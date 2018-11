Warframe: guida alle nuove associazioni

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Nella recente Anteprima dedicata all'espansione Fortuna di Warframe avevamo accennato la presenza di due nuove "Associazioni", fazioni NPC con cui i giocatori dovranno guadagnare reputazione al fine di ottenerne le agognate ricompense. Una volta sbarcati nella nuova regione open world di Venere, la settimana scorsa, abbiamo fatto una piacevole scoperta, ovvero che le Associazioni in questione sono ben tre: Solaris United, Vent Kids e Vox Solaris. Come in Plains of Eidolon, le modalità di acquisizione della Reputazione e progresso fra i ranghi delle fazioni di Fortuna è abbastanza diverso tra un sodalizio e l'altro, perciò abbiamo deciso di fornirvi su queste pagine una guida utile a illuminarvi sul funzionamento di queste ultime.

Solaris United

Solaris United è la fazione "principale" di Fortuna, ovvero quella cui fanno riferimento la maggioranza degli NPC vendor e la cui reputazione viene distribuita al termine delle Taglie. Al di là di quest'ultimo caso, la reputazione con i Solaris può essere ottenuta anche svolgendo attività secondarie nell'Orb Vallis come la pesca e la "caccia di conservazione", nonché scambiando i pegni locali, sotto forma di Debt-Bond (rozzamente traducibile in "Debiti-Obbligazioni", ndA) degli abitanti di Fortuna, con l'NPC Ticker, il "procacciatore di benefattori" la cui mansione principale consiste nel presentare ai giocatori una lista di abitanti "anonimi" dell'insediamento, vessati dallo spregevole Nef Anyo, offrendo la possibilità di acquistare parte del loro "debito" perenne investendo determinate quantità di crediti e risorse proprie

L'avanzamento di rango nell'Associazione, ottenibile investendo crediti e quantità crescenti di Debt-Bond, comporta lo sblocco di nuovi blueprint presso i vendor affiliati, come Legs (creatore dei nuovi companion di classe Moa), The Business (responsabile di caccia e pesca, che distribuisce peluche della fauna venusiana in cambio di talloncini di caccia e i blueprint per esche e trofei di pesca), Smokefinger (vendor minerario, da cui ottenere gli schemi per la raffinazione dei minerali raccolti in gemme di valore o materiali indispensabili per il crafting) e Rude Zuud (creatore, o meglio creatori della nuova arma componibile Kitgun, i cui componenti vanno prima craftati sulla base degli schemi e infine assemblati).



A parte le regalie una tantum in occasione del level up nella fazione, tutti gli strumenti e schemi venduti dai succitati vendor costano quantità variabili e crescenti di reputazione con Solaris United.

Vent Kids

I Vent Kids, i "ragazzi dei condotti", sono una fazione assolutamente atipica nel panorama di Warframe, in quanto gestiscono la reputazione e l'avanzamento in un'unica maniera: attraverso le acrobazie con la K-Drive.



L'hoverboard K-Drive, precedentemente accennato nell'Anteprima, non solo rappresenta una forma di trasporto alternativa all'Archwing sia nella Orb Vallis che sulle Plains of Eidolon, ma anche una fonte quasi inesauribile di autocompiacimento, raggiungibile impegnandosi nell'eseguire le numerose combinazioni di acrobazie richiamabili premendo al momento giusto il tasto del salto, l'accovacciamento, il fuoco e la mira. Rotazioni, prese della tavola, capriole, grinding e qualsiasi combinazione di queste può essere inanellata in un singolo trick, se si è abbastanza bravi o avventati, per ottenere il punteggio più alto possibile, che viene automaticamente convertito in reputazione con i ragazzi in un rapporto 4:1 (il punteggio massimo per un trick, 3.000, fa quindi guadagnare 750 punti reputazione netti.



Anche il passaggio di grado è gestito diversamente dal solito, in quanto richiede il semplice raggiungimento della quota di reputazione prefissata e nient'altro, neanche Crediti, per essere accettato. Il "rovescio" derivante da questa percepita facilità di livellamento dell'Associazione (esiste già una sezione della Orb Vallis, la base "Perla", in cui è molto facile, con un po' di coordinazione occhio-mano e tempo da "investire" nello sforzo, massimizzare la Reputazione in pochi minuti, ndA) è che le ricompense elargite dai Vent Kids riguardano esclusivamente la K-Drive: schemi di costruzione per i diversi componenti d'assemblaggio e mod installabili unicamente su tavole montate, perché quella "standard", fornita durante la quest introduttiva, non è, di fatto, personalizzabile in alcuna maniera (non è nemmeno registrata nella sezione "veicoli" dell'Arsenale, per intenderci).

Ai livelli più alti dell'Associazione, in ogni caso, troviamo modifiche che trasformano la K-Drive in un mezzo offensivo, in grado di danneggiare i nemici travolti dalla tavola quando essa viene scagliata durante l'animazione di disarcionamento, oppure di rilasciare energie esplosive all'atterraggio dopo avere eseguito un'acrobazia.

Vox Solaris [Attenzione Spoiler]

L'ultima fazione neutrale introdotta dall'aggiornamento Fortuna, scoperta alla fine della quest introduttiva della nuova regione, è la Vox Solaris, che fa riferimento al "misterioso" portavoce della ribellione contro le angherie di Nef Anyo.

Nei fatti questa Associazione è l'equivalente venusiano dei Quill di Cetus, i cui servizi sono ad uso e consumo esclusivo degli Operatori, al punto che l'NPC "intermediario", Little Duck, si rifiuterà di interagire con voi finché non mostrerete la vostra vera "faccia".

Nel momento in cui scriviamo, l'Associazione non ha alcuno scopo "incisivo" nell'economia di Fortuna, limitandosi a raccogliere i pegni specifici, denominati "Toroids" in cambio di quantità crescenti di reputazione, e vendere i progetti per la costruzione dei quattro nuovi set di armatura cosmetica per l'Operatore.

Prevedibilmente, il ruolo di questa fazione "nascosta" verrà svelato con l'introduzione degli assalti agli Orb (i ragnoni tecno-organici schierati da Nef Anyo alla fine della quest Vox Solaris, ndA) più grandi, creature che, al momento, si limitano a girovagare per la mappa devastando qualsiasi cosa capiti a tiro, in un rapporto del tutto simile a quello che intercorre fra i Quill e gli Eidolon che spuntano di notte nelle Pianure fuori Cetus.