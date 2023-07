The Legend of Heroes Trails Into Reverie: difficoltà, pozioni, Union System

Complice la tardiva localizzazione di The Legend of Heroes: Trails from Zero e Trails to Azure (siete a un click di distanza dalla recensione di The Legend of Heroes: Trails to Azure), l'attesissimo The Legend of Heroes: Trails into Reverie è arrivato in Occidente con qualche annetto di ritardo per raccontare il gran finale degli archi narrativi di Crossbell ed Erebonia, e al contempo allestire il palcoscenico per le vicende che verranno raccontate in Kuro no Kiseki. Trattandosi di un JRPG mastodontico e impegnativo, abbiamo preparato una lista di consigli che speriamo possa semplificarvi la vita!

Calibrate la difficoltà

Sebbene la serie di The Legend of Heroes sia caratterizzata da un sistema di combattimento a turni, molto spesso le battaglie si rivelano parecchio difficili, soprattutto quelle contro i boss di grandi dimensioni o contro gli adepti della società segreta Ouroboros. Proprio per questa ragione, quando l'utente riporta una sconfitta in The Legend of Heroes: Trails into Reverie, il sistema gli propone di ripetere lo scontro abbassando, se necessario, il livello di difficoltà: una soluzione che indebolisce l'avversario ingaggiato e tutte le battaglie successive.

Dal momento che questo espediente non ha conseguenze di alcun tipo (e in modalità Normale non dovrebbe influenzare nemmeno i trofei), qualora doveste imbattervi in ostacoli in apparenza insormontabili vi suggeriamo di intervenire sulla difficoltà per superare i terribili boss che potrebbero altrimenti calpestarvi come se niente fosse.

Union System

Se nel complesso il sistema di combattimento di The Legend of Heroes: Trails into Reverie non è cambiato granché rispetto a quello del suo diretto predecessore (per tutti i dettagli rileggete la recensione di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV), va comunque segnalato che questo presenta qualche nuova meccanica. Riempendo la barra collocata nell'angolo in basso a destra dello schermo, i giocatori possono ad esempio scatenare una potente esplosione che stordisce i nemici per ben tre turni, garantendogli un notevole vantaggio. Tenendo presente che questa nuova diavoleria non funziona coi boss, vi suggeriamo di ricorrervi un attimo prima di innescare una battaglia regolare, in questo modo i vostri beniamini avranno a disposizione qualche turno per devastare gli avversari.

Nel corso degli scontri, invece, la squadra può consumare un'intera barra dell'indicatore assalto per accedere al nuovo "Union System", che fondamentalmente può essere usato per curare o scatenare potenti attacchi di gruppo. Ogni variante ha i suoi vantaggi, anche a seconda della battaglia in corso, ma la cura in particolare può ribaltare le sorti di uno scontro, in quanto ripristina un enorme quantitativo di salute e per giunta annulla qualsiasi alterazione di stato. Al contrario, gli attacchi di gruppo risultano estremamente efficaci contro i boss.

Fate scorta di pozioni!

Indipendentemente dal livello di sfida selezionato, parecchi scontri previsti dalla campagna metteranno a dura prova la resistenza dei vostri beniamini e purtroppo non potrete ricorrere ripetutamente allo Union System per rimettere in sesto la squadra. Proprio per questa ragione, tanto i neofiti quanto i veterani dovrebbero sempre assicurarsi di rimpinguare costantemente le scorte di oggetti curativi, in particolare quelli che rianimano i compagni messi KO.

Avere a vostra disposizione venti o più unità di ciascun oggetto curativo del gioco potrebbe davvero fare la differenza durante le battaglie più complesse, e dal momento che nuovi strumenti verranno sbloccati col passare delle ore, vi consigliamo di far visita a tutti i negozi in cui vi imbatterete nel corso della vicenda, in questo modo non correrete il rischio di perdervene qualcuno. Allo stesso tempo, però, prestate attenzione al denaro speso, poiché sperperare tutti i vostri averi potrebbe avere gravi ripercussioni sull'equipaggiamento.

Equipaggiamento

Un metodo efficace per tenere sotto controllo il livello di difficoltà ed evitare che questa subisca delle brusche impennate è quello di rinnovare costantemente l'equipaggiamento di Rean, Lloyd e compagni. Proprio come accadeva nei precedenti episodi della saga, in appositi negozi è possibile dar fondo ai rari "U-Material" accumulati per potenziare le armi dei protagonisti e migliorare i loro parametri.

Dando invece fondo ai Sepith (minerali in cui alberga il grande potere dei Septium), il giocatore può dotare i suoi combattenti preferiti di nuovi slot in cui incastonare i potenti Quartz, vale a dire dei potenti cristalli che, a seconda della natura, massimizzano una statistica, donano abilità speciali o conferiscono incantesimi e tecniche estremamente potenti. Cercate quindi di limitare il consumo di sepith e denaro, affinché possiate aprire tutti gli orbal slot della vostra sempre più numerosa squadra e garantirle i migliori pezzi di equipaggiamento in circolazione.

True Reverie Corridor

Durante The Legend of Heroes: Trails into Reverie vi ritroverete a vagare per tutto il continente occidentale di Zemuria, controllando di volta in volta tre diversi protagonisti. C'è però un luogo particolare cui dovrete tornare di tanto in tanto, ossia il True Reverie Corridor: un posto bizzarro e composto da dieci livelli in cui è possibile sbloccare dieci personaggi extra attraverso delle vere e proprie meccaniche gacha. Nonostante la campagna vi chieda di addentrarvi solo di rado nel True Reverie Corridor, vi suggeriamo di tornarci frequentemente, al fine di accumulare punti esperienza e Phantasmal Shard necessari per personalizzare diversi oggetti, sbloccare divertenti mini-giochi, allungare le vostre mani su libri rari, e così via.

Tra l'altro, sempre attraverso il True Reverie Corridor potrete accedere ai "Daydream Episode", brevi storie secondarie che in genere hanno per protagonisti tre o quattro componenti del cast e che permettono di approfondirne tanto i legami quanto la caratterizzazione. Attenzione però, perché la maggior parte dei "Daydream Episode" prevedono delle boss fight che premieranno i vostri sforzi con ricompense uniche e speciali.