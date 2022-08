I trucchi di MultiVersus per vincere le partite nel picchiaduro di WB Games

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo una lunga serie di test a numero chiuso, MultiVersus è finalmente approdato su PC, PlayStation e Xbox, e può essere giocato in maniera del tutto gratuita. Se anche voi state per gettarvi nella mischia in questo frenetico picchiaduro che coinvolge Batman, Superman, Arya Stark e tantissimi altri personaggi dell'immenso roster di Warner Bros, ecco una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a muovere i primi passi nel gioco. Prima di iniziare con la nostra guida, vi invitiamo anche a dare un'occhiata all'anteprima di MultiVerus, in attesa della recensione.

Sbloccate subito Wonder Woman

La prima cosa da fare all'avvio di MultiVersus è portate a termine la versione semplificata del tutorial: oltre a fornire le basi del combat system del picchiaduro, questa fase d'allenamento permette anche di sbloccare in maniera del tutto gratuita Wonder Woman, uno dei sedici personaggi iniziali che altrimenti vi costerebbe ben 1.500 Monete d'oro (qui la nostra guida sui personaggi di MultiVersus).

Se volete padroneggiare tutte le tecniche presenti in MultiVersus, però, vi suggeriamo di non fermarvi al primo tutorial e di proseguire anche con le lezioni avanzate: si tratta di una ricca collezione di allenamenti che spiegano nel dettaglio come eseguire le schivate, gestire i movimenti aerei e tanti altri aspetti che possono fare la differenza nei match online.

Accumulate tante Monete d'oro

Altro obiettivo importante da completare nelle primissime ore di gioco in MultiVersus consiste nel portare a termine tutte le sfide iniziali.

Prima ancora di poter accedere alle sfide del giorno, il picchiaduro free to play propone ai giocatori alcune sfide che possono essere completate senza particolari sforzi e che garantiscono un piccolo gruzzoletto di monete d'oro, valuta di fondamentale importanza poiché permette di acquistare nuovi personaggi senza dover ricorrere alle microtransazioni, ovvero all'utilizzo della valuta premium chiamata Gleamium. Se volete massimizzare il quantitativo di monete d'oro accumulate, vi suggeriamo di non saltare mai la "Prima vittoria del giorno", un particolare bonus che permette di ottenere 200 monete vincendo una qualsiasi partita, che sia essa contro i bot o contro avversari in carne ed ossa. Al momento è presente un bug che permette di ottenere solo 100 monete col primo trionfo ma a breve tutto dovrebbe tornare a funzionare correttamente.

Puntate alla varietà

A proposito di monete, sarebbe preferibile investire con attenzione i gettoni che si possono ottenere nelle prime fasi di MultiVersus. Sappiamo bene che molti saranno tentati dall'acquisto del loro personaggio preferito o di quello considerato il più forte del momento ma potrebbe essere una buona idea ragionare diversamente e puntare alla diversità.

Il set di eroi gratuiti (Shaggy, Jake, Taz, Harley Quinn e Wonder Woman) non include lottatori appartenenti a ciascuna classe, poiché mancano all'appello un mago e un guaritore. Potrebbe essere una buona idea quella di procedere all'acquisto di un eroe legato a una di queste due categorie, così da avere una maggiore varietà nel roster e la possibilità di completare le sfide che richiedono l'utilizzo di classi specifiche.

Scalate i livelli del pass

Come ormai ogni free to play che si rispetti, anche MultiVersus vanta la presenza di un Pass Battaglia. In questa fase di Open Beta a disposizione dei giocatori vi è un pass dalle dimensioni ridotte (parliamo di soli 15 livelli) composto da un percorso premium e uno gratuito. Dal momento che tra le ricompense che si possono sbloccare senza alcun costo aggiuntivo troviamo 500 monete d'oro e una serie di elementi cosmetici, è bene provare a scalare quanti più livelli possibili nel corso di questa prima fase del gioco. Se volete ottenere tutte le

ricompense gratis del pass, il metodo più veloce è quello di portare a compimento tutte le sei sfide giornaliere: queste mettono in palio i punti esperienza del pass e, di conseguenza, il loro completamento rende molto più veloce ogni salto di livello. Sappiate che esistono due trucchi per fare in modo che queste sfide si possano portare a termine rapidamente. Il primo consiste nell'eseguire tutte le azioni richieste nella modalità contro i bot, dal momento che il gioco non fa alcuna differenza tra i match contro giocatori in carne ed ossa e quelli coi lottatori controllati dall'IA. Il secondo trucco è quello di sfruttare sempre il ‘reroll' (basta cliccare sull'icona a forma di dadi accanto alla descrizione della missione): ogni utente può sostituire una sfida che non gli piace in qualsiasi momento e - una volta al giorno - in forma gratuita. giocatore. Usufruire di questa possibilità una seconda volta a stretto giro infatti richiede una piccola spesa in monete d'oro.

Personalizzate l'interfaccia

Uno degli aspetti sui quali gli sviluppatori di MultiVersus si sono concentrati maggiormente è l'accessibilità, così da permettere davvero a tutti di godersi il gioco. A questo proposito, accedendo al menu delle impostazioni è possibile non solo modificare a proprio piacimento lo schema dei comandi, ma anche apportare un quantitativo non indifferente di modifiche all'interfaccia utente.

Di default, ad esempio, i danni subiti da ciascun lottatore sono posizionati sotto i loro piedi ma modificando l'interfaccia si può decidere di visualizzare nella parte superiore o inferiore dello schermo lo stato di salute dei personaggi in partita. Altra opzione che può essere cambiata è quella relativa al colore dell'icona appartenente al lottatore controllato dal giocatore, così che possa risaltare di più nella mischia e rendere più leggibile l'azione di gioco.





Attivate il linguaggio esplicito

Come ben saprete, MultiVersus non è un prodotto pensato esclusivamente per i videogiocatori adulti, visto che ad essere coinvolti sono personaggi legati a brand popolari anche tra i più piccoli. Proprio per questo motivo, il set di impostazioni di default del picchiaduro gratis prevede che alcune linee di dialogo dei personaggi siano disattivate per evitare che i bambini possano ascoltarle.



Se non fate parte di questa categoria di giocatori, vi invitiamo ad abilitare questa opzione dal menu delle impostazioni, che si raggiunge cliccando sull'icona a forma di ingranaggio nel menu principale: da qui, selezionate la scheda Audio/Lingua e mettete la spunta su "Linguaggio Esplicito".

Sfruttate il cross-save

In maniera simile a molti dei moderni free to play, MultiVersus supporta funzionalità come cross-play e cross-save. Se la prima consente di giocare con altri utenti su piattaforme diverse e senza alcun tipo di limitazione, la seconda garantisce la possibilità di passare da un dispositivo all'altro senza perdere i progressi del pass, i personaggi acquistati e le monete d'oro accumulate. Si tratta di una feature molto utile che può essere attivata in pochi passi tramite il pannello delle impostazioni dell'account Warner Bros Games. Sulle nostre pagine potete trovare una pratica guida su come attivare il cross-save di MultiVersus su PC, Xbox e PlayStation.