Trucchi Borderlands 3: armi, quest, inventario, viaggio rapido ed Eridium

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo aver donato a tutti i suoi utenti la Handsome Collection, Epic Games ha deciso di far partire col botto i saldi sul suo client regalando una copia digitale di Borderlands 3 gratis. Lo sparatutto in prima persona è il sequel diretto del secondo ed amatissimo capitolo della serie Gearbox che ha stregato gli appassionati grazie al carisma dei suoi folli protagonisti e all'incredibile quantitativo di armi fuori di testa che si possono raccogliere. Prima di tornare a vestire i panni di un Cacciatore della Cripta e massacrare banditi su Pandora (e non solo), ecco i nostri consigli, rigorosamente senza spoiler, su come iniziare questa nuova avventura col piede giusto.

Scelta delle armi

In un gioco basato sul loot come Borderlands 3 verrete sovrastati dal quantitativo di armi presenti nei numerosi forzieri o cadute dall'ultimo boss sconfitto. Sebbene l'istinto possa spingervi ad equipaggiare sempre e solo le più forti, potreste talvolta essere più selettivi nella scelta delle armi equipaggiate, così da avere a disposizione un ammontare di proiettili più che sufficiente a superare qualsivoglia situazione.

Nel corso dell'avventura difficilmente rimarrete a secco, ma è comunque bene fare in modo che tutte le armi presenti nel vostro inventario utilizzino tipologie di munizioni completamente differenti. Così facendo non solo non prosciugherete la vostra riserva, ma consumerete in maniera equilibrata tutte le munizioni ed eviterete fastidiose situazioni nelle quali non vi sarà possibile raccogliere i numerosi caricatori a terra.



In ogni caso vi consigliamo di fare sempre una capatina al distributore di munizioni più vicino per fare rifornimento: non si sa mai cosa potrebbe aspettarvi nella prossima quest.

Quest secondarie

Nel corso dell'avventura di Borderlands 3 vi capiterà molto spesso che gli NPC vi assegnino delle missioni secondarie e, in alcuni casi, potreste sentirvi oppressi dal numero di side quest a vostra disposizione.

Fortunatamente non c'è alcuna fretta di completare queste missioni, dal momento che non solo rimarranno per sempre attive sul vostro dispositivo ECHO, ma una volta terminata la storia principale queste si adegueranno al vostro livello, proponendo così un livello di sfida decisamente più allettante. È consigliabile però completare quante più attività secondarie possibili, non solo per aumentare costantemente il livello del proprio cacciatore della cripta e potenziarne le numerose abilità, ma anche per avere maggiori opportunità di raccogliere bottino raro. Va poi considerato che nella seconda metà della storia la difficoltà subirà un'impennata e sarà meglio per voi essere preparati, altrimenti vi ritroverete a prenderle di santa ragione da uno dei numerosi boss. Tenete inoltre bene a mente che ogni pianeta tra quelli disponibili nel gioco permette di ottenere armi diverse. Eliminando nemici e completando missioni su Promethea, ad esempio, accumulerete esclusivamente armi Atlas e Maliwan. Cercate quindi di scoprire quale marchio fa più al caso vostro e comportatevi di conseguenza.

C'è posta per te

Sebbene non vi sia un vero e proprio tutorial che ne spieghi perfettamente il funzionamento, in Borderlands 3 è presente un sistema di Posta estremamente utile per riscattare qualsiasi tipo di ricompensa ottenuta sia attraverso la progressione di gioco che tramite i Codici VIP e SHiFT da riscattare sul sito ufficiale. Che si tratti quindi di una Chiave d'Oro o di un'arma, dovrete manualmente aggiungerla al vostro inventario facendo una rapida visita alla sezione Posta.

Per raggiungerla vi basterà premere il tasto Start, selezionare la voce Social e raggiungere l'ultima voce a destra (quella con l'icona gialla della lettera). Quando vi apparirà così un elenco di premi da riscattare, selezionateli con il cursore e date conferma per aggiungerli immediatamente al vostro inventario. In basso a destra noterete anche un indicatore che mostra lo spazio libero nel vostro inventario: assicuratevi sempre di avere qualche slot libero prima di riscattare pacchetti di armi, mod e granate per non restare a bocca asciutta.



Il consiglio che possiamo darvi è quello di controllare periodicamente se nella posta alcuni produttori di armi vi abbiano spedito i cosiddetti "premi fedeltà", ovvero pacchetti regalo contenti armi gratuite. A proposito di ricompense, sulle nostre pagine potete trovare tutte le informazioni utili al riscatto del Pacchetto Primo Utilizzatore di Borderlands 3, al cui interno troverete un'arma, una skin per i menu e ben 5 Chiavi d'Oro.

Comunicazione

Sembra che anche Gearbox abbia apprezzato l'eccellente sistema di ping visto in Apex Legends ed abbia deciso di implementarne uno molto simile in Borderlands 3. Che stiate giocando con un amico o con giocatori reperiti tramite matchmaking e quindi senza chat vocale, potrete segnalare con una semplice pressione di un tasto qualsiasi oggetto.

Tale funzione, assegnata alla freccia su della croce digitale, risulta essere incredibilmente utile non solo per far sapere ai propri compagni la posizione di un forziere ricco di bottino, ma anche per coordinarsi sugli avversari sui quali accanirsi prima nelle situazioni più caotiche. Concentrare il fuoco su un unico nemico corazzato, magari con le armi migliori e con le abilità più efficaci a vostra disposizione, permette di eliminare la minaccia in men che non si dica e poi pensare singolarmente ai mob più deboli.

Danno elementale

In Borderlands 3 sono presenti tantissime bocche da fuoco diverse e ciascuno strumento di morte vanta una tipologia di danno differente. Nel corso dell'avventura potreste imbattervi in armi incendiarie, elettriche, corrosive, gelanti o radioattive. Colpendo l'avversario con un'arma incendiaria, molto efficace contro nemici privi di scudo come banditi e animali, potrete dargli fuoco e lasciargli subire danni nel tempo. Le armi elettriche sono quelle maggiormente efficaci contro i nemici dotati di scudo come le truppe Maliwan, quindi è bene tenerne sempre una nell'inventario.

Il danno corrosivo è una sorta di mix tra le due precedenti tipologie, dal momento che rosicchia la salute del nemico oltre a sottrargli velocemente lo scudo. Le armi gelanti risultano essere quelle più efficaci quando l'avversario tende a muoversi spesso e velocemente, ma bisogna ricordare che i bersagli protetti da uno scudo ne sono immuni. Vi è infine il danno da radiazioni, perfetto per le situazioni più movimentate dal momento che genera un'esplosione alla morte del nemico, infliggendo così una discreta quantità di danni a chi gli sta intorno.



Ad eccezione delle armi elettriche non ce n'è una più efficace delle altre in assoluto ed è bene scegliere quella giusta in base alla situazione in cui ci si trova.

Viaggio rapido

Come avrete intuito, Borderlands 3 non è ambientato nella sola Pandora e nel corso della storia dovrete spostarvi più e più volte tra svariati pianeti. Esattamente per questo motivo vi tornerà molto comodo il sistema di Viaggio Rapido, il quale vi permetterà di passare da un checkpoint all'altro delle varie aree esplorabili in una manciata di secondi.

Ad essere ancora più utile è però la possibilità non solo di selezionare i punti d'interesse come destinazione, ma anche il proprio veicolo. Talvolta potreste quindi lasciare il vostro mezzo da battaglia in un determinato luogo così da poterlo raggiungere nuovamente in un secondo momento, magari dopo aver fatto scorta di munizioni o dopo aver venduto gli oggetti in eccesso.

Slot extra per l'inventario

Sin dall'introduzione di Borderlands 3 vi risulterà quasi impossibile riuscire a gestire in maniera impeccabile l'ondata di loot che forzieri e nemici lasceranno cadere. Per poter raccogliere tutto senza doversi preoccupare troppo della quantità di slot liberi nel proprio inventario c'è bisogno dell'aiuto del buon Marcus.

Una volta arrivati a Sanctuary III, la base operativa dei Crimson Raider e hub di questo terzo capitolo, la nostra vecchia conoscenza inizierà non solo a vendere armi di ogni tipo, ma anche SDU (Storage Deck Upgrades, ovvero espansioni dell'inventario). Ciascuno di questi oggetti permette di accumulare un maggior quantitativo di armi, munizioni e altri oggetti nel proprio zaino e può essere acquistato fino ad un massimo di 8 volte. Ovviamente il prezzo aumenterà ad ogni acquisto e dai 1.000 dollari iniziali si arriverà fino a 31.000 per l'ultimo potenziamento.

Facciamo ordine

Un altro consiglio molto utile per gestire con maggiore semplicità l'enorme mole di loot in Borderlands 3 è quella di approfittare dell'intuitivo sistema che permette non solo di contrassegnare con una stella tutti i propri oggetti preferiti, ma anche di evidenziare quelli da vendere con altrettanta facilità.

Per farlo vi basterà entrare nel menu dell'inventario e premere lo stick sinistro (L3/LS) sull'oggetto di vostro interesse. Premete il tasto più volte per assegnargli un cestino rosso (oggetto da scartare), una stella (oggetto preferito) o nulla. Così facendo non potrete sbagliarvi quando vi ritroverete a vendere tutti gli oggetti inutili nel vostro inventario per mettere da parte qualche dollaro extra.

Eridium

A differenza del secondo capitolo, in Borderlands 3 il prezioso Eridium non serve ad acquistare gli SDU e nel negozio del bizzarro Earl a Sanctuary III si possono acquistare esclusivamente oggetti per la personalizzazione del proprio cacciatore. Oltre ai numerosi caschi e costumi, che possono essere acquistati e poi indossati nei "camerini" presenti in varie aree della mappa, esistono anche skin per il dispositivo ECHO, mimetiche per le armi e ciondoli da applicare alle stesse.

Purtroppo il gioco non spiega nel dettaglio come fare ad utilizzare tutti questi elementi estetici e, per questo, veniamo in aiuto noi. Applicare un ciondolo alla propria arma è estremamente semplice e può essere fatto dalla schermata dell'inventario.



A sinistra di ogni arma equipaggiata è possibile vedere un piccolo quadratino vuoto ed è quello che dovete selezionare per poter scegliere quale tra i ciondoli in vostro possesso agganciare all'arma. Per sostituire invece la mimetica dovrete innanzitutto aprire l'inventario e poi selezionare l'arma con il cursore. A questo punto con la pressione dello stick analogico destro (R3/RS) attiverete la modalità "ispezione oggetto" e, da lì, potrete cambiare la skin dell'arma premendo quadrato su PS4 e X su Xbox One.



Se siete a corto di Eridium e volete qualche personalizzazione extra per il vostro personaggio vi invitiamo a dare un'occhiata alle nostre guide ricche di Codici di Borderlands 3, grazie alle quali potrete sbloccare almeno un casco e un costume esclusivi per ognuna delle 4 classi disponibili. Una volta sbloccati questi oggetti vi basterà visitare la sezione Posta come scritto poco sopra per poter riscattare tutte le ricompense.