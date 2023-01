Guida e trucchi di Persona 3 Portable per i nuovi giocatori

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Mentre si susseguono con insistenza le voci secondo cui ATLUS avrebbe messo in cantiere un completo remake di Persona 3, nelle ultime settimane la versione portable del terzo capitolo della saga è approdata su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e console della famiglia Xbox per consentire alle nuove generazioni di scoprire uno dei capitoli più apprezzati della sottoserie di MegaTen. In attesa di scoprie cosa stia effettivamente bollendo nel calderone di ATLUS, abbiamo preparato per voi una manciata di suggerimenti che potrebbero aiutarvi ad affrontare al meglio un grande classico come Persona 3 Portable.

Controllate i compagni

Come di certo ricorderà chiunque abbia giocato la versione originale di Persona 3, in passato il giocatore poteva controllare soltanto il protagonista dell'avventura, mentre i suoi altrettanto validi alleati erano gestiti dall'intelligenza artificiale. Prendendo in prestito alcune delle novità introdotte da Persona 4, che appunto è stato il primo episodio della serie ad affidare all'utente il pieno controllo del party, Persona 3 Portable prevede di default che sia il sistema a muovere Yukari, Junpei, Mitsuru e gli altri componenti della banda, tuttavia una voce nel menu delle tattiche consente di disattivare il pilota automatico. Sostituendo l'impostazione predefinita in "Comandi Diretti", nel corso dei combattimenti sarete finalmente voi a stabilire le azioni che i compagni dovranno eseguire durante il proprio turno.

Benché alcuni utenti potrebbero apprezzare la possibilità di delegare buona parte del gruppo all'intelligenza artificiale, va sottolineato che questa non si comporta sempre come dovrebbe, e che l'unico modo per dominare letteralmente il campo di battaglia con strategie articolate e complesse è appunto quello di controllarne ogni singolo aspetto. Vi suggeriamo quindi di disattivare quanto prima l'opzione "Agisci liberamente" e familiarizzare coi talenti dei vari personaggi giocabili.

Social Link

Sebbene alcuni Social Link possano apparire più importanti di altri, la verità è che i Social Link di Persona 3 Portable hanno lo stesso valore e nessuno di essi dovrebbe essere trascurato. Per quanto il gioco possa effettivamente spingervi a focalizzarvi innanzitutto su Akihiko e gli altri componenti del SEES, dovreste cercare invece di dare priorità ai Social Link di coloro che non fanno parte della squadra, in quanto una vasta porzione di storia vi impedirà per diverso tempo di incontrare buona parte dei personaggi che normalmente vedreste a scuola.

Pertanto, qualora desideriate conoscere nel dettaglio tutte le storie dei vari personaggi di Persona 3 Portable, cercare di interagire con quanti più individui possibili entro l'arrivo delle vacanze. Per riuscirvi, vi suggeriamo di non saltare mai la scuola, visitare frequentemente la sala giochi, limitare (almeno inizialmente) le visite al Tartaro e cercare di salvare tutti coloro che durante i vari mesi si perderanno al suo interno.



I comprimari, invece, saranno a vostra completa disposizione per tutta la durata la campagna, e avrete molte più occasioni di lavorare sui loro Social Link. A questo proposito, ricordatevi di massimizzare tutti i Social Link del SEES, poiché così facendo i Personae dei compagni si evolveranno in varianti assai più potenti di quelle originali.

Occhio alla fatica!

Persona 3 Portable dispone di un "sistema di affaticamento" del tutto assente negli altri titoli del franchise, grazie al quale alcune attività fanno sì che il protagonista e i suoi amici si stanchino al punto tale da dover restare a riposo per qualche giorno. Quando questo accade, il protagonista non guadagna alcun beneficio dalle attività secondarie (come lo studio e così via) e i suoi attacchi tendono a mancare il bersaglio con maggior frequenza, mentre i suoi compagni si rifiutano di entrare nel Tartaro poiché troppo stanchi.

Allo scopo di minimizzare il rischio che il protagonista o un suo alleato debbano restare a riposo per qualche giorni, vi consigliamo di visitare regolarmente il negozio della scuola e acquistare l'oggetto che consente di azzerare immediatamente l'affaticamento. Tenendo presente che la scuola rimarrà chiusa per tutta la durata delle vacanze e che il negozio venderà un massimo di tre rimedi a settimana (con un completo restock ogni sabato), cercate comunque di spendere con parsimonia i rimedi in vostro possesso, poiché potreste finirli nel momento di maggior bisogno.

Siate gentili con gli altri

Nel corso degli eventi speciali legati ai Social Link, al giocatore viene spesso fornita la possibilità di rispondere o comunque reagire a una determinata situazione, al fine di rafforzare progressivamente i legami con gli altri personaggi. In quelle circostanze potreste essere tentati a scegliere le opzioni più cattive o addirittura spregevoli, ma così facendo rischiereste di ostacolare l'aumento di livello di quel Social Link.

Dal momento che una singola risposta negativa può complicare non poco la crescita dei suddetti, specie ai livelli più elevati, è estremamente importante essere gentili in qualsiasi occasione: rispondere sempre con criterio vi permetterà quindi di portare a casa un sacco di punti e di risparmiare tempo prezioso.

Abusate del quick save

Laddove nella versione PSP di Persona 3 Portable era possibile salvare la partita soltanto nel dormitorio del SEES e nella lobby del Tartarus, la remastered appena pubblicata da ATLUS include invece il quick save, che come suggerito dal nome offre la possibilità di salvare praticamente ovunque.

Trattandosi fondamentalmente di un dungeon crawler, P3P chiede all'utente di esplorare i tantissimi livelli del Tartaro, motivo per cui durante il lungo tragitto potreste più volte sentire la necessità di fare una pausa. Ricorrendo al salvataggio rapido, vi sarà possibile allontanarvi dal gioco tutte le volte che vorrete senza perdere però i progressi, così facendo la componente da dungeon crawler di P3P risulterà meno pesante.