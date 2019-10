The Outer Worlds: guida e trucchi per sopravvivere nel gioco Obsidian

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

L'attesa è finalmente giunta al termine e l'interessantissimo The Outer Worlds, ultima fatica di Obsidian e primo titolo pubblicato dal team dopo l'acquisizione da parte di Microsoft, è arrivato su PC, PlayStation 4 e Xbox One (disponibile gratis per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass dal 25 ottobre). Se avete bisogno di qualche consiglio per muovervi nel complesso mondo di gioco ed evitare di compiere scelte errate, abbiamo per voi un pratico elenco di suggerimenti da seguire.

Viva i chiacchieroni

Come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, anche in The Outer Worlds vige la regola fondamentale del "parla con chiunque". Interagire con qualsiasi personaggio non giocante vi si pari dinnanzi sarà molto importante e vi darà accesso ad informazioni utili per completare le quest in modo diverso, scoprire la posizione di segreti e sbloccare nuove missioni. In alcuni casi vi ritroverete anche ad accedere a opzioni aggiuntive per i dialoghi: insomma, una bella chiacchierata non guasta mai e potrebbe persino salvarvi la vita. Quindi non siate timidi!

Anche leggere qualunque documento può avere grande importanza nell'economia di gioco, dal momento che all'interno delle mail salvate sui terminali sparsi in giro per la mappa potrebbero esserci dei segreti che vi garantiranno, esattamente come per i dialoghi, nuove opzioni per il completamento di quest principali e attività secondarie.

Attenti ai companion

Durante le vostre scorribande in giro per il mondo di The Outer Worlds avrete l'opportunità di farvi accompagnare da un paio di NPC, i quali potranno sia tirarvi fuori dalle situazioni più insidiose, sia essere per voi un semplice supporto nelle fasi d'esplorazione. Oltre a fargli indossare dell'equipaggiamento di alto livello, il consiglio che possiamo darvi è di spendere qualche punto abilità in leadership, così da sbloccare le abilità speciali degli alleati.

Una volta raggiunto il valore 20 di questo attributo infatti, otterrete un effetto diverso per ogni partner: Sam potrà, ad esempio, stordire tutti gli avversari all'interno di un'area mentre Max sparerà un potente colpo con il suo fucile, in grado di stendere anche il più coriaceo dei nemici.

Accumulatori seriali

Raccogliere qualsiasi oggetto finisca sotto il vostro sguardo è un ottimo modo per rendere la vita in The Outer Worlds più semplice da affrontare. Vivere l'avventura accumulando una gran quantità di risorse potrà esservi d'aiuto in più di un'occasione, dal momento che avrete a disposizione non solo molti consumabili in grado di salvarvi la pelle durante uno scontro, ma anche materiali per il crafting e denaro con cui acquistate strumenti di vario tipo.

Nel caso in cui non doveste avere abbastanza spazio libero nel vostro zaino potrete sempre sfruttare il vostro companion come se fosse un vero e proprio muletto, così da massimizzare il quantitativo di oggetti trasportabili.Il gioco implementa anche un sistema che evidenzia gli oggetti inutili come "spazzatura" all'interno della vostra borsa, così da rendervi molto più semplice il processo attraverso il quale potrete sbarazzarvene in cambio di qualche moneta. Avrete poi modo di marcare come spazzatura altri oggetti presenti nell'inventario: ciononostante, come vi spiegheremo a breve, è opportuno stare ben attenti a ciò che venderete.

Equipaggiamento

Parti di equipaggiamento come armi e armature non vanno necessariamente vendute ai mercanti di The Outer Worlds: al posto di qualche credito potreste infatti ricavarci qualcosa di molto più utile. Smontare questi oggetti vi permetterà infatti di ottenere dei pezzi di ricambio che saranno fondamentali per ripristinare l'integrità delle vostre corazze.

Sbloccando poi una delle tante abilità passive disponibili avrete persino la possibilità di ottenere delle mod ogni volta che smonterete un pezzo d'armatura o un'arma. Con un po' d'organizzazione riuscirete quindi a fabbricare in abbondanza una serie d'oggetti che, se utilizzata sapientemente, darà una svolta positiva alle vostre statistiche.

Ritornare sui propri passi

Le possibilità offerte dalle quest di The Outer Worlds sono davvero tantissime e le probabilità di ritrovarsi in situazioni spiacevoli non sono poi così basse. Per evitare quindi che il personaggio al quale siete più affezionati muoia o che dei nemici troppo forti vi tendano un'imboscata è meglio tenere sempre qualche salvataggio extra per ritornare indietro ed evitare alcuni sbagli.

Lo stesso discorso vale nel caso in cui dobbiate affrontare a breve un dialogo le cui risposte potrebbero avere delle conseguenze importanti.

Inalatore

Tra le numerose informazioni che bombardano il giocatore durante le fasi iniziali di The Outer Worlds è facile ignorare quello che è forse uno degli strumenti potenzialmente più utili: l'Inalatore. Questo oggetto permette di inserire all'interno dei suoi slot svariati consumabili, i cui bonus vengono immediatamente applicati al vostro alter ego digitale.

Il primo slot dell'Inalatore è sempre dedicato ad un oggetto curativo, mentre negli altri possono essere inserite sostanze in grado di darvi una marcia in più durante gli scontri. Le sigarette, ad esempio, migliorano la mira e potrebbero essere utilizzate in combinazione con armi solitamente imprecise, così da mettere a segno molti più colpi.

Aggirate gli ostacoli

In giochi di ruolo come The Outer Worlds è difficile creare un personaggio che sia realmente in grado di fare tutto e, in un modo o nell'altro, bisogna giungere a dei compromessi. Per ovviare a questo problema vengono in aiuto del giocatore i pezzi d'equipaggiamento che, una volta indossati, ne migliorano attributi specifici.

Se per esempio doveste trovarvi di fronte ad una serratura che richiede un'abilità nello scassinamento di poco superiore alla vostra, il consiglio che possiamo darvi è quello di non spendere ulteriori punti abilità e di indossare un pezzo d'armatura in grado di fornirvi esattamente il bonus di cui avete bisogno. Così facendo potrete affrontare le situazioni più disparate pur non disponendo delle statistiche adeguate.