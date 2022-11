I trucchi di Bayonetta 3: farming, combo, Witch Time e lecca lecca

Si è fatta attendere per moltissimo tempo tra rinvii e lunghi periodi fatti di silenzio, ma alla fine la Strega di Umbra è tornata alla carica su Nintendo Switch con Bayonetta 3, il terzo capitolo dell'acclamata serie di stylish action che introduce nuove armi, personaggi inediti e orde di demoni ed angeli da massacrare con coreografiche combo. Se siete in procinto di tornare a vestire i panni della strega più amata del mondo dei videogiochi, allora proseguite nella lettura per scoprire alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili nel corso dell'avventura. Chi vuole saperne di più sul gioco e sul suo combat system può dare anche uno sguardo alla nostra recensione di Bayonetta 3.

Usate il Witch Time

Come in ogni episodio della serie che si rispetti, anche Bayonetta 3 include la possibilità di abilitare il Witch Time, una particolare modalità che entra in gioco al momento dell'esecuzione di una schivata perfetta e che consente alla protagonista di rallentare il tempo e colpire duramente il nemico senza che questo possa reagire.

Oltre ad essere un ottimo modo per eliminare gli avversari, il Witch Time è anche il metodo perfetto per ricaricare l'indicatore della Magia, dal momento che in questa modalità se ne ottiene in maggiore quantità. Visti gli enormi vantaggi di questa meccanica, potrebbe essere una buona idea quella di comprendere i moveset degli avversari ed indurli ad attaccare per attivare lo slow motion e infliggergli un duro colpo.

Scoprite tutti i Versetti

Proprio come i suoi predecessori, anche Bayonetta 3 propone livelli strutturati in Versetti, i quali corrispondono a piccole arene nelle quali affrontare gruppi di nemici. Pur essendo lineare, il titolo PlatinumGames presenta anche una serie di Versetti opzionali che si possono completare esplorando con attenzione i livelli: a tal proposito, vi suggeriamo di fare il possibile per non lasciarvi sfuggire nemmeno uno di questi incontri. Completando ogni singolo Versetto, infatti, potete accedere a risorse extra e talvolta ottenere un Cuore di Strega, consumabile che ripristina la salute e non influisce negativamente sul punteggio. Insomma, una maggiore attenzione ad eventuali scontri aggiuntivi non può che essere un vantaggio.

Lecca-lecca contro i boss

Tra i consumabili più utili tra quelli disponibili in Bayonetta 3 troviamo senza alcuna ombra di dubbio i Lecca-lecca. Si tratta di oggetti che possono essere utilizzati in battaglia per ottenere bonus di vario tipo, dal momento che esistono dolciumi che ripristinano una porzione di salute, quelli che rendono la protagonista invincibile per un periodo di tempo illimitato e quelli che ne potenziano le capacità offensive per un po'.

Sebbene sia sconsigliabile utilizzare questi oggetti durante i normali combattimenti, è invece un'ottima idea quella di sfruttarne i vantaggi nel bel mezzo di una boss fight. Sappiate infatti che, nel caso in cui il nemico dovesse eliminarvi, recuperereste tutti i consumabili utilizzati, così da provare nuovamente a sconfiggere l'avversario con i potenziamenti o le cure che avete a disposizione.

Forma Pipistrello

Nel corso del Capitolo 1 di Bayonetta 3 sbloccherete l'accesso all'albero delle abilità, il quale include anche la Forma Pipistrello tra le skill disponibili all'acquisto. Il nostro consiglio è quello di aggiungere al vostro det di abilità questa particolare trasformazione il prima possibile, poiché la sua peculiarità consente di rendere più semplici le schivate ed evitare di subire danni con maggiore frequenza.

La Forma Pipistrello permette di premere il tasto ZR nel momento esatto in cui si subisce danno per far sì che la protagonista si trasformi in una moltitudine di pipistrelli annullando del tutto il colpo ricevuto e si allontani dall'area.

Datevi al farming

Vi trovate in un'area della mappa che presenta numerosi elementi distruttibili? Sappiate allora che evocare un Demone Schiavo vi permetterà di affidargli il compito di spazzare via qualsiasi oggetto dello scenario per facilitarvi le sessioni di farming.

Purtroppo, non è possibile accumulare quantità infinite di risorse ma solo 99 unità per ogni tipologia: cercate quindi di utilizzare tutto ciò che sta per raggiungere il tetto massimo trasportabile prima di una nuova sessione di farming. Non sottovalutate inoltre il fatto che le risorse si rigenerano sia quando di rigioca un livello che quando si completa una sfida.

Occhio ai puzzle

Durante le vostre esplorazioni vi capiterà di sentire la voce di Viola o Bayonetta che parlano di un obiettivo da completare in zona. Si tratta di un piccolo puzzle che coinvolge solitamente l'ultimo Demone Schiavo sbloccato nell'avventura. Per completare l'engima, dovete innanzitutto distruggere la roccia con la gemma che scintilla per far sì che un cerchio magico venga allo scoperto: grazie al potere dell'oggetto, potrete ricaricare la Magia della protagonista e disporre di utilizzi infiniti del vostro alleato, che andrà utilizzato in giro per lo scenario al fine di completare il puzzle ambientale.

Prolungate le combo

Durante l'esecuzione di combinazioni di attacchi, noterete una sorta di flash accompagnato da un suono: questi elementi fungono da segnale per informare i giocatori di Bayonetta 3 circa la possibilità di prolungare la combo tramite la pressione del tasto LZ, così da evocare un Demone Schiavo e continuare a far danno. Non si tratta di una meccanica essenziale, dal momento che le combo estese vengono segnalate anche nei menu dedicati agli attacchi, ma conoscere il significato del bagliore permette di diventare più bravi anche senza star lì ad imparare a memoria tutte le combinazioni di tasti.

Conservate gli Halo

Se morite dalla voglia di modificare l'aspetto di Bayonetta e Viola, sappiate che nel gioco esiste la possibilità di sbloccare skin aggiuntive per entrambe le protagoniste. Tale opzione, però, diventa accessibile solo al completamento dell'avventura e richiede un bel po' di denaro. Se tenete particolarmente ai costumi aggiuntivi, mettete da parte un generoso quantitativo di Halo e, dopo aver raggiunto i titoli di coda, fate una visitina a Rodin per sbizzarrirvi con la personalizzazione.