Total War Saga Troy Guida: i trucchi per vincere la Guerra di Troia

È ormai da tempo che Epic Games "coccola" i propri utenti con numerosi regali settimanali, ma raramente i giochi che possono essere riscattati gratuitamente sono appena usciti o di grosso rilievo ad esclusione di rari casi (vedi Grand Theft Auto V Premium Edition). A rientrare tra queste eccezioni vi è sicuramente A Total War Saga: Troy, che gli utenti Epic Games Store hanno potuto aggiungere alla propria libreria in maniera del tutto gratuita per le ventiquattro ore successive all'uscita. Una simile iniziativa, alla quale hanno aderito in più di sette milioni e mezzo di utenti, non solo ha permesso ai fan di entrare in possesso dello spin-off, ma ha anche dato ai videogiocatori poco avvezzi al genere l'opportunità di toccare con mano un prodotto di questo tipo. Se anche voi siete degli utenti inesperti quando si parla di strategici, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno ad entrare il prima possibile nelle logiche che regolano il gioco (e ricordate di recuperare la nostra recensione di A Total War Saga: Troy).

Controlli

Come tutti i giochi di questo tipo, anche A Total War Saga: Troy può essere giocato semplicemente utilizzando il mouse, ma aiutarsi con la tastiera per il movimento della telecamera e per lo svolgimento di alcune funzioni tramite le scorciatoie è davvero utile e migliora l'esperienza.

Ecco di seguito i comandi più importanti:



Universali

• Movimento visuale: W,A,S,D

• Ruota telecamera: Q,E

• Alza/abbassa telecamera: rotellina del mouse

• Muovi visuale: sposta il mouse tenendo premuta la rotellina

• Seleziona unità: tasto sinistro del mouse

• Movimento delle unità: tasto destro del mouse sulla destinazione

• Mappa tattica/panoramica: Tab

• Seleziona tutto: Ctrl + A

• Seleziona successivo: "."

• Seleziona precedente: ","

• Annulla ordine: Backspace

• Attiva/disattiva interfaccia utente: K



Campagna

• Pannello finanze: "'"

• Pannello fazione: "ì"

• Salvataggio rapido: Ctrl + S

• Caricamento rapido: Ctrl + L

• Fine turno: Invio

• Fine turno senza avvertimenti: Shift + Invio

• Menu interfaccia: Barra spaziatrice

Battaglia

• Selezione rapida della fanteria corpo a corpo: Ctrl + I

• Selezione rapida della cavalleria: Ctrl + C

• Selezione rapida della fanteria da tiro: Ctrl + M

• Raggruppa/sciogli unità: G

• Attiva/disattiva gruppo bloccato: Ctrl + G

• Deseleziona tutto: Invio

• Avvicina visuale sull'Eroe: Home

• Attiva/disattiva ritirata: Shift + H

• Aumenta velocità di battaglia: T

• Attiva/disattiva informazioni unità: I

• Pausa: P

• Zoom visuale: N

• Visuale in terza persona: Ins

Va precisato che nell'apposito menu è possibile personalizzare ognuno di questi tasti e fare in modo che ogni azione possa essere attivata da due diversi comandi.

Personalizzate la campagna

Per vostra fortuna, A Total War Saga: Troy dispone di una serie di opzioni utili a semplificare l'esperienza per chi è alle prime armi: all'avvio del gioco vi viene infatti chiesto se avete mai avuto contatti con la serie e, selezionando la prima opzione della lista, potete ricevere suggerimenti su tutti gli aspetti di base del gioco e apprendere tutto quello che c'è da sapere.



Ovviamente i suggerimenti non bastano a semplificare il gioco e, a questo proposito, dovete sapere che prima di procedere all'avvio di una campagna è possibile personalizzarne tanto la difficoltà generale quanto quella legata ai soli combattimenti tra i seguenti livelli: Facile, Normale, Difficile, Veterano e Leggendaria (quest'ultima presente solo nella sezione legata alla campagna e non alle battaglie). Come se non bastasse, anche l'eroe selezionato per dare il via al gioco ha un impatto sulla difficoltà e i più semplici sono Agamennone per i Danai e Sarpedonte per i Troiani per quanto riguarda le fasi iniziali della campagna.

Tra gli altri parametri modificabili al momento della selezione della difficoltà troviamo la possibilità di abilitare l'autosalvataggio incrementale, molto utile per i giocatori che hanno poca esperienza e che tendono a dimenticare di salvare spesso i progressi: in questo modo il gioco registrerà il vostro stato in maniera automatica senza però sovrascrivere l'ultimo autosalvataggio, così da consentirvi di tornare indietro in casi di difficoltà.

Studiate il campo di battaglia

Prima ancora di iniziare ad imparare come gestire i propri insediamenti, in A Total War Saga: Troy si possono apprendere le basi del combattimento, strumento fondamentale per annientare gli avversari e avere diversi tipi di vantaggio per la propria fazione. Come in tutti i capitoli della serie, le battaglie su larga scala sono in tempo reale prevedendo la possibilità di gestire grosse quantità di truppe e un eroe dotato di abilità uniche.



Prima che lo scontro abbia inizio, al giocatore viene data la possibilità di posizionare strategicamente alcune delle proprie unità sul campo di battaglia, ad esempio nascondendo gli arcieri in modo che possano sorprendere l'avversario e colpirlo lateralmente.

Quest'ultimo genere d'azione influisce sensibilmente sul morale delle truppe ed è bene sottoporre spesso gli avversari a questo trattamento evitando al tempo stesso di subirlo. Prima di alcune battaglie vi verrà anche chiesto di decidere se aspettare una precisa ora del giorno, in modo tale da poter sfruttare a proprio vantaggio non solo il terreno ma anche la quantità di luce (magari combattendo di notte e nascondendo le unità più visibili).

In caso di vittoria, vi suggeriamo di dare la caccia agli ultimi nemici rimasti prima di abbandonare l'area di gioco: in questo modo accumulerete degli utili punti esperienza che vi aiuteranno ad ottenere potenziamenti per il vostro eroe, così da renderlo più forte. Al termine di ogni scontro vi verranno inoltre date diverse opportunità che variano in base al tipo di battaglia affrontata e che portano a vantaggi differenti: potreste ad esempio reclutare i superstiti, saccheggiarli per recuperare materiali o condannarli ad una brutale esecuzione per migliorare il morale delle proprie truppe.

Lasciate fare all'IA

Se amate la componente gestionale di A Total War Saga: Troy ma gradite meno le fasi di combattimento, sappiate che esistono diversi trucchetti per saltare o velocizzare queste sequenze di gioco. Il primo consiglio è quello di velocizzare lo scorrere del tempo tramite la pressione dei tasti nella parte superiore della mini-mappa, nell'angolo in basso a destra dello schermo: così facendo le battaglie si concluderanno molto più velocemente ma avrete al contempo un certo controllo su ciò che avviene durante lo scontro.

Se invece volete proprio evitare i confronti di questo tipo, potreste pensare di ricorrere alla risoluzione automatica delle battaglie, le quali vengono in questo modo gestite automaticamente dall'IA. Prima di procedere in questo modo è possibile dare un'occhiata alla schermata che, tramite una serie di calcoli, prova a prevedere il numero di vittime e il vincitore, così da valutare come agire. Vi consigliamo di ricorrere a questi stratagemmi solo se siete utenti esperti o state giocando a difficoltà medio-basse, poiché un utilizzo sbagliato di queste funzionalità potrebbe portare a grosse perdite di unità se non ad una disfatta definitiva.

Fate la Volontà degli dèi

In A Total War Saga: Troy è possibile agire in modo che le divinità favoriscano la propria città e le permettano di ottenere dei bonus più o meno importanti. Nel gioco sono presenti ben sette divinità (Era, Zeus, Ares, Apollo, Atena, Poseidone e Afrodite) e ognuna di queste è in grado di conferire dei potenziamenti validi solo per un quantitativo di tempo limitato e il cui effetto dipende esclusivamente dal Favore accumulato.

Nel menu relativo alla Volontà divina, che si può raggiungere agilmente tramite la pressione combinata di Shift + 1, si può procedere non solo alla Preghiera per attivare i bonus, ma anche all'Ecatombe, un'azione che consuma un bel po' di risorse per ottenere un potenziamento del Favore con una specifica divinità.

Alleanze o... saccheggio

Saper combattere non basta per conquistare il mondo ellenico e, pertanto, occorrono molte risorse per espandere il proprio regno, reclutare unità e costruire strutture. In A Total War Saga: Troy esistono cinque diversi tipi di risorse, ognuna con i propri utilizzi: cibo, legno, pietra, bronzo ed oro. Procurarsi questi materiali non è sempre un gioco da ragazzi e solo in alcuni casi è possibile soddisfare tutte le proprie necessità tramite le strutture, alcune delle quali producono risorse nel corso del tempo.

Nei momenti di difficoltà viene in aiuto del giocatore la diplomazia, dal momento che essere in buoni rapporti con altre città consente di effettuare scambi e privarsi delle risorse prodotte in grosse quantità per entrare in possesso di quelle che scarseggiano. Se le cose si mettono male e avete un bisogno disperato di risorse, potete sempre procedere con l'occupazione di nuovi insediamenti e con il saccheggio di tutti i nemici sconfitti in battaglia.

Riscattate il DLC Amazzoni

Ad Epic Games e Creative Assembly non è bastato regalare ai propri utenti A Total War Saga: Troy e, per un periodo di tempo limitato, sarà possibile per tutti i possessori del gioco riscattare anche l'espansione Amazons, la quale introdurrà la fazione delle Amazzoni con eroine del calibro di Pentesilea e di sua sorella Ippolita.

Per aggiungere il DLC alla vostra libreria non dovete far altro che cliccare sul banner presente in basso a destra nel menu principale e registrare un account sul sito ufficiale seguendo le istruzioni a schermo: in questo modo il prossimo settembre potrete giocare anche con la nuova fazione.