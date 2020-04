Uncharted Collection PS4 gratis: guida e trucchi per sopravvivere

Per rendere più sopportabile questo periodo di quarantena, Sony ha deciso di offrire gratis Journey e Uncharted The Nathan Drake Collection per PlayStation 4. Si tratta di una buona occasione per recuperare la trilogia di Nathan Drake, uscita tra il 2007 e il 2011 su PS3 e poi rimasterizzata su PS4 in vista dell'allora prossimo debutto di Uncharted 4 Fine di un Ladro. Il pacchetto include Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Il Covo dei Ladri e Uncharted 3 L'Inganno di Drake, e di seguito vi proponiamo una serie di trucchi, consigli e accorgimenti generali che vi torneranno utili in tutti e tre i giochi.

Procedere con ordine

Una volta installato Uncharted The Nathan Drake Collection sulla vostra PlayStation 4 è molto probabile che iniziate a porvi un quesito piuttosto diffuso quando ci si ritrova davanti un'intera serie: da quale capitolo iniziare? Fortunatamente per voi ci sono ben pochi dubbi su come gestire questa spinosa questione con la saga di Uncharted e, a differenza di quanto si potrebbe dire con serie come Metal Gear Solid, il modo migliore per godersi le avventure di Drake è quello di giocarle in maniera cronologica.

Cogliamo inoltre l'occasione per ricordarvi che tra i giochi gratis PS Plus di aprile c'è anche Uncharted 4 Fine di un Ladro: non sarebbe quindi una cattiva idea approfittare della situazione (magari sfruttando il periodo di prova gratuito offerto a tutti gli utenti Sony che non hanno mai avuto l'occasione di abbonarsi) per aggiungere anche l'ultimo capitolo alla lista dei titoli da portare a termine. Se poi doveste innamorarvi perdutamente dei personaggi e dello stile di gioco non possiamo che suggerirvi di dare anche un'occhiata ad Uncharted L'Eredità Perduta, spin-off con protagonista la bella Chloe, molto apprezzato da pubblico e critica e venduto ad un prezzo budget.

Scelta della difficoltà

Un'altra scelta da compiere prima di iniziare Uncharted The Nathan Drake Collection è sicuramente la difficoltà da selezionare tra le numerose disponibili. In questo caso non esiste un consiglio universalmente valido ed è bene considerare alcuni fattori di una certa importanza prima di prendere una decisione: se non avete mai avuto contatti con la serie ma ve la cavate con questo genere di giochi è sicuramente meglio partire da una difficoltà intermedia, invece chi non è avvezzo a questo genere di giochi dovrebbe iniziare l'avventura partendo dal livello di sfida più basso tra quelli presenti.

Dal momento che nella collezione sono presenti tre diversi capitoli, potreste anche decidere di aumentare il livello di difficoltà capitolo dopo capitolo, così da migliorarvi progressivamente sfruttando tutte ciò che avrete imparato dopo ogni gioco portato a termine. Da segnalare che selezionando il livello di difficoltà più basso (Esploratore) i trofei verranno disattivati, pertanto questa modalità è consigliata solamente a coloro che vogliono "guardare il gioco" proseguendo rapidamente nella storia.



A prescindere da quella che sarà la vostra decisione una volta avvitato Uncharted Drake's Fortune, sappiate che la scelta del livello di difficoltà non avrà alcun impatto sulla difficoltà degli enigmi e sulle fasi d'esplorazione, ma implicherà solo un aumento o una diminuzione della complessità degli scontri a fuoco, dal momento che gli avversari controllati dall'intelligenza artificiale saranno più o meno aggressivi e infliggeranno un quantitativo maggiore o minore di danni.

Un'arma per ogni occasione

Non importa a quale capitolo stiate giocando, in Uncharted le munizioni tendono sempre a scarseggiare e non di rado ci si ritrova nella spiacevole situazione di dover andare in giro per l'arena in cerca di proiettili. Per ovviare a questo fastidioso problema esistono varie strategie da mettere in pratica ed una di queste potrebbe consistere nell'utilizzo intensivo delle pistole: armi piccole, comuni e letali se i loro proiettili raggiungono il cranio dell'avversario. Utilizzare con grande precisione armi come pistole e fucili d'assalto è sicuramente una scelta premiante, poiché con un solo caricatore si può fare una strage di soldati nemici.

Un'altra tecnica decisamente efficace è l'eliminazione degli avversari più vicini con attacchi corpo a corpo, in modo tale da permettere al buon Drake di appropriarsi dell'arma imbracciata dal nemico e continuare a fare fuoco: in questi casi ha poca importanza quale sia l'arma raccolta e ad avere rilevanza è unicamente la possibilità di disporre di proiettili sufficienti a proseguire nel combattimento senza restare mai a secco. Non dimenticate inoltre che il vecchio Nathan ha in dotazione anche delle letali granate, fondamentali per sopravvivere agli scontri più complessi e mandare a gambe all'aria piccoli gruppi di nemici.

Sparamuretto

Per sopravvivere alle frenetiche sparatorie presenti in ciascuno dei tre titoli è molto importante comprendere il più in fretta possibile il funzionamento del sistema di coperture. Come nella maggior parte degli sparatutto in terza persona moderni, anche nei primi tre Uncharted esiste la possibilità di ripararsi dietro colonne, muretti ed altri oggetti (incluse le sporgenze, dalle quali è possibile mirare) in giro per le ambientazioni del gioco.

Muoversi da riparo a riparo non solo permette di sfuggire ai proiettili nemici ma anche di mantenere un basso profilo nelle fasi che precedono un conflitto a fuoco. Restare accucciati e non farsi vedere è il modo migliore per riuscire ad individuare i nemici di guardia più isolati ed eliminarli furtivamente, così da ridurre il numero di avversari che si affronteranno quando scoppierà il caos.

A caccia di Trofei

Giochi come Uncharted The Nathan Drake Collection fanno sicuramente gola a tutti i cacciatori di Trofei PlayStation più accaniti, dal momento che ogni singolo episodio della serie incluso nel bundle dispone di un proprio elenco di obiettivi con tanto di Platino: ciò significa che completando al 100% ogni singolo gioco è possibile accumulare ben tre trofei di Platino e un bel po' di quelli d'oro, d'argento e di bronzo.



Se volete comportarvi da veri completisti, sappiate che è molto complesso se non impossibile riuscire a platinare ogni singolo capitolo in una sola run, e di conseguenza vi suggeriamo di portare ogni gioco a termine per la prima volta nel modo più rilassato possibile.

Non affannatevi nella ricerca di tutti i tesori nascosti, non utilizzate armi che non gradite e, soprattutto, non giocate a difficoltà troppo alte per voi al solo scopo di ottenere un trofeo. Una volta giunti ai titoli di coda avrete tutto il tempo di ricominciare da zero una partita focalizzandovi su tutti gli aspetti elencati poco sopra, così da sbloccare gradualmente tutti i trofei e ottenere il tanto agognato Platino in tutti e tre i giochi.