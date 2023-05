Thymesia su PlayStation Plus: guida al Soul pestilenziale stile Bloodborne

Mentre buona parte degli appassionati di soulslike sono in fervente attesa del nuovo Lords of the Fallen, che come appreso di recente piomberà su PC e console di ultima generazione il prossimo 13 ottobre (per tutti i dettagli sull'action RPG con grafica da urlo consultate il nostro speciale su Lords of the Fallen), la line-up di maggio del PlayStation Plus Extra ha infine accolto Thymesia, un soulslike "pestilenziale" ispirato a Bloodborne e realizzato dai ragazzi di OverBorder Studio. Trattandosi di un titolo piuttosto impegnativo, abbiamo preparato una lista di suggerimenti che vi aiuteranno a sopraffare le orripilanti creature che si aggirano nell'ormai caduto regno di Hermes.

Setacciate!

Le aree di Thymesia potranno non essere molto ampie, ma come imposto dalla tradizione del genere ludico cui questo appartiene traboccano di luoghi segreti e scorciatoie che, a seconda dei casi, conducono rapidamente alla boss fight successiva, a un mini-boss opzionale o magari a uno scrigno contenente un oggetto raro.

Pertanto, gli appassionati di lore in particolare dovrebbero assicurarsi di esplorare da cima a fondo ogni singolo anfratto di mappa, anche perché i passaggi segreti non sono sempre facili da individuare. Se i più comuni sono spesso nascosti da barili o casse frantumabili, ve ne sono alcuni che potrebbero sfuggire a una prima occhiata. Esaminate quindi con attenzione ogni singola stanza e molto probabilmente vi imbatterete in qualche elemento nascosto.

La pozione

Come spiegato nella recensione di Thymesia, la creatura di OverBorder Studio presenta tre diverse tipologie di pozioni, di cui due diventano accessibili solo dopo aver completato la seconda area di gioco.

Giacché ognuno dei composti può essere migliorato coi reagenti alchemici lasciati cadere dai boss sconfitti ed è insomma contraddistinto da una progressione indipendente, è assai improbabile che nelle 6-8 ore necessarie per giungere all'epilogo della vicenda riusciate a racimolare abbastanza potenziamenti da completare i tre alberi delle abilità.



Anziché spendere le risorse qua e là, nelle prime ore trascorse in compagnia di Thymesia vi suggeriamo di provare le varie tipologie di pozioni e di individuare quella più vicina alle vostre preferenze, per poi focalizzarvi sul suo miglioramento. Giacché queste differiscono per tempi di utilizzo, generosità delle cure e ricchezza delle scorte, sarebbe un vero peccato investire i limitati reagenti alchemici sulla categoria più lontana dalle vostre esigenze.

L'albero dei Talenti

Spendendo i cosiddetti "punti talento" nello skill tree di Corvus è possibile massimizzare l'efficacia delle sue combo, sbloccare nuove abilità o comunque migliorare quelle che già possiede.

Ogni singolo potenziamento costa un punto talento, tuttavia la loro allocazione non è permanente: cliccare su un talento già acquisto consente infatti di recuperare un punto speso in precedenza e aggiungerlo alle scorte, affinché il giocatore possa utilizzarlo altrove. Estremamente flessibile, il curioso sistema messo a punto dagli sviluppatori favorisce quindi l'adozione di build diverse e studiate a seconda delle circostanze, motivo per cui, al momento di dover sfidare un boss, fareste meglio a controllare l'albero delle abilità e attivare quelle che potrebbero tornarvi di volta in volta più utili.

Piume e Armi Pestilenziali

Oltre alle sciabole e agli artigli, Corvus può contare sulle Armi Pestilenziali, che fondamentalmente sostituiscono le classiche magie dei soulslike. Ciascuna di esse offre un effetto differente, tant'è che se alcune arrecano danni all'avversario, altre bloccano gli attacchi in entrata o ripristinano la salute del protagonista.

Nonostante nella prima parte di Thymesia sia possibile utilizzare una sola volta le varie Armi Pestilenziali acquisite dai boss sconfitti, ad un certo punto della campagna avrete l'opportunità di equipaggiarne due e di servirvene regolarmente. All'inizio dell'avventura dovreste pertanto farvi un'idea precisa del funzionamento di ogni singola Arma Pestilenziale, al fine di individuare quelle che potrebbero adattarsi meglio al vostro personalissimo stile di gioco.



Affilate come coltelli e lanciabili attraverso la pressione del grilletto sinistro, le Piume completano il ricco armamentario del nostro Corvus. Queste non infliggono tanti danni, ma sono molto precise, coprono un ampio raggio e oltretutto impediscono ai bersagli di rigenerare la barra della salute bianca. Affinché i vostri oppositori più ostici non recuperino gli HP perduti, ricordatevi di colpirli ogni tanto con le piume e la vittoria sarà già più vicina.

Artigli per tutti i gusti

Osservando l'albero dei talenti vi accorgerete che i power-up degli artigli imboccano due direzioni diametralmente opposte: mentre gli artigli lunghi arrecano tanti danni e tendono a far sanguinare i nemici, gli attacchi eseguibili con gli artigli corti sono incredibilmente veloci, rendono Crow un tantino più forte e addirittura possono rubare una piccola quantità di salute a ogni colpo.

Avendo già sviscerato l'action RPG di OverBorder Studio, abbiamo notato che gli artigli lunghi tornano eccezionalmente utili contro i boss, che potendo contare su armature più resistenti dei mostri comuni non si lasciano intimorire granché dagli artigli corti. L'effetto sanguinamento, inoltre, contribuisce a mantenere alto il DPS di Corvus. Al contrario, gli artigli corti funzionano molto bene contro gli avversari più deboli, anche perché poter rubare i loro HP facilita non poco le lunghe sessioni esplorative e il risparmio di pozioni.

Occhio alle statistiche

Chiunque abbia un minimo di familiarità coi soulslike saprà sicuramente che in questa particolare categoria di giochi è essenziale focalizzarsi su un paio di statistiche al massimo, che possono variare a seconda della build desiderata.

Thymesia, però, fa in parte eccezione alla regola, in quanto Corvus presenta solo tre parametri: Forza, Vitalità e Piaga. Per assicurarvi di infliggere danni consistenti e godere al tempo stesso di un adeguato quantitativo di HP, nelle prime ore della campagna dovreste cercare di portare a 10 le tre statistiche sopracitate, migliorandole di pari passo. Solo allora dovrete effettivamente scegliere se continuare a investire su Forza o Peste i punti ottenibili lungo la via che conduce al livello 50. A questo proposito, tenete presente che mentre Forza consente di infliggere un maggior quantitativo di danni con la sciabola ed è indicato a chi ama gli scontri in mischia, Piaga migliora l'efficacia degli artigli e delle Armi Pestilenziali.