I trucchi di eFootball 2023 per avere GP gratis, bonus e ricompense extra

Per il suo Pro Evolution Soccer Konami ha ormai deciso di abbracciare in via definitiva la strada del live service e, pertanto, la nuova stagione calcistica non accoglierà un nuovo videogioco e si limiterà ad aggiornare quello esistente. È per questo motivo che da fine agosto eFootball 2022 si è trasformato come per magia in eFootball 2023 su tutte le piattaforme, processo avvenuto tramite la pubblicazione di una corposa patch che introduce alcune piccole novità in termini di gameplay. Che siate vecchi giocatori che stanno tornando oppure utenti che, incuriositi dalla formula free to play, stanno per scaricare il titolo per la prima volta, ecco una serie di consigli utili per non farsi trovare impreparati al calcio d'inizio.



Prima di iniziare, vi ricordiamo che Konami ha promesso 5.000 GP gratis per eFootball 2023 a tutti i giocatori per scusarsi dei bug presenti al lancio del gioco.

Ricompense giornaliere

Come ogni free to play che si rispetti, anche eFootball 2023 offre ai suoi giocatori un bel po' di ricompense gratuite che si possono riscattare attraverso l'accesso giornaliero ai server di gioco.

Le ricompense facenti parte del Bonus accesso e del Bonus primo accesso permettono di ottenere un bel po' di GP, moneta fondamentale per l'ampliamento della squadra, invece lo Special login bonus, che resterà attivo esclusivamente fino all'8 settembre 2022 alle 3:59 (l'orario del reset giornaliero), permette di accumulare Punti Esperienza Allenamento in quantità e qualche centinaio di Monete eFootball, sufficienti all'acquisto di un paio di loot box.

Missioni

Un altro sistema attraverso il quale gonfiare il vostro portafoglio virtuale in eFootball 2023 consiste nel portare a compimento le missioni, ovvero un set di sfide che consentono di entrare in possesso di diverse decine di GP senza troppi sforzi.

Per consultare queste sfide, cliccate su Missione nella schermata principale e poi selezionate il menu Obiettivi: vi ritroverete così di fronte a due diverse opzioni: Obiettivi della campagna e Obiettivi della carriera. Il primo consiste in una serie di sfide a tempo che permettono di ottenere 290.000 GP e 140.000 ESP entro e non oltre il 6 ottobre 2022, giorno in cui probabilmente assisteremo all'arrivo di una seconda ondata di sfide con in palio altre ricompense. La seconda riguarda invece le missioni permanenti, ovvero senza un limite di tempo entro il quale completarle. A prescindere da quale tipologia di sfida avete completato, non dimenticate che la ricompensa va riscattata in maniera manuale visitando il relativo menu e cliccando sulla sfida portata a termine.

Eventi

Se avete appena avviato eFootball 2023 e non sapete su quali modalità puntare per muovere i primi passi e ottenere qualche ricompensa aggiuntiva, sappiate che sono già disponibili gli eventi. Si tratta di modalità di gioco a tempo che garantiscono alcuni premi al completamento di partite contro l'intelligenza artificiale o contro altri giocatori in carne ed ossa. Potete raggiungere la schermata eventi sia cliccando su "Autentica" che su "Squadra dei Sogni" nel menu principale: ciascuna delle due voci dispone di eventi unici e alcuni di questi hanno una durata molto limitata nel tempo.

Se ancora non avete imparato a giocare alla perfezione, potreste iniziare dagli eventi che prevedono match contro l'IA come National Teams, che ha come premio un Contratto Mirato 4 Stelle, oppure Spanish League, che mette in palio un Accordo al buio. Sappiate però che entrambi gli eventi termineranno tra pochi giorni, quindi sarebbe meglio affrettarsi a ricevere le ricompense prima che sia troppo tardi.

Campionato eFootball

Sfruttando tutti i doni iniziali e le ricompense dell'evento, potete iniziare a costruire la vostra squadra e gareggiare in una delle principali modalità di eFootball 2023, ovvero il Campionato eFootball. Per chi non lo sapesse, si tratta di una modalità nella quale i giocatori del titolo Konami gareggiano utilizzando la propria squadra e affrontano altri utenti nel PvP.

In base all'esito dei match, è possibile scalare le classifiche e raggiungere le divisioni più importanti: tutti partono dalla Divisione 10 e in base al risultato al termine di ogni fase del campionato (quello attualmente in corso, ad esempio, terminerà il 22 settembre 2022), si riceve una ricompensa più o meno ricca.

Valute e contratti

Tra ricompense del giorno, eventi a tempo e pacchetti bonus, i giocatori di eFootball 2023 vengono inondati di gettoni e monete che possono essere spesi all'interno di menu dalla difficile navigazione. Se avete appena iniziato a giocare, è bene conoscere quali sono le valute e le tipologie di contratti che si possono ottenere nel gioco gratuito.



Ecco di seguito tutto quello che c'è da sapere in merito a monete, microtransazioni e contratti:



Risorse virtuali

• Monete eFootball (icona gialla): si tratta della valuta più preziosa tra quelle disponibili nel gioco ed è possibile ottenerne in piccole quantità giocando oppure acquistandola nei pacchetti del negozio. Spendendo le Monete eFootball, si possono ingaggiare i giocatori tramite le loot box

• GP (icona blu): i GP sono un'altra valuta di eFootball 2023 che, a differenza delle Monete, si può accumulare molto più facilmente tramite eventi, sfide e altre modalità di gioco

• Punti eFootball (icona rosa): la terza ed ultima valuta può essere utilizzata in maniera simile alle altre due, ma in questo caso si può accumulare sia giocando che completando obiettivi esterni al gioco (in questo caso è fondamentale un Konami ID)



Contratti

• Accordo al buio: questo tipo di loot box contiene un giocatore casuale tra quelli appartenenti ad una selezione specifica che può variare nel tempo

• Contratto mirato: il funzionamento di questo genere di loot box è molto simile all'Accordo al buio ma, in questo caso, al giocatore viene data la possibilità di selezionare il calciatore da pescare all'interno di un elenco

Ricompense esclusive

Se giocate su PlayStation e avete un abbonamento attivo a PlayStation Plus Essential o ad una delle versioni più costose, sappiate che potete riscattare senza costi aggiuntivi sul PS Store il pacchetto intitolato "eFootball 2022 PlayStation Plus Member Bonus di agosto-settembre". Non lasciatevi ingannare dal nome del bundle, poiché questo DLC è uscito poco prima del debutto del nuovo aggiornamento e chi lo riscatta oggi può godere di tutti i benefici nella versione 2023 del calcistico Konami.

A proposito di benefici, i giocatori PlayStation che riscattano il bundle hanno immediatamente accesso a 300 Monete eFootball e ben 23 unità di "Programma allenamento da 4000 ESP", così da far salire di livello i giocatori. Sappiate che il bundle verrà presto sostituito da un altro pacchetto e avrete tempo solo fino al 6 settembre 2022 alle ore 4:00 del fuso orario italiano per aggiungerlo alla raccolta.

Konami ID

Purtroppo, eFootball 2023 non supporta il cross-save tra le varie versioni e collegare tutte le piattaforme allo stesso Konami ID non permette di condividere i progressi, la squadra e le monete. Ciononostante, collegare gli account al profilo Konami ha i suoi vantaggi, soprattutto se si è soliti giocare su un dispositivo mobile (Android/iOS).

Sfruttando questo sistema, infatti, è possibile associare i salvataggi all'account e, in caso di smarrimento del dispositivo o del passaggio ad un nuovo smartphone, vi basterà effettuare nuovamente l'accesso per evitare di perdere tutti i progressi. Altro vantaggio del Konami ID consiste nella possibilità di ottenere Punti eFootball con le varie iniziative della software house, senza contare che il collegamento garantisce immediatamente 10.000 GP. Se volete approfittare di questi bonus, create un account sul sito ufficiale di Konami, poi avviate il gioco su una qualsiasi piattaforma e, nel menu principale, selezionate Altro, poi Assistenza e infine "Linka KONAMI ID".



A questo punto apparirà a schermo un codice QR con sotto un link: potete decidere se inquadrare il codice con l'app oppure se copiare il link su di un qualsiasi browser. Vi verrà chiesto di premere su un tasto per procedere, effettuare l'accesso al vostro account e infine accettare un accordo legale: al termine del processo, il vostro KONAMI ID sarà collegato alla vostra piattaforma, sulla quale dovrebbe apparire un messaggio con su scritto "Collegamento riuscito". Per ovviare a problematiche di sicurezza, vi suggeriamo anche di abilitare l'autenticazione a due fattori.