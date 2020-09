Watch Dogs 2 gratis: la guida per muovere i primi passi nel gioco Ubisoft

Disponibile per Pc PS4 Xbox One

Proseguono senza sosta i fiumi di doni da parte di Epic Games per gli utenti registrati al proprio store online: è infatti possibile scaricare gratis Watch Dogs 2 per un'intera settimana e tenere il gioco per sempre nella propria libreria digitale. Se state approfittando anche voi di questa nuova promozione per unirvi alle schiere di hacker e attivisti del DedSec contro la malvagia Blume, ecco qualche consiglio che pensiamo potrebbe aiutarvi ad affrontare con maggiore serenità le prime fasi dell'avventura.

Controlli

Dal momento che il gioco è stato regalato su PC, vi proponiamo di seguito l'elenco completo dei comandi per la combinazione formata da mouse e tastiera:



• Movimento del protagonista: W,A,S,D

• Gestione della telecamera: movimento del mouse

• Interagisci/Sali sul veicolo: E

• Griglia equipaggiamento: Q

• Smartphone: Tab

• Griglia emote: Z

• Controllo radiocomandato/Fotocamera: X

• Ricarica arma: R

• Attacco in mischia/Neutralizzazione automatica: F

• Entra in copertura: C

• NetHack: V

• Supera/Oltrepassa: barra spaziatrice

• Scatta: Shift

• Modalità mira: tasto destro del mouse

• Fuoco: tasto sinistro del mouse (in modalità mira)

• Profila bersaglio: tasto centrale del mouse

• Opzione hack 1 (modalità profiler): R

• Opzione hack 2 (modalità profiler): F

• Opzione hack 3 (modalità profiler): C

• Opzione hack 4 (modalità profiler): barra spaziatrice

• Mirino (in modalità mira): F

• Zoom fotocamera: rotella del mouse

• Storditore: 1

• Arma primaria: 2

• Arma secondaria: 3

• Dispositivo elettroshock: 4

• Bomba: 5

• Crash sistemi di massa: 6

• Hack veicoli di massa: 7

• Disturbo comunicazioni di massa: 8

• Fotocamera: 9

• ScoutX: 0

• Estrai/Rinfodera arma: T

• Usa proiettile o hack di massa: G

• Fai esplodere tutti i dispositivi: Y

• Usa Quadrirtotore: H

• Jumper RC: B

• App DedSec: J



Va precisato che qualsiasi tasto può essere modificato tramite l'apposito menu e, ovviamente, si può decidere di passare in qualsiasi momento ad un controller.

Difficoltà

In Watch Dogs 2 esistono quattro diversi livelli di sfida che possono essere selezionati nel menu delle impostazioni: Facile, Normale, Difficile e Realistico. In base al livello scelto non varia solo la quantità di danno subito ed inflitto dagli avversari, ma anche la loro capacità di notarvi durante le sessioni stealth. All'aumentare della difficoltà viene modificata anche l'abilità degli NPC alla guida, rendendo quindi gli inseguimenti molto più complessi.

Per vostra fortuna la scelta della difficoltà non è permanente e, come ricorda lo stesso gioco nei menu iniziali, è possibile passare da un livello all'altro in maniera fluida semplicemente accedendo alle impostazioni: sentitevi quindi liberi di iniziare con la difficoltà che pensate sia la più adatta a voi per poi aumentarla o abbassarla in caso di problemi.

Procuratevi un Quadrirotore

Una volta visitata per la prima volta la base del DedSec incontrerete il bizzarro Wrench, il personaggio dotato di maschera a LED che vi introdurrà alle meraviglie della Stampante 3D, strumento che gli hacker dell'organizzazione utilizzano per produrre letali armi e gadget ad alta tecnologia. Inizialmente avrete a disposizione solo il Jumper RC, una sorta di macchinina radiocomandata che può essere utilizzata per esaminare l'ambiente circostante e per interagire con le varie apparecchiature nell'area.

Il pezzo forte della Stampante 3D è però il Quadrirotore, il cui costo è di ben 67.000 dollari: questo drone non ha il potere di interagire con tutti gli oggetti elettronici, ma è fondamentale per esaminare le aree ed individuare i nemici che le popolano.



Per guadagnare denaro in Watch Dogs 2 vi suggeriamo di raccogliere tutti i collezionabili e di hackerare i passanti, ma è possibile inoltre mettere da parte un bel gruzzoletto iniziale grazie alle Ricompense Club di Uplay. Visitando il menu apposito nel client Ubisoft si possono sbloccare gratuitamente due pacchetti di denaro per un totale di 30.000 dollari, circa la metà della somma utile all'acquisto del Quadrirotore. Tramite il menu delle ricompense è anche possibile sbloccare punti abilità, automobili e skin esclusive a tema For Honor e Ghost Recon, a patto che questi titoli siano presenti nella vostra libreria.

Stampate il vostro arsenale

Come detto poco sopra, la Stampante 3D è utilissima per produrre armi da fuoco, le quali possono accompagnare l'onnipresente Pistola Stordente. Questo strumento, presente nell'inventario sin dall'inizio con munizioni infinite, può essere molto utile non solo per evitare di uccidere vittime innocenti, ma anche perché è molto pratico se non volete attirare l'attenzione del nemico.

Una volta colpito da un dardo, il bersaglio cadrà in un sonno profondo e, in maniera simile a quanto visto in Metal Gear Solid, il numero di "Z" presenti sulla sua testa segnaleranno il tempo rimanente prima del risveglio. Ovviamente ciò non significa che non possiate armarvi fino ai denti, in modo tale che quando le cose si mettono male e non è più possibile correre ai ripari possiate sfoderare l'arsenale pesante e massacrare chiunque vi si pari davanti.

Sfruttate l'hacking

Che decidiate o meno di agire furtivamente, in Watch Dogs 2 l'hacking rappresenta la parte più consistente del gameplay. Il protagonista è in grado di interagire con qualsiasi strumentazione in giro per il mondo di gioco: dalle telecamere alle centraline elettriche passando per i dissuasori stradali.

Agganciando uno di questi oggetti con l'apposito tasto, è possibile decidere se attivare questi strumenti, fargli emettere un rumore per attirare il nemico o esplodere per danneggiarlo. Insomma, sfruttare a proprio vantaggio questa meccanica è essenziale per superare le situazioni più complesse, soprattutto se ci si ritrova in un inseguimento con la polizia alle calcagna.

Chiamate la polizia

In Watch Dogs 2 esistono sette diversi rami nell'albero delle abilità: Controllo Remoto, Hack Veicoli, Ingegneria Sociale, Disservizi Città, Modder, Botnet e Precisione di Tiro. Se siete indecisi su come investire i vostri primi punti abilità, vi suggeriamo innanzitutto di potenziare i Disservizi Città, poiché come accennato nel paragrafo precedente consentono di creare scompiglio in giro e dare vita a situazioni che semplificano la fuga o distraggono temporaneamente i nemici.

Molto importante è anche il ramo Botnet, dal quale dipendono le cariche utili ad abilitare gli hacking dei dispositivi e che quindi permettono di utilizzare senza particolari limitazioni le abilità del protagonista.



Non meno rilevanti sono le abilità di Ingegneria Sociale, grazie alle quali potreste liberarvi senza fatica di interi gruppi di nemici. Tra queste abilità troviamo ad esempio la possibilità di chiamare una pattuglia di polizia o una gang di criminali, così che possano fare il lavoro sporco al posto vostro.

Evitate intromissioni

Watch Dogs 2 include una particolare modalità multigiocatore attraverso la quale altri utenti possono invadere la vostra partita quando non si sta affrontando una missione.

Nel caso in cui queste interruzioni dovessero infastidirvi, sappiate che nel menu delle impostazioni è possibile accedere alla sezione chiamata "Preferenze online" e modificare una serie di parametri fino anche a disabilitare completamente le funzionalità multiplayer del titolo. Se volete impedire ai giocatori casuali di entrare nella vostra partita e al contempo consentire agli amici di giocare con voi, limitatevi a disattivare "Invasione hacker".