The Legend of Zelda Skyward Sword HD: i trucchi per l'avventura di Link

Ancora una volta Nintendo propone a tutti i possessori di Switch la riedizione di una delle sue vecchie glorie e, dopo aver pescato diverse esclusive WiiU, tocca ad uno dei due capitoli di Zelda che hanno fatto il loro debutto su Wii: The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Se a distanza di anni volete approfittare dell'arrivo della versione in alta definizione del gioco per scoprirlo la prima volta oppure rigiocarlo in attesa che la Grande N sveli maggiori informazioni sul tanto atteso sequel di Breath of the Wild, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi nelle prime fasi dell'avventura.



Se invece volete approfondire la vostra conoscenza del gioco, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di The Legend of Zelda Skyward Sword HD.

Sistema di controllo

Come spesso accade per i titoli disponibili su Nintendo Switch, anche The Legend of Zelda Skyward Sword HD può essere giocato sia in maniera classica tramite l'ausilio della coppia di Joy-Con o del Controller Pro che con i sensori di movimento, i quali sono supportati esclusivamente dai Joy-Con e rappresentano il principale metodo per giocare il titolo. Vi ricordiamo infatti che fu proprio con Skyward Sword che Nintendo lanciò sul mercato il Wii Remote Plus, una versione riveduta e corretta della periferica della vecchia console (venduta anche sotto forma di accessorio da montare sul precedente modello) il cui sistema di rilevamento dei movimenti era molto più preciso e permetteva di impugnare il controller come se fosse una spada.

Lo stesso avviene anche nella riedizione in HD del gioco, che può quindi essere affrontato con i due Joy-Con: il destro andrà mosso per tirare i fendenti ‘standard' con la lama, invece agitandoli entrambi si attiveranno le mosse speciali che consumano vigore. Questo sistema di controllo, chiamato nei menu ‘Comandi di movimento', è preferibile per una semplice questione legata alla telecamera. Giocando con un Controller Pro, infatti, lo stick destro serve a menare fendenti con la spada e per controllare la visuale occorre muovere lo stick tenendo premuto il tasto L, meccanismo del quale potete subito intuire la scomodità.

Osservate il nemico

Una delle peculiarità di The Legend of Zelda Skyward Sword HD è senza ombra di dubbio il sistema di combattimento che, come vi abbiamo accennato nel paragrafo relativo ai comandi, si basa tutto sui sensori di movimento (o sullo stick analogico, nel caso in cui preferiate il metodo di controllo alternativo). A tal proposito è bene avere un approccio analitico agli scontri corpo a corpo, poiché è di fondamentale importanza non solo scegliere l'attacco giusto ma anche eseguirlo dalla giusta angolazione. Menare a destra e a manca permette di eliminare solo gli avversari più fragili, ma già dopo le prime ore di gioco ci si ritrova a combattere con nemici armati e protetti che richiedono una certa attenzione. Osservare attentamente un nemico potrebbe aiutarvi a comprendere quali sono i suoi punti deboli, come ad esempio le prime piante carnivore la cui forma permette di capire se colpirle con un attacco orizzontale o verticale per farle fuori immediatamente.

Nel caso in cui di fronte a voi ci fosse un nemico in grado di difendersi, vi suggeriamo di studiarne i movimenti e magari fare qualche finta, così da fargli spostare l'arma in direzione di un attacco e poi colpirlo sul lato opposto, dov'è temporaneamente scoperto. Non meno importante è la gestione della stamina, che in maniera simile a Breath of the Wild può essere consumata correndo, rotolando, arrampicandosi o effettuando attacchi speciali con l'arma. Le mosse speciali con la lama sono particolarmente efficaci, ma consumano buona parte dell'indicatore del vigore e abusarne durante un combattimento potrebbe essere letale, dal momento che Link rischia di restare senza forze e di esporsi per qualche istante agli attacchi nemici.

Un regalo non si rifiuta mai

Una volta completata l'introduzione di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, il nostro protagonista indosserà il suo tradizionale abito verde e dovrà preparare tutto l'occorrente per una nuova avventura. Prima di spiccare letteralmente il volo con il Solcanubi sarebbe meglio fare un giro per Oltrenuvola, la piccola città i cui abitanti sono molto generosi. La vostra prima tappa dovrebbe essere Maestro Asio Otus, il personaggio alto e con i capelli lunghi bianchi che può essere trovato a pochi passi dal primo totem per il salvataggio: parlate con lui per ricevere gratis uno scudo di legno ed evitare così di comprarne uno al prezzo di 50 Rupie.

Questo oggetto si romperà col tempo, ma vi permetterà almeno all'inizio di risparmiare qualche soldo e di entrare nella palestra di scherma per parlare con Phalko, il maestro di Link che è pronto ad addestrarvi all'utilizzo dello scudo (a patto che ne abbiate uno). Il secondo personaggio che andrebbe visitato è Mandy, uno dei tanti NPC che popolano il Bazar al centro della città. La donna, il cui scopo nell'hub è quello di vendere pozioni, vi regalerà un'ampolla fondamentale non solo per l'acquisto degli intrugli che semplificano il gioco, ma anche per interagire con gli ambienti in alcune fasi dell'avventura.

Chiamate Faih in aiuto

Dopo aver recuperato la Spada della Dea, il nostro Link può chiamare in più di un'occasione Faih, il servizievole spirito dalla pelle blu che vive all'interno dell'arma. Ogni volta che la spada del protagonista si illumina d'azzurro, il giocatore può premere la freccia giù della croce direzionale per chiamare in aiuto Faih e attivare una delle sue funzioni. Selezionando 'Consigli' è possibile avere un piccolo riassunto degli eventi di trama accaduti fino a quel momento o ricevere delle informazioni extra su luoghi e personaggi.

Scegliendo invece 'Prossimo obiettivo', lo spirito elargisce suggerimenti su quali azioni compiere per completare la missione in corso. Molto meno utile è il tasto 'Tempo di gioco', la cui funzione è semplicemente quella di ricordare all'utente la durata della sessione in corso e la durata generale della partita. Se invece avete bisogno di una rinfrescata sul sistema di controllo, sappiate che basta premere la freccia destra della croce direzionale per far spuntare nella parte alta dello schermo dei consigli che variano in base al tipo di azione che state eseguendo.

Distruggete tutto

Come in ogni Zelda che si rispetti, anche in Skyward Sword HD si possono trovare in giro per il mondo di gioco le preziose Rupie, gemme colorate che fungono da moneta di scambio e permettono a Link di sbloccare potenziamenti per l'equipaggiamento o acquistare munizioni e pozioni. Il metodo attraverso il quale si possono accumulare Rupie è sempre lo stesso: distruggete qualsiasi oggetto vi capiti a tiro.

Che si tratti di vasi, ciuffi d'erba o piccole piante, gli elementi dello scenario possono essere distrutti a suon di spadate (i vasi possono anche essere lanciati) con la speranza che lascino cadere uno o addirittura più Rupie. In alcune situazioni il taglio di cespugli potrebbe anche rivelare l'esistenza di passaggi nascosti, come accade nel primissimo dungeon in cui dei ciuffi d'erba nascondono un piccolo cunicolo pieno zeppo di Rupie rosse.

Un Amiibo miracoloso

In The Legend of Zelda Skyward Sword HD non è possibile utilizzare numerosi Amiibo come avviene in altre esclusive Nintendo Switch. Il gioco, infatti, supporta solo ed esclusivamente la statuetta creata per il gioco e raffigurante Zelda con il suo Solcanubi (lo trovate in vendita su Amazon), grazie al quale i giocatori possono attivare una funzionalità extra del titolo davvero utile.

Dopo aver sbloccato l'utilizzo degli Amiibo superando le prime fasi del gioco e abilitando la relativa opzione nei menu, basta avvicinare la piccola statua al Controller Pro o al Joy-Con destro (l'unico con il sensore NFC) per creare un checkpoint e tornare in cielo. Ciò significa che a prescindere che vi troviate in un labirinto o in giro nelle fasi d'esplorazione, l'Amiibo vi farà tornare in cielo e al secondo utilizzo vi permetterà di tornare esattamente nel punto in cui eravate precedentemente.

Fate una siesta

Il mondo di The Legend of Zelda Skyward Sword HD è pieno di pericoli ed è facile compiere un errore che fa subire danni a Link. In questi casi è possibile recuperare i cuori raccogliendoli in giro o utilizzando dei consumabili, sebbene esistano anche dei metodi alternativi grazie ai quali il protagonista può tornare in salute nel giro di qualche secondo.

Basta infatti sedersi su una panchina o su una sedia e attendere qualche istante per fare in modo che i contenitori a forma di cuore vadano riempiendosi nuovamente. Come se non bastasse, anche i letti possono curare Link con una bella dormita e in questi casi il processo di guarigione è molto più rapido. Insomma, ogni volta che incappate in uno di questi oggetti valutate se sia o meno il caso di fare una piccola siesta per tornare in salute.