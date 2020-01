World of Warships Guida: Crediti, XP, Potenziamenti, Moduli e Consumabili

Disponibile per iPhone iPad Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Dopo avervi parlato del sistema di controllo delle navi, in questa guida di World of Warships ci concentreremo sul sistema di progressione del gioco, spiegandovi come ottimizzare e migliorare i guadagni della valuta in-game, come accumulare punti esperienza per sviluppare le vostre abilità in combattimento, e come usare in maniera efficiente potenziamenti e consumabili per le vostre navi. Come vi abbiamo raccontato nel nostro speciale sull'evoluzione e la crescita di World of Warships, il simulatore di battaglie navali targato Wargaming è un titolo sempre più complesso e stratificato, dove a fare la differenza sono la strategia e la capacità di sfruttare a proprio vantaggio tutte le risorse e gli strumenti messi a disposizione dal gioco.



Ma quali sono le azioni che garantiscono agli utenti più crediti e punti esperienza? Come influisce il tipo di nave sui guadagni ottenuti? Come funzionano i potenziamenti e i consumabili? Scopriamolo insieme.

Come guadagnare XP e Crediti

I giocatori di World of Warships possono guadagnare crediti e punti esperienza portando a termine le seguenti azioni in battaglia: danneggiando le navi nemiche, scoprendo o distruggendo navi o velivoli degli avversari, conquistando, difendendo o bloccando la cattura di basi o zone chiave. I vostri alleati, inoltre, ricaveranno dei guadagni danneggiando le navi che avete individuato voi stessi.

I punti esperienza e i crediti vengono assegnati anche per i danni ricevuti e bloccati, oltre che per il danno potenziale, vale a dire per la somma dei danni massimi che un proiettile, un missile o una bomba potrebbero aver inflitto colpendo o passando a meno di 700 metri dalla vostra nave. Per accumulare i guadagni vi basterà dunque giocare e partecipare attivamente alle battaglie, ma come è possibile aumentare il numero di crediti e punti esperienza ottenibili in partita?

Come ottimizzare i guadagni

Alcune azioni e determinate condizioni possono garantire guadagni maggiori. Ovviamente i giocatori ottengono più crediti e punti esperienza per i danni inflitti e per le navi affondate. Allo stesso tempo, la quantità di danni che infliggete a una nave nemica non è determinante quanto la percentuale che rappresenta rispetto agli HP totali dell'avversario. Per fare un esempio, infliggendo il 90% di danni a Montana e il 90% a Shimakaze guadagnerete la stessa quantità di punti esperienza e crediti in entrambi i casi.



Distruggere un avversario vi fa ottenere la stessa quantità di punti esperienza che guadagnereste strappando a una nave 1/10 dei suoi HP. Similmente, eliminando un nemico ricaverete la stessa quantità di crediti che otterreste riducendo di ¼ gli HP del nemico.

Anche il livello della nave che danneggiate influenza in modo significativo il numero di crediti e punti esperienza guadagnati. Quindi, se la North Carolina di livello 8 infliggesse 30.000 danni alla Yamato di livello 10, riceverebbe una ricompensa notevolmente maggiore che infliggendo gli stessi danni alla Fuso di livello 6. Dopo infliggere danni e affondare le navi, distruggere un velivolo è il secondo metodo migliore per guadagnare punti esperienza e crediti. Il tipo di velivolo eliminato non è importante, dato che a contare è solo il livello della nave da cui è decollato.



Come vi abbiamo spiegato nel paragrafo precedente, anche catturare, difendere e bloccare una base o una zona chiave è fondamentale per accumulare crediti e punti esperienza. In termini di guadagni, catturare un'area importante equivale a 2/3 di una nave affondata in termini di punti esperienza, e a 1/3 in termini di crediti. Se più navi catturano la stessa area, la ricompensa dipenderà dal contributo che avete dato alla cattura. Lo stesso principio si applica alla difesa delle basi e delle zone cruciali. La ricompensa per bloccare una cattura dalla durata della stessa.

Oltre a questi tre metodi, ce ne sono altri meno efficaci che forniscono meno del 15% dei punti esperienza per battaglia, e che anche in questo caso dipendono dalla nave. Le corazzate guadagnano di più per il danno potenziale, con a seguire gli incrociatori, i cacciatorpediniere e le portaerei. Gli incrociatori ricevono invece il massimo per l'individuazione delle navi nemiche, seguiti da cacciatorpediniere, portaerei e corazzate. Per i danni da individuazione, infine, l'ordine è cacciatorpediniere, incrociatori, portaerei e corazzate.

Sfruttate i modificatori

Applicando i modificatori potete incrementare ulteriormente il numero di crediti e punti esperienza guadagnati. Ogni modificatore impone degli obiettivi da raggiungere al fine di usufruire del relativo bonus. Il modificatore Vittoria, per esempio, consente di aumentare del 50% i punti esperienza ottenuti dopo aver vinto una partita. Allo stesso modo, altri modificatori come le mimetiche consentono di ricevere in ricompensa un maggior numero di crediti.

Ricordiamo inoltre che lo status di account Premium si comporta come un modificatore globale. A prescindere dall'esito di qualunque battaglia, infatti, otterrete il 50% di punti esperienza e crediti in più con l'account Premium Wargaming, oppure il 65% di punti esperienza in più e il 50% di crediti in più con l'account Premium Warships.

Come potenziare la nave

Una volta che avrete accumulato una discreta quantità di crediti, sarete finalmente in grado di potenziare la vostra nave acquistando moduli, potenziamenti e consumabili da applicare ad essa. In questo modo potrete personalizzare ulteriormente il vostro approccio alle battaglie, in modo da adattare le vostre strategie alle esigenze della squadra o agli specifici obiettivi che volete raggiungere in partita. Vediamo in dettaglio a cosa servono i moduli, i consumabili e i potenziamenti.

Moduli

I moduli vengono impiegati per migliorare le caratteristiche della nave. Qualsiasi parametro, dagli HP al numero di squadroni di caccia disponibili, può essere modificato aggiornando i moduli del veicolo, anche se non tutte le navi consentiranno di potenziare qualsiasi tipo di modulo.

Prima di aggiornarne uno, posizionate il cursore sopra il nuovo modulo che intendete montare e confrontate le sue statistiche con quello attualmente installato sulla vostra nave. I parametri evidenziati in verde sono quelli che verrebbero migliorati con l'installazione del nuovo modulo, mentre quelli evidenziati in rosso sono quelli che verrebbero peggiorate. Prima di aggiornare un modulo, dunque, assicuratevi di ottenere i vantaggi desiderati.

Consumabili

I consumabili forniscono alle navi un bonus in battaglia per un periodo di tempo limitato. Alcuni consumabili come quelli per il contenimento dei danni sono disponibili su tutte le classi di navi, mentre altri sono esclusivi per una determinata classe (come quello per la riparazione della nave o per la generazione delle nubi di fumo).

I consumabili sono situati nella scheda "Munizioni e materiali di consumo" e possono essere sostituiti a vostro piacimento, nel caso desideriate ottenere un bonus in battaglia diverso e specifico per ogni occasione. Segnaliamo inoltre che i consumabili possono essere sostiuiti con una versione migliorata degli stessi, i quali continueranno a garantire la stessa tipologia di bonus ma con tempi di ricarica minori.

Potenziamenti

Al contrario dei consumabili, i potenziamenti permettono di migliorare alcune funzionalità della nave in modo permanente, aumentando per esempio la potenza di fuoco o la capacità di sfuggire alla vista dei nemici. Potrete acquistarli con i crediti che avete guadagnato in-game, così da personalizzare ulteriormente la nave e di conseguenza il vostro approccio alle battaglie.

La quantità di slot per i potenziamenti e gli upgrade disponibili varieranno a seconda della nave selezionata e della sua classe di appartenenza, motivo in più per scegliere con la dovuta accortezza la tipologia di nave che fa più al caso vostro.