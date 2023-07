Trucchi di Harry Potter Scopri La Magia: carte gratis, bonus e ricompense

Pur essendo stato pubblicato in sordina, Harry Potter Magic Awakened sta riscuotendo un discreto successo sulle piattaforme mobile, dove può essere scaricato in maniera completamente gratuita. Complice la possibilità di diventare uno studente di Hogwarts qualche anno dopo la definitiva sconfitta di Voldemort e di rivivere flashback legati ai momenti salienti delle pellicole, sempre più giocatori stanno salendo sulla barca almeno per fare un rapido giro nella scuola di magia e incantesimi. Se anche voi siete tra questi, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi ad ottenere le ricompense migliori e a creare il miglior deck di carte possibile per il nuovo gioco di Harry Potter.



Prima di iniziare, vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine trovate la recensione di Harry Potter Magic Awakened con tutti i dettagli su microtransazioni, gameplay e comparto tecnico.

Completate la storia

Il primo consiglio che diamo ai nuovi giocatori di Harry Potter Magic Awakened è quello di non stare troppo a pensare alle attività secondarie, a meno che non abbiano una scadenza in tempi brevi (come ad esempio le missioni giornaliere).

Tirare dritto con la main quest non solo permette di sbloccare l'accesso ad una serie di meccaniche fondamentali come le lezioni e la Foresta Proibita, ma garantisce anche una ricca serie di ricompense. Buona parte delle missioni che introducono l'utilizzo di una carta si concludono con l'aggiunta della stessa alla collezione del giocatore: questo significa che grazie alle quest principali è possibile accumulare un bel po' di carte in maniera del tutto gratuita.

Scegliete bene l'Eco

Ad un certo punto della campagna, verrete introdotti ad una delle principali attività secondarie di Harry Potter Magic Awakened, ovvero la Foresta Proibita. Il completamento delle spedizioni in questo particolare luogo, che fungono da dungeon con elementi procedurali, permettono di accumulare oggetti equipaggiabili chiamati Eco, solitamente associati a personaggi iconici del brand come Harry Potter, Severus Piton, Bellatrix Lestrange e tanti altri.

Questi elementi dell'inventario hanno tutti un'abilità unica in grado di stravolgere il gameplay, come la possibilità di utilizzare Dobby l'elfo per teletrasportarsi da un luogo all'altro dell'arena e schivare più agilmente gli attacchi. Il motivo per cui potrebbe risultare utile ottenere anche più oggetti legati allo stesso personaggio è semplice: ogni Eco potenzia 4 carte diverse in maniera più o meno importante. Come si può facilmente intuire, è fondamentale quindi sceglierne uno che vada a migliorare carte utilizzate di frequente e che fanno parte del deck, o comunque modificare il mazzo in uso affinché si possa sfruttare al 100% l'Eco.

Usate tutte le chiavi

Completando le varie attività di gioco, riscattando le ricompense celebrative del lancio o compiendo altre azioni, verrete premiati con una serie di chiavi argentate o dorate da spendere nel negozio di Harry Potter Magic Awakened per aprire pacchetti di carte. Dal momento che esiste un solo ed unico modo per utilizzare queste risorse, vi suggeriamo di utilizzarle subito e di non conservarle, poiché tenerle nell'inventario non ha alcuna utilità.

Il discorso cambia per le Gemme (la valuta arancione), poiché queste possono essere sia convertite in chiavi che essere spese nel negozio per l'acquisto di pacchetti di risorse o elementi cosmetici. Se siete sicuri di non voler acquistare nessuno di questi contenuti secondari, allora convertite pure tutte le vostre gemme per ampliare ulteriormente la vostra collezione di carte.

Carte gratis ogni giorno

Sebbene le chiavi siano la principale fonte di carte in Harry Potter Magic Awakened, esistono anche altri modi per poterne ottenere di nuove. Uno di quelli che non andrebbero mai e poi mai trascurati è il pacchetto regalo del giorno: ogni 24 ore è infatti possibile recarsi nella sezione Oggetti Giornalieri del negozio (contrassegnata da un'icona a forma di pacco regalo) e riscattare un oggetto gratis.

Si tratta solitamente di una carta casuale gratuita e, con un po' di fortuna, potreste ottenerne una rara o quella che tanto state cercando per un upgrade. Sappiate che il reset giornaliero è alle ore 05:00 italiane, momento nel quale viene messo a disposizione un nuovo regalo da scartare.

Non potenziate tutto

In maniera molto simile a quanto visto in Clash Royale e altri prodotti mobile, le carte di Harry Potter Magic Awakened possono essere potenziate solo ed esclusivamente se si accumulano più carte uguali fra loro: a questo punto sarà possibile ‘fonderle' pagando qualche moneta d'oro per aumentarne l'efficacia.

Nel menu delle carte è presente un'icona in basso a destra che permette in un colpo solo di potenziare tutte le carte, ma per quanto si tratti di una meccanica utile sarebbe preferibile non approfittarne: in questo modo andreste infatti a potenziare anche tutte quelle carte che non fanno parte del mazzo, sprecando monete d'oro che si potrebbero investire su altro. Vi ricordiamo infatti che questa valuta non solo permette di acquistare gli upgrade, ma anche le carte leggendarie o le maledizioni che vengono regolarmente messe in vendita nel negozio.

Ricompense

Dopo aver sbloccato la Foresta Proibita e completato alcune delle sue missioni, nell'hub di questa attività troverete l'Automobile Stregata.

Questo veicolo azzurro andrà a raccogliere risorse al posto vostro, così che a cadenza di tempo regolare possiate tornare a riscuoterle. Il quantitativo di oggetti che si possono ottenere in questo modo non dipende dalla fortuna del gioctore, ma dai suoi progressi nella Foresta Proibita. Vi suggeriamo quindi di non attendere che il gioco vi chieda di completare una nuova missione in questo pericoloso luogo e di avanzare in maniera autonoma fin dove possibile per il vostro deck.

Abilitate il cross-save

Sappiamo bene che la stragrande maggioranza dei videogiocatori scaricherà Harry Potter Magic Awakened su smartphone Android o iOS, ma il titolo Portkey Games gira davvero bene su tablet ed in futuro approderà anche su PC. Dal momento che sarebbe un vero peccato precludersi la possibilità di giocare su piattaforme diverse, vi suggeriamo di abilitare sin da subito il cross-progression, così che possiate giocare dove vi pare mantenendo tutti i progressi e le carte sbloccate. Per eseguire questo passaggio è sufficiente recarsi nella schermata delle impostazioni cliccando sull'iconcina a forma di ingranaggio nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia e poi selezionare l'icona circolare sulla destra chiamata ‘Centro Utenti'. In questo modo vi verrà dato modo di collegarvi con un account WB Games (è probabile che ne abbiate già uno, se avete sbloccato le ricompense di Hogwarts Legacy). Tale procedura vi permetterà anche di ricevere un pacchetto di 200 Gemme, che possono sempre essere utili.

Dettaglio grafico

Nella scheda ‘Base' delle impostazioni di Harry Potter Magic Awakened si possono trovare tantissime opzioni relative alla qualità visiva del gioco.

Recarsi in questa schermata potrebbe essere molto utile, poiché ritoccare verso il basso il dettaglio grafico o disattivare alcuni effetti (come ad esempio il meteo dinamico) ha sia un beneficio sul consumo della batteria che sulle prestazioni, visto che migliora la fluidità nel caso in cui si utilizzi un dispositivo meno recente per giocare. Sarebbe inoltre preferibile cliccare sul tasto ‘Scarica' quando siete connessi ad una rete Wi-Fi, così da eseguire il download di tutti i pacchetti grafici e ridurre di consumare un maggior quantitativo di dati mentre siete in giro.

Nascondete la chat

Harry Potter Magic Awakened è un MMO e in giro per la scuola o Diagon Alley si possono incontrare decine di altri giocatori. Se non apprezzate particolarmente la componente social del gioco gratis e volete disattivare la chat che si vede costantemente nella parte bassa dello schermo, sappiate che è possibile farlo in pochi istanti.

Una volta aperta la schermata delle opzioni, recatevi nella tabella Social e poi rimuovete la spunta da tutte le sezioni che non vi interessano in corrispondenza di ‘Visualizzazione canali'. Il nostro consiglio è di disattivare tutto ad eccezione di Avviso e Scena, così che possiate leggere gli avvisi di sistema ma non i messaggi degli altri utenti.