Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed: guida e trucchi per il nuovo DLC

A distanza di poche settimane dal lancio del DLC conclusivo di Fire Emblem Engage, che ricordiamo è disponibile su Nintendo eShop già dallo scorso 5 aprile (per tutti i dettagli sul cosiddetto "Capitolo Maligno" consultate la nostra recensione di Fire Emblem Engage: Fell Xenologue), la Casa di Kyoto e Monolith Soft hanno infine pubblicato la tanto attesa espansione di Xenoblade Chronicles 3 per raccontare ai fan un antefatto fondamentale per poter comprendere appieno la mitologia della serie e la direzione che questa si prepara a imboccare. In attesa di potervi raccontare le nostre impressioni su Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed, abbiamo preparato una breve lista di consigli che faciliteranno il vostro ritorno su Aioios.

Obiettivi Intesa

Seguendo l'esempio di Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country, che appunto proponeva meccaniche tutte sue (siete a un passo dalla recensione di Xenoblade Chronicles 2: Torna ~ The Golden Country), anche Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed poggia su diavolerie assenti nell'avventura principale. Tra queste, la più importante è sicuramente l'introduzione del menu "Obiettivi Intesa", che al pari dell'aumento di livello consente di potenziare a dismisura Matthew e gli altri componenti della banda. Divisi in sei categorie, questi si completano - perlopiù in maniera automatica - durante le fasi esplorative e in battaglia, conferendo al giocatore sempre più Punti Intesa da spendere nell'albero delle abilità per apprendere e sbloccare nuovi talenti.

Esplorare da cima a fondo le mappe, scoprire le aree segrete, riparare le scale in rovina o costruirne di nuove, rintracciare i profughi della Città e indirizzarli verso la Colonia 9, abbattere un certo numero di mostri di ogni singola specie e soprattutto dare una bella lezione alle creature uniche sono solo alcune delle tante attività opzionali che conferiscono i preziosi Punti Intesa.



Qualora siate intenzionati a sbloccare tutte le abilità dei sei protagonisti, vi suggeriamo di setacciare ogni metro quadrato della gigantesca regione di Cent-Omnia, eliminando tutti i mostri incrociati lungo il cammino, installando nuove strutture ove necessario e raccogliendo i collezionabili sparpagliati un po' ovunque.

Certo, un simile approccio finirà per estendere la durata dell'espansione di una buona dozzina di ore, consentendo alla longevità del prodotto di sfiorare le 28 ore circa (a seconda della difficoltà selezionata), ma intervallando le numerose attività collaterali agli sviluppi dell'intreccio l'intera operazione vi sembrerà assai meno faticosa del previsto. Tra l'altro, adottare questa soluzione vi permetterà di accedere alle fasi di endgame con dei parametri e un equipaggiamento proporzionati al crescente livello di sfida, eliminando del tutto la necessità di ricorrere al grinding per potenziare la squadra.

Crescita Intesa

Una volta accumulato un cospicuo quantitativo di Punti Intesa, selezionate il personaggio che vorreste rafforzare e aprire il menu chiamato "Crescita Intesa", dove di volta in volta compariranno i power-up disponibili. Ciascuna eroe ha a disposizione 39 o 40 potenziamenti, che a seconda della categoria sbloccano nuove tecniche di combattimento, migliorano gli effetti di quelle già conosciute, intervengono sui parametri dei singoli o in alternativa donano delle esclusive abilità passive. Per esempio, già nelle primissime ore della campagna il buon Matthew Vandham può imparare Attacco+, che incrementa il suo valore di attacco di 30 punti, e Occhio critico+, che invece aumenta del 10% le probabilità di mandare a segno un colpo critico.

Ad eccezione di Nikol e Glimmer, che ne hanno addirittura 11, ciascun membro del team ha accesso a dieci power-up di questo tipo e sono proprio le suddette le skill che dovreste cercare di ottenere il prima possibili: non solo queste migliorano enormemente le statistiche degli eroi, ma permettono loro di espletare al meglio i rispettivi ruoli, anche perché a differenza del main game in Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed non è possibile cambiare mestiere e creare delle classi ibride. Non potendo personalizzare a puntino i nostri beniamini, occorre pertanto assicurarsi che ognuno di essi primeggi nel proprio campo.

Missioni secondarie

Oltre alle attività opzionali direttamente legate alla componente esplorativa e al completamento del bestiario, Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed include 33 nuove sidequest che di capitolo in capitolo vi spediranno negli angoli più remoti della regione di Cent-Omnia.

A seconda degli incarichi, i Nopon vagabondi, i Liberatori della Colonia 9 e i profughi della Città potranno chiedervi di recuperare materiali unici e antiche reliquie, rintracciare individui dispersi, dar la caccia a rari esemplari di mostri, installare antenne di etere e così via, ricompensando generosamente i vostri sforzi. Fatta eccezione per l'immancabile missione che chiede di recuperare le monete Nopon sparse per il mondo (presente in ogni singolo esponente della serie), in genere le sidequest portano via solo pochi minuti, specie se il giocatore ricorrere al viaggio rapido per spostarsi da un capo all'altro di Aionios. A ragion veduta, dovreste considerare l'idea di completarle le missioni secondarie non appena diverranno disponibili, così facendo allungherete le mani su parecchio denaro, rari materiali per fabbricare le gemme e oltretutto tornerete a casa con dei portentosi accessori altrimenti introvabili. Tra l'altro, ogni missione portata a termine premia la banda di Matthew con una valanga di Punti Esperienza bonus, che nei pressi degli accampamenti possono essere spesi per far salire ulteriormente il livello base di Shulk, Rex e compagnia cantante. Come se non bastasse, espletando le richieste degli abitanti di Aionios ne conquisterete la simpatia e aumenterete il Prestigio della squadra, che per ogni nuovo legame riceverà un certo numero di Punti Intesa.

Verso il LV 99!

Seguendo attentamente i consigli precedenti e dedicandovi man mano alle attività collaterali di Xenoblade Chronicles 3: Future Redeemed, una volta giunti al Capitolo 5 del DLC il livello del vostro team sarà compreso fra 55 e 60, in questo modo i boss finali non dovrebbero darvi particolari grattacapi. Diverso discorso si applica invece ai Mostri Unici che vanno dal livello 60 al 100, che anche dopo aver finito l'espansione non faticheranno più tanto a sbagliare A e gli altri Liberatori. Giacché non esistono aree con mostri di livello compreso fra 60 e 80, in endgame l'unico modo per accrescere ulteriormente il livello base dei protagonisti sarà quello di affrontare e sconfiggere più volte i Mostri Unici più pericolosi.

Per esempio, una volta raggiunto il livello 55, sarete abbastanza forti da sfidare "Gotthard l'Etereo", ossia un dinosauro di proporzioni colossali che riposa nelle profondità dell'Altopiano di Aurora, mentre a partire dal 75 non dovreste avere grossi problemi a tenere testa al mostruoso "Duna-Rona Pescetuono", un immenso serpente marino che nei giorni di tempesta compare nei pressi nel Lago Raguel.



Per ottenere il maggior numero possibile di punti esperienza, prima ancora di affrontare le creature appena menzionate - rispettivamente di livello 60 e 80 - raggiungete l'accampamento più vicino e assicuratevi di consumare uno dei tanti piatti che aumentano temporaneamente i PE ricavati sconfiggendo i mostri: purché ne abbiate gli ingredienti, alcune pietanze incrementano la percentuale di esperienza ricevuta fino al 65%.

Durante la lotta, infine, prestate molta attenzione alla barra della vita dell'avversario e ricordatevi di attivare l'Assalto di Gruppo un istante prima di assestare il colpo di grazia, in questo modo si innescherà un vero e proprio "Massacro" e la percentuale di esperienza ottenuta verrà automaticamente raddoppiata. Continuando a colpire il nemico fino alla conclusione dell'Assalto di Gruppo e scegliendo con astuzia le combo da concatenare, potreste anche ottenere il 400% di punti esperienza, cosa che vi permetterete di arrivare al livello 99 nel giro di qualche ora. A quel punto, nessuno dei terrificanti Mostri Unici affrontabili in endgame rappresenterà più una minaccia per i nostri eroi.