WWE 2K23: guida e trucchi, ricompense gratis e codici armadietto

Dopo il più che discreto WWE 2K22 (ecco la nostra recensione di WWE 2K22), che ha segnato il ritorno dei giochi di wrestling 2K Games dopo un periodo di pausa dovuto ad una necessaria riorganizzazione interna, il team di Visual Concepts torna all'attacco con WWE 2K23, la nuova iterazione della serie che fa tesoro del lavoro svolto lo scorso anno. Se anche voi state per salire sul ring, magari spinti dalla presenza della modalità dedicata a John Cena, vi proponiamo una serie di consigli che potrebbero aiutarvi a vincere sia nei match tradizionali che nella rinnovata modalità MyFaction.

Non ignorate il tutorial

Potrà sembrarvi banale, ma il completamento del tutorial in WWE 2K23 è parecchio importante poiché contiene tutte le basi per poter giocare nel migliore dei modi. Se gestire le fasi offensive potrebbe essere alla portata di tutti anche senza ricorrere al divertente addestramento che vede protagonista Xavier Woods, padroneggiare le tecniche di difesa richiede un po' di allenamento e il modo in cui è strutturato il tutorial permette di apprenderle perfettamente.

Che si tratti delle combo-breaker o dei semplici contrattacchi, le fasi ad essi dedicati durante l'allenamento faranno sì che possiate comprendere con precisione il loro funzionamento per poi sfruttarle durante i match online o contro l'intelligenza artificiale.

Schienamento

La principale novità in termini di gameplay di WWE 2K23 riguarda il nuovo sistema di pin. Se il vecchio metodo permetteva di liberarsi prima che l'arbitro contasse fino a tre attraverso il semplice button mashing - più difficile quando le condizioni fisiche dell'atleta erano pessime - ora è possibile optare per un sistema molto più intuitivo e gradevole.

Questo mini-gioco prevede che, per un massimo di tre volte (una per ogni conteggio dell'arbitro), un indicatore scorra lungo una barra orizzontale nella quale è evidenziata in verde una piccola sezione: l'obiettivo del giocatore è muovere in alto lo stick analogico destro quando l'indicatore è all'interno della porzione colorata. Se non amate premere tasti a caso e volete un sistema più preciso che premia chi dispone di buoni riflessi, non potete non optare per questa meccanica inedita. In ogni caso è sufficiente recarsi nel menu delle opzioni per passare in qualsiasi momento al vecchio metodo.

Creazioni degli utenti

Come in ogni gioco della serie che si rispetti, anche WWE 2K23 dispone di tutti gli strumenti utili per consentire ai giocatori di creare personaggi, set di mosse, arene ed entrate.

Se non siete particolarmente appassionati degli editor, potete approfittare delle creazioni degli altri utenti, visto che nell'apposita schermata di gioco è possibile scaricare qualsiasi oggetto sia stato condiviso dai vari creatori. Vi suggeriamo di non trascurare questa componente del titolo, poiché grazie ad essa è possibile sia scaricare personaggi di fantasia (ad esempio Batman o Spider-Man 2099) che wrestler mancanti per motivi di licenza (Kurt Angle, Jeff Hardy, Sting e tanti altri), senza contare gli outfit extra che sono stati realizzati dagli utenti per gli atleti già disponibili nel pacchetto base. Il modo più veloce per individuare le creazioni migliori è quello di osservare la sezione a destra della schermata, dove sono indicate tutte le informazioni relative al file: tra queste vi è anche il livello di abilità del creatore. Il nostro consiglio è quello di aggiungere ai preferiti tutti i creatori di livello Diamante, così da avere subito accesso a tutti i loro file tramite i filtri di ricerca e procedere con il download.

Violenza e accessibilità

Un altro aspetto di WWE 2K23 che non dovreste ignorare è la possibilità di modificare numerose opzioni che semplificano o rendono più accessibile il gameplay, migliorando l'esperienza di gioco. Una volta nella tabella delle Opzioni, accessibile tramite un click sul banner intitolato Gioco, vi sarà permesso di apportare numerose modifiche che non riguardano solo il già citato mini-gioco per lo schienamento.

Potrete ad esempio modificare la difficoltà degli avversari controllati dall'intelligenza artificiale, fare in modo che la pressione prolungata di un tasto abbia lo stesso effetto delle pressioni ripetute e così via. In questo menu vi è anche l'opzione per abilitare il sangue, un elemento che di default è disattivato e non permette quindi agli atleti di ferirsi in seguito alle mosse più brutali.

Extra in Showdown

Una delle modalità di gioco più appassionanti è sicuramente Showdown, che permette di rivivere alcuni dei match più importanti della carriera di John Cena nei panni dei suoi avversari, con tanto di filmati d'archivio che si fondono al gameplay in maniera spettacolare. Oltre ad essere una modalità di gioco avvincente per qualsiasi appassionato del WWE Universe, Showdown è anche una fonte piuttosto ricca di elementi da sbloccare per poi utilizzarli nelle altre componenti di WWE 2K23. Per sbloccare costumi ed altri elementi di gioco sarà sufficiente seguire tutte le indicazioni che vi verranno fornite con i banner nell'angolo in alto a sinistra della schermata. Nel caso in cui qualche istruzione non dovesse essere chiara, vi basterà accedere al menu: sulla destra troverete una versione più approfondita del suggerimento, con spesso anche i dettagli sui tasti da premere per attivare quella mossa o eseguire quell'azione specifica.

Ricompense MyFaction

Se siete fan accaniti dei giochi di wrestling, è molto probabile che in WWE 2K23 vi concentrerete soprattutto sulla modalità MyFaction che, di fatto, è l'equivalente di Ultimate Team in FIFA. Visto che sarà fondamentale accumulare carte e risorse con cui acquistare i pacchetti soprattutto nelle prime fasi di gioco, vi consigliamo di eseguire sempre l'accesso giornaliero.

In maniera simile a quanto accade in molti free to play, i giocatori che accedono al gioco per la prima volta nell'arco delle 24 ore possono riscattare una ricompensa gratuite. Eseguendo il login per almeno cinque giorno nel corso della settimana si può anche sbloccare la Ricompensa Lealtà, che è di solito un premio abbastanza interessante. In questa prima settimana, ad esempio, al quinto login si può ricevere gratuitamente un pacchetto di carte.

Codici armadietto

Proprio come accade nella maggior parte dei prodotti sportivi targati 2K Games, anche in WWE 2K23 è possibile utilizzare una serie di codici grazie ai quali i giocatori della modalità MyFaction possono ottenere ricompense gratuite. Mentre vi stiamo scrivendo, sono attivi solo ed esclusivamente due codici, ma è probabile che già nei prossimi giorni ne verranno distribuiti altri per celebrare l'arrivo del titolo sugli scaffali di tutti i negozi.



Ecco di seguito i due codici di WWE 2K23 attualmente attivi:

• UPUPDOWNDOWN: Tyler Breeze Smeraldo (manager)

• NEWDAYROCKS: Xavier Woods Smeraldo (manager)



Per inserire un codice è sufficiente recarsi nella tabella Live de La Mia Fazione e selezionare Codici Armadietto, dopodiché occorre digitare tramite tastiera fisica o virtuale la sequenza di numeri o lettere.

Sfide MyFaction

Per quanto siano utili i codici e le ricompense per l'accesso giornaliero, costruire una squadra di wrestler maschile ed una femminile nella modalità MyFaction di WWE 2K23 è un'impresa ardua e serve spacchettare un bel po' di bustine per ottenere personaggi con statistiche adeguate.

A tal proposito, vi suggeriamo di non ignorare mai la sezione delle sfide giornaliere, che in una manciata di match permettono di accumulare parecchie risorse da investire in ulteriori pacchetti. Potete massimizzare il quantitativo di MFP ottenuti sul ring anche eseguendo specifiche azioni, dal momento che esiste una pletora di mosse la cui esecuzione in partita va ad incrementare lievemente il numero di monetine ricevute. Da non trascurare sono anche le attività a tempo come le Torri Settimanali, il cui completamento garantisce lo sblocco di carte e pacchetti. Per massimizzare l'efficacia del vostro team, inoltre, è opportuno verificare sempre che nella vostra collezione non vi siano Carte Evoluzione. Dal Quartier Generale potete controllare tutte le carte di questo tipo presenti nella vostra raccolta e tenere traccia delle loro sfide: completandole tutte, la carta in questione diverrà più forte e vi semplificherà gli scontri più complessi.