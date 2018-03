Twitch Prime: Cos'è? Come Funziona, come iscriversi, vantaggi e ricompense

Da qualche tempo a questa parte abbiamo attivato l'opzione che permette agli utenti di abbonarsi al nostro canale Twitch. Una possibilità che avete accolto con un calore insperato, offrendoci un segno tangibile, e preziosissimo, di tutto il supporto che già riempe la chat durante ognuna delle live che compongono il nostro palinsesto settimanale. Nelle ultime settimane abbiamo cercato di ripagare il vostro sostegno con giveaway settimanali ogni venerdì in coda al (Q&A), e con piccoli benefit come emoticon personalizzate con i volti dei redattori e l'accesso a una chat Telegram dove postiamo aggiornamenti e anteprime sul "dietro le quinte" del lavoro redazionale. L'abbonamento al canale è gratuito per tutti gli utenti Twitch Prime, uno status che potete facilmente ottenere nel caso siate già iscritti all'omonimo servizio Amazon Prime. Proprio per spiegarvi come fare e quali esattamente sono i vantaggi legati allo status di cui sopra, abbiamo deciso di mettere insieme un piccolo compendio con tutte le informazioni del caso.

Come iscriversi a Twitch Prime

Partiamo con le basi: il prerequisito necessario, in questo caso, è quello di essere iscritti ad Amazon Prime, il servizio del famoso negozio online che permette di ottenere termini più vantaggiosi per la spedizione di migliaia di prodotti, nonché l'accesso anticipato alle offerte durante eventi speciali come i saldi per il Black Friday. Qualora siate già titolari di un abbonamento ad Amazon Prime (19,99 euro annui), tutto quello che dovrete fare è raggiungere la schermata delle impostazioni del vostro profilo su Twitch e, nella sezione "Collegamenti", inserire i dati del vostro account dopo aver cliccato sul tasto "Connetti" alla voce Amazon.

Tempo una manciata di secondi e il vostro account sarà aggiornato e vi ritroverete a possedere tutti i vantaggi legati allo status di utenti Prime. Qualora siate già abbonati a Twitch Turbo, vi consigliamo di sospendere la relativa sottoscrizione prima di procedere al collegamento degli account, dato che i benefit legati ai due servizi sono sostanzialmente sovrapponibili. A cambiare, nella pratica, sono solo lo stemma accanto al vostro nick e il banner nella pagina dell'iscrizione. Nel caso non abbiate alcun interesse nei benefit offerti dal servizio Amazon Prime, tenete a mente che il costo mensile di Twitch Tubo equivale a meno della metà di quello del sopraccitato abbonamento. Sia sul portale di Amazon che su Twitch è possibile attivare una sottoscrizione gratuita di prova, che vi permetterà di accedere ai vantaggi derivanti dall'abbonamento per 30 giorni.

Vantaggi e benefici

Ora passiamo a quella che, senza ombra di dubbio, è la domanda chiave di questo articoletto informativo, ovvero "quali benefici posso ottenere come fiero utente Twitch Prime"? Tanto per cominciare, e non è cosa da poco, gli utenti Prime non rischiano che la visione del proprio streamer preferito venga disturbata da intervalli pubblicitari di sorta. Questo senza che ai partner di Twitch venga sottratto alcun ricavo basato sul conteggio degli spettatori durante lo spot. Parlando del supporto ai propri streamer preferiti, gli utenti Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente ad un singolo canale (affiliato o partner) ogni 30 giorni, e quindi approfittare di tutti i benefit garantiti dallo streamer ai propri abbonati, come ad esempio chat riservate, emoticon speciali, stemmi da sfoggiare accanto al proprio nick e così via.

In assenza dello status in questione, l'abbonamento a un canale (attivabile cliccando sul tasto "Abbonati" subito sopra la cornice dello stream) ha un costo minimo di 4,99 euro al mese. Tra i bonus da sfoggiare in chat rientra anche la gamma maggiorata delle opzioni cromatiche per il proprio nickname (nella sezione Twitch Prime delle Impostazioni), nonché alcune emoticon riservate e uno stemma (disattivabile) che vi identifica come utenti Prime nelle chat di tutti i canali di Twitch. Il vantaggio più succoso è però quello legato al programma di ricompense periodiche che, a ritmi regolari, offre agli utenti Prime contenuti da riscattare nei propri titoli preferiti (come successo di recente con gli oggetti gratis Fortnite), sconti o addirittura giochi completi. Nella gran parte dei casi, per ottenere i contenuti in promozione, vi basterà associare il vostro account Twitch Prime a quello del titolo o della piattaforma di gioco. In alte istanze potrete ottenere un codice per il contenuto direttamente nella relativa sezione, visualizzabile cliccando sull'icona a forma di corona vicino al vostro nome utente. In alcuni casi, specialmente per quel che riguarda i titoli in omaggio, dovrete scaricare l'app desktop di Twitch.