Trucchi di Fortnite: la guida per muovere i primi passi nel Capitolo 3

Disponibile per iPhone iPad Mobile Gaming Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Come ormai ben saprete, lo scorso fine settimana l'attenzione dei videogiocatori è stata tutta sugli eventi che hanno portato al debutto delle tante novità di Fortnite Capitolo 3 Stagione 1, nuovo arco narrativo del battle royale targato Epic Games che non solo ha introdotto una mappa inedita, ma anche numerose novità in termini di gameplay. Se ancora non avete provato con mano il nuovo capitolo del free to play, ecco una serie di consigli che vi aiuteranno a muovere i primi passi nel Sottosopra.

Esplorate il Sottosopra

Dopo aver completato l'intro stagionale, che vede il giocatore risvegliarsi su un isolotto sul quale sono presenti Fondazione e altri looper della Stagione 1, avrete la possibilità di giocare in qualsiasi modalità di gioco. Se volete un consiglio, nelle prime partite concentratevi sull'esplorazione della nuova mappa di Fortnite Capitolo 3, la quale è completamente oscurata e va ‘sbloccata' attraverso l'esplorazione.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, tutte le aree colorate di grigio sulla mappa vanno esplorate affinché diventino visibili nell'apposita schermata e i ‘???' vengano sostituiti dai nomi dei punti d'interesse. Nel caso in cui una porzione della mappa non dovesse colorarsi, significa che non avete individuato il luogo di quell'area che, una volta visitato, vi permetterà di sbloccarla e renderla visibile. Per velocizzare questo processo potreste sbizzarrirvi nella Rissa a Squadre, modalità con rientro e possibilità di rischierare il deltaplano, gadget fondamentale per spostarsi velocemente tra un luogo e l'altro.

Riposate in Tenda

Una delle meccaniche di gioco inedite di Fortnite Capitolo 3 è la presenza delle Tende, le quali per certi versi introducono il metagame nel battle royale (se non consideriamo i Lingotti d'Oro). In giro per la mappa vi imbatterete in un nuovo gadget, ovvero le Tende, che possono essere posizionate in qualunque luogo della mappa e permettono due tipi d'interazione.

Il primo consiste nella possibilità di riposare e recuperare lentamente la salute, così da riprendere le forze in vista del successivo scontro. Il secondo utilizzo della Tenda, invece, è quello di forziere: al giocatore è permesso depositare armi e oggetti all'interno della tenda, i quali possono essere poi estratti nelle partite successive interagendo con una qualsiasi tenda. Di default gli slot disponibili per questo tipo di uso sono due, ma è possibile acquistarne un terzo con i Lingotti d'Oro. Nel caso in cui non doveste trovare una Tenda da posizionare, sappiate che quelle già montate che si trovano in giro per la mappa possono essere chiuse e raccolte tramite l'apposito menu d'interazione.

Scivolate

Altra novità di Fortnite Capitolo 3 è la scivolata, azione che rende il gameplay più frenetico. In maniera simile ad Apex Legends, i giocatori del battle royale possono ora effettuare una scivolata durante la corsa e sparare durante la sua esecuzione.

Sebbene il gioco Epic Games si basi prevalentemente sulla costruzione, l'utilizzo della scivolata non andrebbe sottovalutato, poiché rende il giocatore un bersaglio difficile da colpire, soprattutto se tale azione viene eseguita in discesa, così che il personaggio si muova molto più velocemente e per un tratto più lungo. Insomma, allenatevi con questa nuova meccanica di gameplay e provate ad utilizzarla per avere la meglio sul nemico. Se volete saperne di più, ecco come eseguire una scivolata in Fortnite.

Attenti alla Corona

Avrete sicuramente notato che sulla bussola nella parte alta dello schermo è presente in alcuni casi un'icona a forma di corona.

Sappiate che questo segnale è legato ad una meccanica di gioco davvero particolare: seguire l'indicatore porta infatti al giocatore che indossa la Corona, ovvero un utente che nel precedente match completato si è posizionato sul podio.Come potete intuire, quindi, indossare la Corona evidenzia la bravura di un giocatore ma al contempo lo mette a rischio, poiché saranno in molti a dargli la caccia per eliminarlo il prima possibile e sbarazzarsi così di un pericoloso rivale. Ma quali sono i vantaggi reali di giocare con indosso una Corona? La risposta è molto semplice: chi vince con la Corona ottiene un bel po' di punti esperienza extra e si aggiudica un'esclusiva emote che, quando viene eseguita, mostra un numero che evidenzia il numero di vittorie consecutive ottenute.

Sfruttate i nuovi gadget

Trattandosi di un nuovo capitolo e non di una semplice stagione, Fortnite Capitolo 3 rivoluziona l'equipaggiamento disponibile nei forzieri e in giro per la mappa. A tal proposito, vi suggeriamo di provare tutte le nuove armi per comprenderne il funzionamento e imparare ad usarle, visto che in alcuni casi vi sono piccole differenze rispetto alle bocche da fuoco viste nella Stagione 8 del Capitolo 2.

Una delle armi più particolari che sono attualmente disponibili nel gioco è senza ombra di dubbio il fucile d'assalto Mk Seven, il quale è dotato di un mirino laser che, alla pressione del tasto per mirare, attiva la visuale in prima persona e consente quindi di sparare con una certa precisione. Anche i gadget sono stati parzialmente modificati e tra gli oggetti curativi troviamo ora anche Medi-nebbia e Succo trangugio. Il primo è uno spray che può essere utilizzato sul giocatore o sugli alleati in base al tasto premuto, così da poter decidere dove direzionare il getto che ripristina la salute. Il nuovo succo, invece, non è altro che un consumabile che va bevuto per recuperare punti vita nel tempo in maniera molto simile al vecchio succo succoso.

Nuovo sistema di Sfide

Il sistema di sfide della Stagione 8 di Fortnite Capitolo 2 non è piaciuto ai giocatori ed Epic Games ha agito di conseguenza.

La prima stagione del Capitolo 3 include infatti una nuova schermata dedicata alle sfide che rende la vita degli utenti molto più semplice grazie ad una pratica interfaccia che consente di tenere traccia di ogni singola sfida giornaliera e stagionale (l'equivalente delle settimanali), senza contare quelle extra relative ai costumi del pass e agli obiettivi. Se le missioni settimanali non vanno completate con particolare fretta, quelle giornaliere andrebbero portate a termine con costanza per avere una progressione costante nel pass. Basta completare tre diverse sfide giornaliere ogni 24 ore per accumulare circa 45.000 Punti Esperienza senza particolari problemi. Se una delle sfide del giorno non dovesse essere di vostro gradimento non dovete preoccuparvi, poiché al completamento di una missione ne spunterà un'altra e, a prescindere da quante ne avete completate, ne resteranno attive sempre tre.