Watch Dogs Legion: guida e trucchi per il gioco Ubisoft su PlayStation Plus

Terzo e finora ultimo capitolo della serie Ubisoft, Watch Dogs: Legion è forse l'episodio meno riuscito e apprezzato del brand, in buona parte a causa di un sistema di progressione non del tutto a fuoco (per tutti i dettagli rileggete la recensione di Watch Dogs Legion). Poiché l'action adventure lanciato nel 2020 su PC, PS4, PS5 e console della famiglia Xbox è stato incluso nella line-up di maggio del PlayStation Plus Extra, abbiamo preparato una serie di consigli che potrebbero tornare particolarmente utili ai tutti coloro che a breve decideranno di unirsi alla sezione londinese del DedSec. Prima di mettervi sulle tracce del misterioso gruppo hacker noto come "Zero Day" fareste quindi meglio a prendere qualche appunto!

Salvate le reclute

L'aspetto più interessante di Watch Dogs: Legion è senza dubbio la possibilità di controllare qualsiasi abitante di Londra. Tenendo premuto l'apposito pulsante (L1 su PlayStation o LB su controller Xbox) vedrete il nome, l'occupazione e un elenco di tratti dell'individuo selezionato, e completando una missione secondaria per conto suo potrete finalmente reclutarlo tra i vostri alleati.

Dal momento che durante lo svolgimento della campagna principale vi capiterà frequentemente di incontrare personaggi con perk interessanti, per non dire unici, il nostro consiglio è quello di premere il tasto apposito per salvarli tra le potenziali reclute. In questo modo, quando sarete dunque pronti ad arruolarli potrete prendervi una pausa dalla narrazione, impostare l'obiettivo sull'esatta posizione della recluta desiderata (che ovviamente comparirà sulla mappa) e svolgere la missione necessaria per aggiungerla alla famiglia DedSec.

Deep Profiler

Come spiegato in precedenza, in Watch Dogs: Legion il giocatore ha la facoltà di reclutare qualsiasi cittadino della megalopoli, eppure il procedimento è un tantino più complicato di quanto non si possa pensare. Il metodo più rapido per conseguire tale obiettivo e ingrossare le fila del DedSec è quello di liberare i quartieri di Londra, portando insomma a termine una serie di compiti secondari e incoraggiando agli abitanti a ribellarsi contro le autorità.

Allo scopo di semplificare ulteriormente l'operazione, vi suggeriamo di sbloccare il prima possibile il Deep Profiler, vale a dire il prezioso strumento che consente di esaminare la routine quotidiana dei personaggi nelle vicinanze: mentre l'hacking di base svela solo dettagli superficiali, il Deep Profiler scava molto più in profondità, mostrando addirittura i programmi imminenti delle potenziali reclute.

Priorità ai droni

Il menu Tech presenta parecchie skill sbloccabili, ma quantomeno nelle prime ore dell'avventura dovreste concentrarvi quasi esclusivamente sul quadrante in basso a destra, dove si trovano le abilità di hacking legate all'uso del drone.

Giacché i droni sono appunto i nemici più rognosi di tutto Watch Dogs: Legion, in quanto un errore anche banale tende ad attirare la loro attenzione e a mandare in fumo i vostri piani, è imperativo che acquisiate quanto prima i talenti necessari per manometterli a distanza e trasformarli in preziosi alleati. Per ovvi motivi non vi sarà permesso dirottare i primissimi droni che la campagna vi invierà contro, ma poter rimuovere dall'equazione i successivi vi semplificherà enormemente la vita per le strade di Londra.

Reclute essenziali

Durante la vostra avventura finirete per trascorrere molto tempo in compagnia degli operai edili di Londra, soprattutto quelli in possesso di un drone cargo. Dal momento che Londra è molto grande e trafficata, potervi spostare galleggiando serenamente sopra le strade della capitale agevolerà non poco le operazioni del DedSec, consentendovi tra le altre cose di sbloccare nuove location senza sporcarvi le mani, individuare i collezionabili mancanti, e così via. Una volta incontrato un operaio edile con un drone cargo, assicuratevi quindi di arruolarlo alla svelta.

Nella vostra squadra dovreste poi includere almeno un medico e un avvocato. Indipendentemente dal fatto che abbiate attivato o meno il permadeath, il primo velocizzerà i tempi di recupero dei vostri soldati e potrebbe salvare da morte certa gli individui gravemente feriti. A questo proposito va segnalato che il perk chiamato "Team Injury Release" rimette occasionalmente in campo un compagno di squadra senza dover attendere i normali tempi di recupero. Gli avvocati, invece, possono fare praticamente la stessa cosa coi soldati arrestati dalle forze dell'ordine e spediti al fresco.

Fate lavorare i robot

Siete pigri nei videogiochi tanto quanto lo siete nella vita reale? In questo caso vorrete utilizzare in maniera intelligente i robot disponibili in Watch Dogs: Legion. Alcuni personaggi dispongono di droni e più o meno tutti sono in grado di servirsi degli Spiderbot: combinando questi preziosissimi strumenti è possibile giocare in tutta sicurezza, tant'è che, tra le altre cose, il giocatore può volare sopra un'area con un drone cargo e far calare uno Spiderbot nella base in cui di norma dovrebbe infiltrarsi.

Lo Spiderbot Infiltratore può fare virtualmente qualsiasi cosa, incluso eliminare furtivamente qualche bersaglio o eseguire degli hacking che richiedono un'interfaccia diretta, e nel caso in cui questo si rompa basta attendere qualche secondo perché torni in vostro possesso. A ragion veduta, perché mai dovreste rischiare di far arrestare o perdere qualche soldato - specie col permadeath attivo - quando potete abusare degli Spiderbot?



Ricordate inoltre che le auto intelligenti, ovvero quelle che presentano un simbolo Wi-Fi e una A sul parabrezza, dispongono della funzione chiamata "autodrive", che come suggerito dal nome consente di impostare una destinazione e raggiungerla senza guidare manualmente. Magari ci vorrà qualche minuto in più per arrivare nel luogo desiderato, ma almeno non correrete il rischio di investire involontariamente qualche pedone.