The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: guida e trucchi per iniziare

La lunga attesa è finalmente terminata e i possessori di Nintendo Switch possono finalmente tornare a vestire i panni di Link in occasione del lancio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, sequel diretto dell'acclamato Breath of the Wild. Se anche voi state approfittando dell'uscita del gioco per tornare a fare un giro nel regno di Hyrule e combattere una nuova e pericolosa minaccia, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili sia nell'esplorazione che nel combattimento.



Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo alla nostra recensione di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con tutti i dettagli su storia e gameplay dell'esclusiva Nintendo.

Completate i tutorial

Il primo consiglio per i nuovi giocatori di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è sicuramente quello di resistere alle tentazioni dell'open world e tirare dritto per le fasi iniziali dell'avventura. Sappiamo molto bene quanto sia difficile non partire all'esplorazione del mondo di gioco per raccogliere armi ed oggetti, ma sarebbe preferibile attendere prima di dedicarsi ad attività di questo tipo.

I primi tre Sacrari e tutte le quest che seguono il ritorno di Link sulla terraferma non sono altro che un lunghissimo tutorial durante il quale il protagonista apprende tutte le abilità di base e le regole su cui si basa il nuovo capitolo della serie. Aggirarsi per il mondo aperto prima di avere tutti gli strumenti a disposizione sarebbe inutile, poiché non potreste interagire con la maggior parte degli elementi dello scenario o accedere ai vari segreti.

Torri topografiche

Una volta terminata la fase di ‘addestramento', sarete liberi di fare ciò che vorrete in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e, a tal proposito, potrebbe essere un'ottima idea quella di raggiungere tutte le torri topografiche, fondamentali per completare la mappa di Hyrule e per avere un punto dal quale catapultarsi nei cieli in varie aree del mondo di gioco. Sebbene alcune di queste torri siano immediatamente accessibili, la maggior parte di esse presenta un piccolo enigma da risolvere, ma non demordete mai: a prescindere da quale sia l'ostacolo, la soluzione è sempre sotto il vostro naso e bastano pochi istanti per poter entrare nella struttura. Che si tratti di raggiungere una grotta sotto la torre e poi utilizzare Ascensus o di rimuovere gli oggetti che impediscono alle porte di aprirsi, potete quindi sbloccare la situazione in men che non si dica e senza mai allontanarvi dal posto.

Non ignorate i Sacrari

Se le torri topografiche sono essenziali per mappare la superficie di Hyrule e le aree sospese nei cieli del regno, i Sacrari non sono da meno a livello di importanza. Proprio come in Breath of the Wild, questi dungeon hanno molteplici scopi ed è bene procedere con il loro completamento ogni volta che se ne becca uno durante le fasi di esplorazione o che lo si nota in lontananza grazie al suo bagliore verde. Alcuni Sacrari contengono brevi tutorial su meccaniche secondarie di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, altri presentano invece enigmi studiati appositamente per far apprendere quali sono le possibilità offerte dalle nuove abilità di Link, incluse quelle relative alla costruzione di veicoli.

Come se non bastasse, alla fine di ogni dungeon si ottiene una Sfera della Benedizione, un prezioso oggetto che può essere scambiato presso alcuni speciali altari ed ottenere in cambio un Portacuore o un Portavigore: ogni quattro sfere potrete quindi ricevere un aumento della salute o della stamina, entrambi fondamentali per le sfide più avanzate. L'ultimo elemento di cui tener conto quando si parla dei Sacrari è il fatto che, al momento del completamento, si trasformano in punti per il viaggio rapido ed è quindi possibile accedere a quelli situati in luoghi strategici per poter tornare in un secondo momento in quella stessa porzione della mappa.

Parlate con tutti

La quasi totalità degli NPC di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è situata nei centri abitati, ma non è raro imbattersi in qualche personaggio intento ad esplorare da solo o in compagnia di un amico a quattro zampe le pericolose terre di Hyrule. A meno che non siate troppo indaffarati, vi suggeriamo di fermarvi sempre a scambiare quattro chiacchiere con queste figure, poiché capita spesso e volentieri che possano fornirvi informazioni molto importanti. Alcuni potrebbero segnalarvi la posizione di interi set di armatura sulla mappa, invece altri potrebbero fornirvi idee su come affrontare gli enigmi nei paraggi. Insomma, ignorare un passante potrebbe quindi rappresentare un'occasione sprecata.

Portate un masso

Sin dalle prime battute di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom viene data a Link la possibilità di utilizzare il suo nuovo braccio per attivare un'abilità speciale che prende il nome di Compositor, la quale consente di fondere armi ed oggetti per modificarne potere d'attacco e durevolezza. Tralasciando i possibili impieghi di questo potere, il nostro consiglio è quello di non girare mai per Hyrule senza avere nell'inventario almeno un'arma sulla quale è montato un masso.

Attenzione, non stiamo parlando delle rocce ma dei massi, ovvero i sassi di dimensioni più generose che, una volta agganciati all'arma, permettono di distruggere blocchi di minerali, pareti rocciose e casse di legno con una facilità imbarazzante. Oltre a garantire la possibilità di raccogliere qualche oggetto in più, questo tipo di armi vi aprirà la strada ad aree nascoste da rocce friabili e vi consentirà di mandare in frantumi le armature di alcuni nemici, i quali sarebbero altrimenti immuni ai vostri colpi.

Illuminate il sottosuolo

L'abilità Compositor di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non si può applicare solo sugli scudi e sulle armi bianche, ma anche e soprattutto sulle frecce.

Nell'inventario di Link vi sono solo ed esclusivamente munizioni standard e sta al giocatore combinare questi proiettili con altri oggetti per alterarne l'effetto. Potreste ad esempio utilizzare un frutto igneo per generare frecce infuocate, un occhio di pipistrello per attivare l'aggancio automatico e così via. Tra gli impieghi più utili del Compositor con le frecce troviamo però quello relativo ai Semi Luminosi, poiché è a dir poco fondamentale nelle fasi di esplorazione dei sotterranei di Hyrule. Questa parte della mappa è quasi del tutto avvolta nell'oscurità e l'unico modo per potersi orientare è posizionare fonti luminose in ogni dove: a questo proposito, risulta davvero utile agganciare questi oggetti alle frecce e spararli su pareti e altre superfici per illuminare l'area e comprendere come muoversi.

Accumulate congegni

Vi renderete presto conto di quanto la costruzione di veicoli in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sia centrale nel gameplay. Sebbene in molti luoghi di Hyrule vi siano punti di raccolta dei materiali con cui costruire qualcosa per spostarsi, non sempre è possibile reperire in giro tutto quello che serve per realizzare al volo una mongolfiera, una barca o qualsiasi altra cosa vi venga in mente. Proprio per questo motivo, è essenziale accumulare grosse quantità di Congegni Zonau: si tratta di piccole sfere da tenere nello zaino al cui interno si nascondono tutti quegli strumenti che permettono di azionare i veicoli o di attivarne funzioni speciali.

Alcuni di questi sono reperibili nei forzieri, ma il modo più rapido per ottenere tanti Congegni Zonau è visitare le isole sospese della mappa alla ricerca dei Creacongegni, enormi macchine simili a distributori automatici (i gacha) in cui è possibile inserire fino a cinque Sfere di Energia Zonau - quelle che cadono dai golem - per ottenere in cambio tantissimi congegni. Sappiate che ogni Creacongegni permette di ottenere casualmente solo quattro diversi tipi di strumento, quindi fareste bene a consultare la mappa per scoprire quali dispositivi si possono ricevere prima di consumare le vostre risorse.

A caccia di Korogu

Proprio come in Breath of the Wild, anche in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è possibile imbattersi nei piccoli esserini fatati che vi forniranno i Semi Korogu, una risorsa essenziale per ampliare il numero di archi, armi e scudi che Link può trasportare. Proprio per questo motivo, è bene esplorare con molta attenzione ogni porzione di Hyrule, poiché le creature in questione potrebbero nascondersi sotto un sasso oppure apparire al completamento di un piccolo enigma.

Non esiste un modo universale per trovare tutti questi oggetti, ma spesso e volentieri è possibile notarli grazie a qualche elemento dello scenario fuori posto o comunque inusuale. Se ad esempio notate due statue e solo una di esse ha una mela nel cesto delle offerte ai suoi piedi, state sicuri che posizionando un frutto anche nell'altro farà comparire una di queste creature. Non ignorate nemmeno i Korogu bloccati in giro per la mappa per via dell'enorme zaino sulle loro spalle: vi basterà afferrarli con Ultramano e condurli dal loro amico per ricevere come ricompensa ben due semi. Sappiate inoltre che sulla mappa apparirà un'icona in corrispondenza di ogni Seme Korogu raccolto, così da poter tenere traccia di quali avete e quali vi mancano.

Creatività

Una delle peculiarità di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom consiste nella possibilità di utilizzare la maggior parte degli oggetti raccolti in giro per la mappa come se fossero armi e, in molti casi, è grazie ad essi che si possono risolvere piccoli puzzle. Basta premere in contemporanea il tasto R e la freccia su della croce direzionale per estrarre un qualsiasi elemento dallo zaino e lanciarlo. I frutti ignei possono dare fuoco alle erbacce e magari far emergere un piccolo Korogu, invece la gelatina Chuchu di ghiaccio può congelare un nemico e aprirvi una breve finestra per attaccarlo. Con un po' di creatività è quindi possibile uscire da alcune le situazioni anche senza utilizzare i poteri o le armi.

Cucinate

Se c'è un elemento di gameplay che non andrebbe sottovalutato in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quello è la cucina. In giro per Hyrule si possono raccogliere quantità spropositate di ingredienti che hanno gli effetti più disparati quando si cucinano e si combinano con altri ingredienti.

Sfruttare questa meccanica è molto importante, poiché esistono cibi che aumentano la forza di Link, altri che gli permettono di scalare le superfici nel bel mezzo di una pioggia e altre ancora gli conferiscono protezione contro il freddo o contro il caldo, così da poter ad esempio partire alla volta del rovente deserto di Gerudo. Leggete quindi le descrizioni di tutti gli oggetti raccolti e provate a cucinarli, magari combinandoli anche con un ingrediente neutro (pesce, carne o funghi rossi) per aggiungere un effetto curativo.

Usate gli Amiibo

Nintendo ha apportato qualche piccolo cambiamento al modo in cui funzionano gli Amiibo in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ma le statuette da collezione restano un elemento parecchio vantaggioso per chiunque stia per fare ritorno in quel di Hyrule.

Sebbene le ricompense dei vari Amiibo legati a Zelda siano le stesse (seppur con qualche eccezione), ora questi collezionabili della Grande N permettono anche di trovare stoffe con cui personalizzare l'aspetto della Paravela, senza però alterarne in alcun modo il funzionamento. Altra novità consiste nella possibilità di ottenere qualsiasi arma o armatura legata agli Amiibo anche nel gioco: non esistono quindi elementi esclusivi al di fuori dei tessuti per il deltaplano di Link e qualsiasi set può essere recuperato in qualche luogo di Hyrule. Questo non significa che usare questi oggetti sia inutile, anzi: oltre a permettere di avere subito armature utilissime come quella della Furia Divina che aumenta il potenziale offensivo di Link, è possibile anche ricevere armi più o meno efficaci e un gran quantitativo di consumabili con cui preparare pietanze di ogni genere. A tal proposito, vi suggeriamo di non sottovalutare l'Amiibo di Link Lupo: certo, non possiede più l'effetto di Breath of the Wild, ma al momento dell'attivazione fa piovere dal cielo un quantitativo spropositato di carne che potete utilizzare in cucina o come oggetto di scambio con i mercanti, che la acquisteranno ad una cifra abbastanza elevata di Rupie. Vi ricordiamo infine che il trucco della data è sempre valido, visto che basta mandare avanti di un giorno l'orologio di Switch per poter riutilizzare ogni singolo Amiibo senza dover attendere oltre per provare ad ottenere gli oggetti che desiderate.

Salvataggi di BOTW

Sebbene non sia possibile trasferire i progressi di Breath of the Wild in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, gli sviluppatori hanno comunque voluto inserire un elemento di continuità fra i due capitolo della celebre IP. A questo proposito, i vari cavalli che avete registrato in giro per gli stallaggi di Hyrule potranno essere utilizzati anche nella nuova esclusiva Switch, a patto che il file di salvataggio legato all'account sia presente nella memoria della console ibrida. Se così fosse, sarà sufficiente recarsi presso uno di questi luoghi d'interesse per richiamare le varie cavalcature e partire all'esplorazione del regno.