sfuggire nessun proiettile, medikit o straccio con cui magari potrete creare una molotov che vi permetterà di cavarvela in una situazione spinosa. Prima di procedere, quindi, assicuratevi sempre di aver controllato ogni stanza e, se la borsa è piena, create qualcosa per liberare spazio e raccogliere altre risorse.

Agite furtivamente

Tra una tappa e l'altra del viaggio di Joel ed Ellie, vi capiterà di trovarvi in situazioni che coinvolgono gruppi di infetti o di umani che vi daranno la caccia. Che abbiate o meno la borsa piena di proiettili, la soluzione migliore per affrontare questi momenti è quella di fermarsi, analizzare la posizione di ogni singolo bersaglio con la Modalità ascolto e procedere silenziosamente con la loro eliminazione. In questo modo sfoltirete le fila nemiche e sarà più facile gestire eventuali superstiti nel caso in cui dovessero individuarvi.

Ogni proiettile conta

In The Last of Us Parte 1, cercare ovunque e sfruttare le meccaniche stealth è sicuramente un modo utile per risparmiare risorse e non restare mai a secco nel momento del bisogno.

Se volete andare sul sicuro, però, non esiste tecnica migliore della precisione: assicuratevi sempre di mettervi al riparo e mirate alla testa, così da poter eliminare ogni singolo bersaglio con un solo proiettile. Questo sistema vale soprattutto contro i sopravvissuti, i quali possono essere fatti fuori anche con la semplice pistola, così che le munizioni delle armi pesanti possano essere conservati per le sparatorie più frenetiche o gli attacchi a sorpresa.

Puntate sul corpo a corpo

Quando il nemico è isolato o non vi sono bersagli che impugnano armi da fuoco, è sempre preferibile non sprecare munizioni e optare per il caro, vecchio corpo a corpo. Non parliamo solo delle utilissime armi che possono essere trovate in giro, ma anche dei pugni e degli oggetti da lanciare come bottiglie e mattoni.

Spesso e volentieri, le arene di The Last of Us Parte 1 sono piene zeppe di questi oggetti, i quali possono anche essere utilizzati per dare al nemico un violento colpo e poi continuare a pestarlo con i pugni o altri strumenti: a prescindere da cosa vogliate fare, avrete comunque risparmiato un po' della resistenza della vostra arma corpo a corpo o qualche proiettile nel caricatore.

Occhio ai potenziamenti

In The Last of Us Parte 1 è possibile reperire in giro per il mondo di gioco una serie di risorse utili per potenziare le capacità di Joel o l'efficacia dei suoi strumenti di morte. Sappiate però che non vi sono oggetti a sufficienza per migliorare tutto entro il raggiungimento dei titoli di coda e sarà fondamentale riflettere con attenzione su quali aspetti potenziare e quali no.

Il nostro consiglio è quello di prediligere i bonus alla salute del protagonista e la possibilità di equipaggiare due armi pesanti, così da non restare scoperti durante gli scontri a fuoco. Per quello che riguarda le migliorie alle armi, può essere una buona idea quella di ampliare la capacità dei caricatori, upgrade essenziale per ridurre al minimo le interruzioni dovute alla ricarica.

Alla larga dai Clicker

Tra i nemici più pericolosi tra quelli presenti in The Last of Us Parte 1 troviamo senza alcun dubbio i Clicker: questi infetti privi di vista sono dotati di un udito sopraffino e possono intercettare Joel ed Ellie al minimo suono emesso dai loro passi per poi eliminarli brutalmente. Se non disponete delle risorse utili per fronteggiare queste minacce, sappiate che spesso e volentieri la fuga è una delle opzioni contemplate.

Prima di rischiare la vita contro uno di questi temibili avversari, quindi, verificate sempre se vi sia o meno la possibilità di sgattaiolare via e procedere nell'avventura senza sprecare munizioni o medikit preziosi. Nelle fasi più avanzate del gioco potrete anche sbloccare un'utilissima abilità legata ai coltelli, i quali possono essere utilizzati per reagire alle mortali prese dei Clicker e finirli con la semplice pressione di un tasto.

Modalità grafiche

Come ormai tutte le esclusive PlayStation 5, anche The Last of Us Parte 1 garantisce un certo livello di libertà quando si parla di impostazioni grafiche. Il The Last of Us Parte 1 offre tre diverse modalità video, ciascuna con le sue peculiarità.

Selezionando Fedeltà, è possibile giocare a risoluzione 4K sacrificando la fluidità, visto che il framerate resterà ancorato a 30fps. Con Prestazioni, invece, giocherete ad una risoluzione dinamica che punta ai 4K, ma potrebbe subire dei cali per tenere il framerate stabile a 60fps. Troviamo infine Frequenza fotogrammi non limitata, che consente di sfruttare al meglio i pannelli che supportano frequenze di aggiornamento superiori ai 60Hz. Non esiste un'opzione migliore delle altre e il nostro suggerimento è quello di provarle tutte per comprendere quale sia la soluzione più adatta alle vostre esigenze.