WWE 2K22: guida e trucchi per aspiranti wrestler

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo un'attesa durata più del solito a causa dell'anno sabbatico preso da Visual Concepts per il suo secondo titolo dedicato al wrestling, i giocatori possono finalmente tornare a vestire i panni delle superstar dello sport-intrattenimento più seguito al mondo grazie al debutto di WWE 2K22. Il gioco offre una ricca serie di novità rispetto al suo predecessore, dal momento che oltre ad un sistema di combattimento rivisitato include anche una discreta quantità di modalità aggiuntive in grado di garantire ore ed ore di divertimento.



Se state per salire sul ring, ecco una serie di consigli che potrebbero fare al caso vostro. Prima di procedere con i suggerimenti, vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra recensione di WWE 2K22 con tutto quello che c'è da sapere sul titolo.

Combo, breaker e reversal

Come potrete intuire già completando il tutorial di WWE 2K22, il nuovo episodio della serie propone alcune modifiche sostanziali al sistema di combattimento. Se le prese restano sostanzialmente invariate rispetto ai vecchi capitoli, il metodo attraverso il quale si colpisce il nemico e si parano gli attacchi è profondamente diverso e richiede un tipo di attenzione per certi versi simile a quella dei picchiaduro.

Ognuno dei lottatori dispone infatti di combo che possono essere eseguite alternando la pressione di attacco leggero, attacco pesante e presa per scatenare tutta la violenza sull'avversario e magari chiudere con una potente mossa speciale dopo una serie di calci e pugni. Se apprendere il funzionamento delle combo è fondamentale per mettere KO l'avversario, è altrettanto importante padroneggiare la meccanica relativa alle abilità di difesa, altro aspetto del titolo che ha subito qualche modifica.



Uno dei metodi che avete per sfuggire ai colpi del nemico è un'agile schivata, che si trasforma in una rotolata se eseguita dai wrestler più veloci come Rey Mysterio. Ovviamente schivare non è sempre la scelta migliore ed è qui che entra in gioco il tasto Triangolo su PlayStation (Y su Xbox), che può essere tenuto premuto per alzare la guardia ed impedire agli attacchi di ferire il nostro lottatore. Se invece volete essere più aggressivi, esiste anche la possibilità di contrattaccare, ma questo sistema è molto più complesso: il primo colpo di una combo si può interrompere premendo al tempo giusto il tasto Triangolo/Y ed è quindi più semplice da bloccare, ma quelli successivi richiedono la pressione del tasto corrispondente al tipo di attacco che sta eseguendo il nemico. Fortunatamente non dovrete imparare tutte le mosse di ogni lottatore, poiché sulla testa del nemico apparirà per un istante l'icona del tasto da premere per eseguire la breaker e ribaltare la situazione.

Roster al completo

Se ripercorrere la carriera di Rey Mysterio nella modalità Showcase vi permetterà di sbloccare una serie di personaggi aggiuntivi (a tal proposito, ecco come sbloccare tutti i lottatori di WWE 2K22) come le svariate versioni del lottatore messicano, Shawn Michaels e Dave Batista, esiste anche un corposo elenco di personaggi che richiedono un po' d'impegno per essere aggiunti al roster.

Leggende come Hulk Hogan e Goldberg richiedono infatti l'acquisto nel negozio in game e, per vostra fortuna, non occorre ricorrere alla carta di credito per sbloccarli: ciascuno dei personaggi in questione, infatti, si può ottenere accumulando la valuta di gioco che prende il nome di VC (Virtual Currency). Per iniziare a mettere da parte VC non dovete fare altro che giocare le numerose modalità di gioco, tra le quali troviamo anche la classica esibizione. A tal proposito, vi suggeriamo di selezionare sempre uno dei lottatori più forti per avere la meglio sull'avversario e guadagnare di più grazie alla vittoria.



Ecco di seguito i lottatori più forti di WWE 2K22:



Lottatori

• Roman Reigns: 95 punti

• Brock Lesnar: 94 punti

• The Rock, Undertaker (versione Ministry of Darkness): 93 punti

• Hollywood Hogan, John Cena, Stone Cold Steve Austin: 92 punti

• AJ Styles, Bobby Lashley, Bret "The Hitman" Hart, Drew McIntyre, Edge, Seth Rollins, Triple H: 91 punti



Lottatrici

• Becky Lynch: 92 punti

• Asuka, Charlotte Flair: 90 punti

• Bayley, Sasha Banks, Trish Stratus: 88 punti

• Beth Phoenix, Chyna: 87 punti

• Rhea Ripley: 86 punti

• Alexa Bliss, Natalya, Shayna Baszler: 84 punti

MyGM

Una delle principali novità di WWE 2K22 è la modalità MyGM, assente negli episodi della serie da un po' di anni. Si tratta di una modalità in cui il giocatore veste il ruolo di General Manager e, scegliendo se giocare personalmente o meno i vari match, si ritrova ad organizzare settimana dopo settimana gli incontri e le fasi promozionali dello show. Se avete poca dimestichezza con questo genere di modalità, vi suggeriamo di iniziare con una stagione composta da sole 15 settimane, ovvero quella più breve: in questo modo avrete la possibilità di sperimentare e comprendere il funzionamento delle meccaniche alla base di MyGM e sfruttarle così in un secondo momento in una stagione più lunga. Vi suggeriamo inoltre di selezionare con cura il vostro personaggio iniziale, poiché le sue abilità potrebbero avere un impatto notevole sull'andamento dello show.



Ecco l'elenco dei GM disponibili con una descrizione della loro carta potenziamento:



• Adam Pearce - Fomentatore: aumenta di uno il livello di tutte le rivalità attive

• Sonya Deville - GM delle Superstar: aumenta di quindici il morale dell'intero roster

• William Regal - Magnete per le Leggende: la prima leggenda che ingaggerai questa settimana sarà gratuita

• Shane McMahon - Coast to Coast: questa settimana, l'intromissione GM sarà gratuita e aumenterà il bonus show di due

• Stephanie McMahon - L'Effetto McMahon: raddoppia i proventi dei biglietti venduti per lo show di questa settimana

• Superstar personalizzata - Fortuna del principiante: aumenta di venti la popolarità della superstar meno famosa tra quelle presenti nel roster

Creazioni della community

Il roster di superstar disponibile in WWE 2K22, considerando anche i DLC di prossima uscita per i possessori del Season Pass (e acquistabili separatamente), è davvero vasto. Al netto del numero di lottatori, però, è innegabile che qualche vecchia gloria non sia presente per via di problemi legati alle licenze o a disaccordi con la federazione. Sappiate però che esiste un modo per compensare queste mancanze con una feature imperdibile per i veri fan del wrestling: la possibilità di condividere i personaggi creati con l'editor online.

Vi sono infatti alcuni elementi di spicco della community che si impegnano costantemente nella creazione di personaggi come Sting e Kurt Angle e li distribuiscono poi tramite l'apposita sezione dei menu online, così che tutti possano scaricarli e utilizzarli sul ring. Cercate quindi di dare sempre un'occhiata a questi menu e segnatevi i nickname degli autori più attivi, così da poter cercare agilmente tutte le loro creazioni tramite il sistema di ricerca.

MyFaction e le evoluzioni

In maniera simile alle modalità a base di carte di FIFA 22 e NBA 2K22, anche il titolo Visual Concepts include una componente incentrata interamente sulla raccolta di carte attraverso le quali costruire una squadra di lottatori per farla poi competere con quelle di altri utenti in match PvE (si sfidano i lottatori dell'altro giocatore, ma questi sono controllati dall'intelligenza artificiale).

Se siete fan di questo genere di modalità, sappiate che non è necessario ricorrere alle microtransazioni per divertirsi in La Mia Fazione, dal momento che oltre alla possibilità di acquistare pacchetti con la Virtual Currency accumulabile giocando, vi è anche l'opportunità di potenziare le carte già in vostro possesso. Osservando con attenzione la vostra collezione, noterete infatti che alcune carte presentano una serie di requisiti che, una volta soddisfatti, garantiscono un'evoluzione dell'oggetto. Non tutte le carte dispongono di questa meccanica, quindi analizzate con attenzione il vostro deck e sfruttate al massimo l'evoluzione laddove possibile.