Xenoblade Chronicles 3: trucchi e consigli per esplorare l'immenso Aionios

Pantagruelico e ricco di segreti da scoprire, il mondo di Aionios in cui sono ambientati i fatti di Xenoblade Chronicles 3 è una delle realtà più straordinarie tra quelle che abbiamo visitato negli ultimi anni (per tutti i dettagli catapultatevi sulla nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3). Trattandosi di un titolo piuttosto impegnativo, anche e soprattutto grazie a un sistema di combattimento che richiede tanta pratica e sperimentazione, abbiamo preparato una breve lista di consigli che potrebbero tornarvi utili tanto nelle prime ore quanto nelle fasi avanzate dell'avventura targata Monolith Soft. Pertanto, prima ancora di tuffarvi nella straordinaria esclusiva per Nintendo Switch, prendete posto in aula e cominciate a buttar giù qualche appunto!



Completate le mappe il prima possibile

Un po' come accade nei titoli della serie Ys di Nihon Falcom (a questo proposito vi suggeriamo di rileggere la recensione di Ys VIII: Lacrimosa of Dana per PlayStation 4), le aree di Xenoblade Chronicles 3 presentano delle mappe immense e che si aggiornano in base ai progressi compiuti dal giocatore. Questo significa che, una volta raggiunta una nuova regione di Aionios, è necessario setacciare ogni singolo anfratto di terra per poter ammirare la mini-mappa completa al 100% e aver accesso a tutte le scorciatoie adibite al viaggio rapido. Benché non sia di primaria importanza, il nostro consiglio è quello di mappare le nuove zone già alla vostra prima visita - escluse le aree inaccessibili e quelle popolate da mostri di livello altissimo - poiché questo vi permetterà di sbloccare anzitempo tutti i punti di interesse disponibili. In questo modo, quando la storia o comunque le missioni secondarie vi chiederanno di tornare in quelle location, potrete raggiungerle comodamente col viaggio rapido e risparmiare un sacco di tempo.



Tra l'altro, la scoperta di ogni singolo punto di interesse, come ad esempio le zone segrete, i tunnel sotterranei, i belvedere e quant'altro, premierà puntualmente i vostri sforzi con una valanga di Punti Esperienza bonus, che una volta raggiunto l'accampamento più vicino sarete liberi di spendere per accrescere il livello base di tutti i vostri beniamini. Esplorando e scoprendo i molteplici segreti di Aionios, quindi, il vostro party diverrà sempre più forte, risparmiandovi la necessità di dover ricorrere al grinding.



Rafforzate l'intesa con le colonie

Presenti anche nel capostipite del franchise, le colonie sono dei piccoli insediamenti umani sparsi per il mondo in cui è possibile fare acquisti e accettare incarichi da parte dei locali. Se nel primo gioco queste erano delle vere e proprie città, in Xenoblade Chronicles 3 le colonie sono più che altro delle guarnigioni in cui risiedono i soldati di Keves e di Agnus, ragion per cui, prima ancora di potervi entrare, nella maggior parte dei casi dovrete aprirvi la strada con la forza. Tuttavia, liberare gli abitanti del posto dall'influenza della Cronofiamma sarà solo il primo passo per ottenere la fiducia dei locali, che in base al livello di intesa tra il party e le colonie consentiranno all'utente di godere di bonus a nostro avviso irrinunciabili.



Va infatti segnalato che un buon rapporto con una colonia permette di sbloccare delle abilità come la "corsa rapida" e il "nuoto rapido", che incrementano del 14% la velocità di movimento di Noah e gli altri, la caccia furtiva", che riduce il raggio di rilevamento dei mostri, la "caccia sfavillante", che incrementa le probabilità di incontrare creature rare, la "digestione lenta", che aumenta la durata dei bonus acquisti dopo aver consumato un pasto, e così via. E dal momento che i loro effetti sono persino cumulabili, massimizzare i legami col maggior numero possibile di colonie semplifica enormemente l'esplorazione di Aionios!



Il metodo più rapido per riuscire nell'impresa è quello di completare tutte le missive ricevute man mano dalla gente del posto, ricordandosi di tanto in tanto di controllare anche le opzionali "schede di raccolta" e consegnare i materiali richiesti. In Xenoblade Chronicles 3, infatti, esistono due diversi tipo di sidequest: quelle legate alla narrazione, che appunto esplorano la caratterizzazione dei personaggi e il più delle volte si intrecciano col plot principale, e le semplici fetch quest, ripetibili anche all'infinito per accumulare punti esperienza e soprattutto intesa. Durante le vostre scorribande per Aionios ricordatevi pure di "tramandare" le anime dei soldati deceduti che vi capiterà di ritrovare strada facendo, in quanto questa semplicissima azione vi farà guadagnare tanti punti agli occhi delle colonie cui questi erano affiliati.



Risparmiate le monete Nopon d'argento!

Aprendo i container disseminati per tutto Aionios e sconfiggendo i mostri unici, nel corso delle vostre scorribande vi capiterà continuamente di allungare le mani sulle monete Nopon, ossia la valuta delle simpatiche creaturine dedite al commercio di oggetti e accessori. Mentre le preziose monete di bronzo possono essere scambiate con gemme da aggiungere all'equipaggiamento, che a nostro avviso dovreste realizzare quanto prima, quelle d'argento andrebbero spese con parsimonia, in quanto consentono di accrescere il livello di padronanza delle classi. Certo, per "livellare" un job è sufficiente partecipare a tante battaglia, ma dal momento che i mestieri sono quasi venti, e che durante un intero playthrough potreste non accumulare abbastanza Punti Classe per padroneggiarli tutti con ogni personaggio, gli sviluppatori di Monolith Soft hanno ben pensato di snellire leggermente il processo attraverso il consumo di monete Nopon di argento.



Poiché migliorare una classe di un solo livello richiede da un minimo di tre ad un massimo di sei monete d'argento, vi suggeriamo caldamente di spenderle sulle job più lontani dal vostro stile di gioco, così facendo le abilità attive e passive diverranno subito "magistrali", ossia utilizzabili da qualsiasi mestiere. Apprese quelle, potrete quindi cambiare nuovamente classe e tornare a dedicarvi alle vostre preferite.



Partecipate a tutte le Schermaglie

Come accennato nel nostro speciale sull'esplorazione in Xenoblade Chronicles 3, nelle regioni di Aionios vi imbatterete spessissimo nelle cosiddette "Schermaglie", ossia delle dispute cui Miyo e soci potranno immischiarsi, decidendone le sorti. Indipendentemente dai partecipanti, che potranno essere soldati Keves, Agnus o semplici mostri, una delle due fazioni in campo vi ricompenserà con monete Nopon, mentre l'altra vi donerà tantissimi PE bonus: sebbene i punti esperienza facciano sempre gola, in quelle circostanze dovreste ricordarvi di puntare sempre sulla merce di scambio dei mercanti, giacché durante l'avventura vi tornerà estremamente utile e la esaurirete più volte.



Sempre a proposito delle Schermaglie, quando queste vedono umani contro belve, vi è concreta possibilità che supportare i primi rafforzi notevolmente i legami con la loro colonia di appartenenza. E considerando quanto lungo sia il processo necessario per massimizzare l'intesa con le suddette, potreste anche considerare l'idea di servirvi delle Schermaglie per migliorare i rapporti con le guarnigioni dei Keves e degli Agnus.



Adattate la difficoltà

Nonostante Xenoblade Chronicles 3 offra tante valide alternative al grinding, il suo sistema di combattimento potrebbe comunque apparire indomabile agli occhi dei neofiti, che in quel caso avrebbero non poche difficoltà a prevelare sui mostri. È per questo motivo che, seguendo il percorso tracciato qualche anno fa da Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, anche il terzo capitolo della saga offrirà sin dal day one un selettore di difficoltà volto a garantire un'esperienza adattabile alle necessità e preferenze di un pubblico più vasto. Mentre con Xenoblade Chronicles 2 tale opzione venne resa disponibile molto dopo il lancio del prodotto, a questo giro sarete liberi di fiondarvi nel menu e abbassare/alzare la difficoltà ogni volta che vorrete. In questo modo, se i giocatori non soddisfatti della modalità "Normale" potranno sperimentare "Difficile", i principianti del genere troveranno un alleato prezioso nell'opzione "Facile" e non rischieranno di imbattersi in ostacoli insormontabili.