Xenoblade Chronicles Definitive Edition: guida di base per nuovi giocatori

A distanza di nove anni dal suo debutto su Wii, Xenoblade Chronicles torna su Nintendo Switch con Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, riedizione del celebre Jrpg di Monolith che include nuovi contenuti per la storia e un comparto tecnico aggiornato, oltre a controlli rivisitati e una serie di modifiche e migliorie apportate ai menù e alle fasi esplorative. L'avventura include inoltre un nuovo epilogo, con decine di ore di gameplay inedite che ampliano un comparto ludico già ricchissimo in partenza. Se anche voi state cogliendo l'occasione per scoprire (o riscoprire) il mondo di Xenoblade Chronicles con la Definitive Edition ora disponibile su Switch, in questa guida troverete diversi consigli utili per muovere i primi passi nel gioco, padroneggiare le meccaniche e tenere a mente tutto quello che c'è da sapere per godersi al massimo l'avventura sin dall'inizio.

Padroneggiate la Monado

La Monado è l'iconica spada rossa di Xenoblade Chronicles, ed è un'arma davvero fantastica. Per eccellere nel gioco è importante conoscere i punti di forza e i limiti di questa spada.



Prima di tutto, la Monado fa miracoli contro i nemici Mechon, vale a dire gli avversari meccanici simili a robot. Quest'arma include delle abilità molto utili in tal senso, dato che consente ai vostri alleati di infliggere danni bonus contro i Mechon.

La spada funziona bene anche contro i mostri organici, considerando che le abilità Purifica e Scudo si rivelano utili in tutte le situazioni. Tuttavia, c'è un grosso limite da tenere a mente quando si impugna la Monado. Quando si tratta di affrontare nemici umani (cosa che comunque capita di rado), infatti, la spada rossa di Xenoblade Chronicles diventa praticamente inutile, visto che infliggerà al massimo 1 punto danno. In questi casi riponete la Monado e utilizzate altre armi più efficaci.

Reclutate subito Sharla

Le prime ore di Xenoblade Chronicles possono risultare punitive, soprattutto perché nessuno dei personaggi iniziali del party sarà in possesso di abilità curative abbastanza efficaci.



È solo nel Capitolo 3 che potrete incontrare e reclutare Sharla, personaggio dotato di numerose abilità di supporto che aiuteranno a proteggervi e tenervi in vita anche nelle situazioni più complicate.

Il Jrpg di Monolith è ricchissimo di attività e missioni secondarie che vale sempre la pena affrontare. Se nelle prime fasi dell'avventura vi trovate in difficoltà, però, il nostro consiglio è di concentrarvi sulla quest principale e procedere più spediti verso il Capitolo 3, in modo da reclutare il prima possibile Sharla. Dopo averlo fatto, sentitevi liberi di tornare a temporeggiare quanto volete.

Provate tutti i personaggi

A proposito di reclutare personaggi nel party, sapevate che non siete costretti a giocare solo nei panni di Shulk? Anche se Shulk è considerato il principale protagonista del gioco e il possessore della Monado, non è scritto da nessuna parte che dobbiate focalizzarvi solo su di lui. Infatti è possibile prendere il controllo di un altro membro del party in qualsiasi momento.

In effetti il nostro consiglio è quello di provare tutti i personaggi disponibili, in modo da trovare quello che si adatti maggiormente al vostro modo di giocare. Lo stile di attacco di Melia, per esempio, si concentra sul lancio di incantesimi e sulle abilità di supporto, mentre Dunban ha la capacità di applicare buff e debuff, e anche di usare combo di attacco speciali con la sua katana. Ogni personaggio è dotato di caratteristiche e abilità utili, e se è vero che avrete bisogno di Shulk in numerose occasioni per affrontare i Mechon, è altrettanto vero che anche gli altri membri del party meritano la vostra attenzione. Del resto la possibilità di controllare più combattenti è uno dei migliori aspetti delle meccaniche di Xenoblade Chronicles, e dovreste assolutamente approfittarne.

Missioni secondarie

Xenoblade Chronicles ha un sacco di missioni secondarie da affrontare. La maggior parte di esse richiede solo di raccogliere oggetti e uccidere i nemici per ottenere delle ricompense in cambio.



La Definitive Edition ha introdotto una semplificazione che rende più agevole il completamento delle missioni secondarie. Se nel gioco originale era necessario tornare ogni volta dal personaggio che vi aveva assegnato la missione, adesso per portarla a termine e ottenere le ricompense basta completare l'incarico.



Inoltre, una volta raggiunto il Capitolo 3, inizierete a ricevere delle anticipazioni sulle missioni future ogni volta che raccogliete determinati oggetti. Ad esempio, una volta raccolto un determinato numero di oggetti per una missione che non avete ancora accettato, il gioco potrebbe suggerirvi di parlare con un certo NPC per prendere la suddetta missione in carco. Per questo motivo, è sempre una buona idea raccogliere tutti gli oggetti trovati lungo il cammino e dedicarsi alle missioni secondarie.

Affinità e Abilità

I collegamenti di affinità e abilità sono due delle meccaniche di gioco più importanti a cui dovrete abituarvi in Xenoblade Chronicles. Lottando l'uno accanto all'altro e regalando oggetti ai compagni, i livelli di affinità tra i membri del vostro party saliranno. Man mano che salgono sbloccherete più slot di collegamento affinità e abilità per ognuno di essi.

Ciò significa che i personaggi saranno in grado di equipaggiare le abilità apprese da altri membri del gruppo. Inoltre, maggiore è la vostra affinità, più slot avrete e più abilità sarete in grado di equipaggiare. Ogni volta che qualcuno impara una nuova abilità o incrementa il livello di affinità, assicuratevi di controllare il menu dei collegamenti di abilità per vedere se potete equipaggiare qualcosa.

Ira

Ispirata all'aggro di World of Warcraft, l'ira è una meccanica di Xenoblade Chronicles molto importante da padroneggiare negli scontri. Attaccare un mostro e usare delle Tecniche su di esso aumenterà la vostra Ira, cosa che verrà indicata a schermo con la formazione di un anello rosso attorno al personaggio. Qualunque personaggio abbia l'anello rosso verrà preso di mira dal nemico.

Avere un livello di Ira alto è svantaggioso per i personaggi meno resistenti, come Shulk, motivo per cui vi consigliamo di far assorbire l'ira a un Tank, un personaggio più imponente e resistente che possa assorbire i danni dei nemici senza particolari problemi. All'inizio sarà Reyn a ricoprire il ruolo di Tank nel vostro gruppo. Avere lui come bersaglio del nemico consente al personaggio che controllate di scatenare le Tecniche sull'avversario e riempire la barra di gruppo.

Attacchi a catena

Un'altra importante meccanica di battaglia è la barra di gruppo, uno speciale indicatore che viene riempito ogni volta che una Tecnica colpisce un nemico dalla posizione corretta, o quando il pulsante B viene premuto con il giusto tempismo. Una volta che questa barra si riempie completamente, la vostra squadra può scatenare un attacco a catena, una potente mossa in cui potete scegliere le Tecniche utilizzate da ogni personaggio in successione.

Un attacco a catena inizia permettendovi di usare una Tecnica del personaggio che controllate, quindi si sposterà sul personaggio posto in secondo piano, per poi passare al terzo. Se l'affinità tra i membri del gruppo è abbastanza alta, potreste avere la possibilità di prolungare l'attacco a catena e continuare a usare le Tecniche sull'avversario! Usate le Tecniche dello stesso colore in successione per infliggere più danni, oppure quelle che infliggono effetti di stato in un ordine particolarmente vantaggioso.