La guida con i trucchi di Crisis Core Final Fantasy VII Reunion

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Disponibile già da qualche giorno su PC e console moderne, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion è la riedizione dell'apprezzatissimo prequel di Final Fantasy VII, che nel non troppo lontano 2007 venne lanciato in esclusiva su PSP. Giacché il gameplay del prodotto presenta non poche differenze rispetto al più recente Final Fantasy VII Remake (a proposito, avete letto la nostra recensione di Final Fantasy VII Remake Intergrade?), abbiamo preparato una lista di consigli che potrebbero aiutarvi a padroneggiarne il sistema di combattimento.

Non livellate troppo

Nonostante non sia possibile accumulare punti esperienza, già nelle fasi iniziali della campagna risulta estremamente facile accrescere il livello base di Zack. Come spiegato nella nostra recensione di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, il SOLDIER sale di livello in maniera assolutamente casuale, a seconda delle estrazioni dell'Onda Mentale Digitale (la roulette posta nell'angolo in alto a sinistra dello schermo). Essendo il risultato del tutto randomico, il segreto per accrescere il potenziale di Zack è quello di sottoporsi alle missioni secondarie e partecipare a quanti più sconti possibili, affinché la roulette possa attivarsi frequentemente.

Dal momento che già nel capitolo 2 dell'avventura avrete accesso a uno spropositato numero di fetch quest, il nostro consiglio è quello di completarle con calma, alternando adeguatamente storia e contenuti secondari. Focalizzandovi troppo presto sulle sidequest finireste infatti per accrescere eccessivamente il livello base del SOLDIER, e oltretutto allunghereste le vostre mani su accessori e Materia piuttosto potenti, che di conseguenza faciliterebbero un po' troppo le boss fight previste dalla narrazione.

Occhio a dove mettete i piedi

Come ricorderà chiunque abbia familiarità con la versione PSP di Crisis Core, gli scontri del prequel non sono esattamene casuali, ma si innescano quando il giocatore raggiunge specifici punti della mappa. Se camminare al centro del percorso fa sì che Zack venga costantemente aggredito da gruppi di nemici, offrendogli parecchie occasioni per salire di livello e accumulare oggetti, avanzare lungo i bordi della mappa consente al contrario di evitare gli scontri non obbligatori e concentrarsi su esplorazione e narrazione.

Qualora l'eroe si ritrovi a corto di HP, MP e oggetti di recupero, potreste dunque servirvi del suddetto trucchetto per farvi strada indisturbatamente fino al save point più vicino e ripristinare la sua salute. Tuttavia, poiché saltare troppi combattimenti influenzerebbe negativamente sulla crescita di Zack, che al momento di dover affrontare un boss richiederebbe di essere impreparato, vi consigliamo di sottrarvi alla lotta solo in casi eccezionali.

Attacchi caricati

I controlli di Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sono stati completamente rimaneggiati, ragion per cui le schivate di Zack risultano alquanto più reattive di quanto accadeva su PSP. Come risultato, schivare gli attacchi del nemico, portarsi alle sue spalle o addirittura muoversi in mezzo a folti gruppi di avversari non è mai stato tanto semplice. Coi giusti accessori, poi, il SOLDIER può addirittura annullare o assorbire gli incantesimi lanciati dagli oppositori per ripristinare i propri HP. Ciononostante, esistono attacchi che non possono essere schivati, ossia le mosse speciali che i boss tengono a caricare nel mezzo della lotta: del tutto assenti nella versione PSP, queste portentose abilità possono infliggere enormi danni al nostro eroe, che in alcuni casi potrebbe essere abbattuto con un solo colpo!

Utilizzare incantesimi protettivi come Protect o Barriera riduce drasticamente le probabilità di finire al tappeto, ma a nostro avviso la soluzione migliore è un'altra: quando il boss ingaggiato si appresta a lanciare la propria mossa speciale, una barra violacea compare immediatamente al fianco della creatura, indicando lo stato di preparazione del fatale attacco. In quel preciso momento, il giocatore ha una manciata di secondi a sua disposizione per bombardare l'avversario e ridurre il più possibile il livello di carica dell'abilità speciale, la cui esecuzione può essere anche interrotta. Fate dunque molta attenzione e cercate di massimizzare i danni inflitti attraverso buff e accessori, in questo modo non rischierete di riportare una sconfitta.

Fondete le Materia

Affrontando le missioni di storia e quelle secondarie, le Materia equipaggiate saliranno regolarmente di grado, raggiungendo il livello "Master". Una volta fatto questo, non sarà possibile migliorare ulteriormente una Materia, ragion per cui, a meno che questa non sia assolutamente fondamentale per attuale una qualche vostra strategia di attacco, vi suggeriamo di rimuoverla quanto prima dall'equipaggiamento e di lavorare su altri globi.

Utilizzando la meccanica chiamata "Fusione di Materia", potrete infatti mescolare le Materia per creare qualcosa di nuovo e ancor più potente: fondendo ad esempio due Crio al grado "Master" otterrete Criora, mentre due Energia daranno vita a Energira, e così via. Poter contare su incantesimi di livello sempre più alto darà una spinta notevole alle vostre tattiche di offesa.

Aprite tutti i forzieri

Durante lo svolgimento di una missione opzionale, un contatore posto nell'angolo in alto a destra dello schermo vi indicherà il numero dei forzieri presenti in zona e quelli trovati. Sebbene questi contengano spesso degli oggetti abbastanza comuni, come pozioni o altri strumenti di scarsa utilità, può capitare che uno scrigno nasconda accessori o Materia di una certa rarità.

Pertanto, prima di fiondarvi verso l'obiettivo della missione, ricordatevi di esplorare a fondo i dintorni e di sgraffignare tutto il bottino, in questo modo non rischierete di lasciare qualcosa indietro. Qualora manchiate uno scrigno potrete sempre ripetere la sidequest, ma per risparmiare tempo sarebbe comunque preferibile raccogliere tutto al primo giro.