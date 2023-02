Wo Long guida e trucchi: editor, armi, combo ed equipaggiamento

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Per la gioia di tutti gli amanti dei soulslike e degli action che non perdonano, Team Ninja si prepara alla pubblicazione del suo Wo Long Fallen Dynasty, un'avventura ambientata nell'antica Cina che propone meccaniche simili a quelle viste nei due Nioh e le espande con un combat system più dinamico e altre piccole differenze. Se anche voi state per provare il gioco, magari grazie alla sua presenza nel catalogo di PC e Xbox Game Pass o alla demo di Wo Long gratis scaricabile su tutte le piattaforme, i consigli che trovate qui sotto potrebbero tornarvi utili per potenziare il vostro guerriero e sconfiggere tutti i nemici.

I mille volti dell'editor

La prima cosa che farete all'avvio di Wo Long Fallen Dynasty sarà creare il protagonista (o la protagonista) attraverso un editor ricco di opzioni, soprattutto per quello che riguarda le capigliature, personalizzabili sotto ogni punto di vista. Prima che trascorriate ore e ore in questa schermata, però, occorre che sappiate un paio di cose. Innanzitutto, le scelte che prenderete nell'editor non saranno affatto permanenti e nel corso del gioco potrete accedere nuovamente al menu di modifica del personaggio per modificarne ogni singolo particolare.

L'altro elemento da non sottovalutare per quello che concerne l'editor del protagonista è la disponibilità di un sistema di condivisione degli avatar tramite codici, come già visto in altri prodotti (uno di questi è Tower of Fantasy). Questo significa che non solo potrete generare un codice univoco che permetterà a voi di consegnarlo ad altri utenti, ma che sarà possibile anche e soprattutto creare il personaggio che più vi piace semplicemente immettendo una serie di numeri e lettere.



Sicuramente nei prossimi giorni assisteremo alla pubblicazione dei codici utili per riprodurre i personaggi più famosi di film, serie TV, videogiochi e fumetti, quindi potreste pensare di sfruttare tale feature per il vostro protagonista. A tal proposito, un eventuale modifica dell'aspetto non implica che quella precedente vada persa, visto che nel menu è possibile salvare un discreto numero di preset da scambiare agilmente.

L'arte della deviazione

Sebbene in Wo Long Fallen Dynasty vi sia la possibilità di mettersi in posizione di parata, scoprirete ben presto che questa tecnica può salvarvi una volta, ma non può essere abusata durante i duelli. Il modo migliore per difendersi nel titolo Team Ninja è quello di utilizzare la deviazione, una meccanica che rimpiazza il più classico parry ed è tutta basata sull'esecuzione di movimenti rapidi e con il giusto tempismo.

Per mettere a segno una deviazione occorre premere il tasto della schivata da solo o in combinazione con la levetta analogica sinistra in direzione del nemico nel momento esatto in cui sta per colpirvi con un attacco qualsiasi.



La corretta esecuzione della deviazione farà sì che il protagonista possa assorbire il colpo e ridurgli in maniera più o meno importante l'indicatore della resistenza: deviare gli attacchi normali avrà un effetto minimo su tale barra, ma deviare un colpo speciale (quelli durante i quali il nemico si colora di rosso) può infliggere un duro colpo alla difesa nemica, tanto da esporlo ad un attacco dello Spirito che gli rimuoverà buona parte della salute o lo eliminerà all'istante.

Boss fight

Sin dalle prime battute della campagna di Wo Long Fallen Dynasty, vi renderete conto di quanto siano difficili le boss fight e, soprattutto, di quanto siano complesse le trasformazioni di questi pericolosi nemici. Buona parte dei boss del titolo Team Ninja propone infatti due diverse fasi, con la prima che prevede un avversario in forma umana e l'altro che lo vede scatenare tutto il suo potenziale da demone, che ne altera anche la forma e lo rende molto più aggressivo e potente.

Dal momento che le due forme dell'avversario hanno ciascuna la loro barra della salute, è di fondamentale importanza superare lo scontro con la versione umana del boss senza subire danno o, nella peggiore delle ipotesi, senza consumare fiaschette curative. In parole povere, dovete padroneggiare il sistema di contrattacco al punto tale da evitare qualsiasi attacco del nemico nei primi momenti dello scontro, così da azzerargli la barra della vita in pochi istanti e passare subito alla fase conclusiva.

Combo

Un altro importante aspetto del combat system di Wo Long Fallen Dynasty consiste nella presenza delle combo, poiché il giocatore può non limitarsi all'uso dell'attacco normale e alternare questi fendenti ai Colpi dello Spirito e ad una serie di abilità attive chiamate Arti Marziali. Per trarre il meglio dal sistema di combattimento del soulslike, è preferibile non procedere con combo formate da attacchi dello stesso tipo oppure con colpi singoli, poiché è possibile concatenare tecniche diverse e, con un po' di fortuna, concludere la sequela di attacchi con una potente mossa che infligge un duro colpo al nemico, la cui difesa è stata ormai spezzata.

Eliminazioni furtive

Come in molti altri prodotti di questo tipo, anche in Wo Long Fallen Dynasty è possibile soccombere persino contro il più debole dei nemici. Proprio per tale motivazione, è bene sfruttare le capacità furtive del protagonista, che in alcune occasioni può sgattaiolare alle spalle dei nemici oppure coglierli di sorpresa dall'alto.

Entrambe le tecniche possono avere grande utilità, soprattutto quando in un'area sono presenti numerosi avversari. Sfruttando lo stealth, infatti, riuscirete a sfoltire il gruppo di ostili e renderete il successivo scontro più accessibile.

Armi a distanza

Sebbene le uccisioni silenziose siano utili, in Wo Long Fallen Dynasty dovrete accontentarvi di una sola eliminazione prima che i nemici nell'area circostante si accorgano della vostra presenza e inizino a darvi la caccia.

Un metodo alternativo per sfoltire i nemici è quello di utilizzare un arco o un'altra arma a distanza, poiché i proiettili di questi strumenti di morte possono persino eliminare sul colpo i nemici minori se si bersagliano i loro punti deboli (ovvero la testa). Se siete in difficoltà, provate quindi a sparare da lontano e semplificatevi le cose.

Equipaggiamento e set

In maniera molto simile a quanto visto in Nioh e Nioh 2, anche Wo Long Fallen Dynasty prevede la presenza massiccia di loot, reperibile sia dai corpi degli avversari che in giro per la mappa. Dal momento che i pezzi d'equipaggiamento possono appartenere a varie fasce di rarità e ne troverete in quantità parecchio generose, vi consigliamo di dare sempre un'occhiata alla schermata dell'inventario per scoprire se avete raccolto qualcosa di valido, magari in grado di dare una svolta alla vostra build per via delle statistiche bonus. A proposito di bonus, inoltre, potreste anche pensare di indossare interi set, poiché equipaggiare tutti gli elementi di una corazza fa sì che si attivino alcuni effetti speciali che, se utilizzati a dovere, possono fare la differenza.

Rinforzi

Pur con tutti i trucchi e i consigli, Wo Long Fallen Dynasty è e resta un gioco difficile e qualche utente potrebbe trovare insormontabili alcuni ostacoli. In situazioni del genere, è possibile ricorrere alla modalità multigiocatore per invitare in partita un amico o un giocatore casuale, così da avere un supporto fino alla fine della missione.

Se volete un aiuto meno incisivo come quello di un bot controllato dall'intelligenza artificiale, vi basterà interagire con uno Stendardo (l'equivalente dei falò) e selezionare l'opzione Rinforzi, grazie alla quale potrete spendere alcune risorse per richiamare in battaglia un condottiero che contribuirà ad eliminarvi i nemici minori e sarà fondamentale durante la boss fight, poiché distrarrà l'avversario e vi fornirà numerose occasioni per punirlo. Sappiate però che in questo modo la salute di boss e mob aumenterà, quindi potrebbero verificarsi situazioni in cui l'aiuto di un alleato vi si ritorca contro.

Giocate a 60fps

Come buona parte dei titoli odierni, anche Wo Long Fallen Dynasty include una doppia modalità grafica che tende ad accontentare tutti i giocatori. Dovrete scegliere fra la modalità Prestazioni, che tiene il framerate a 60fps sacrificando la risoluzione, e Qualità, che invece dimezza i fotogrammi al secondo ma tiene a 4K la risoluzione.

Potete modificare questa impostazione nei menu di gioco in qualsiasi momento, ma il nostro consiglio è quello di dare priorità alla fluidità, poiché la frenesia dei combattimenti e la precisione richiesta negli input per le deviazioni non può che trarre vantaggio dai 60fps.

Bonus gratis della demo

Che abbiate già accesso alla versione finale di Wo Long Fallen Dynasty o meno, non possiamo che suggerirvi di scaricare anche la demo gratuita a tempo. Questa speciale versione del gioco resterà attiva fino alle ore 9:00 italiane del 27 marzo 2023 e permetterà ai giocatori che la porteranno a termine di ottenere il prezioso Elmo Dragone Acquattato nella sua versione più rara, ovvero quella 5 Stelle. Una volta portata a termine la demo, vi basterà avviare la versione finale del soulslike mentre il file di salvataggio della versione di prova è ancora in memoria: avvicinatevi quindi ad uno Stendardo e cliccate su Consegne per ricevere l'oggetto ed eventuali altri bonus.