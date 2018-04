Yakuza 6: guida alla posizione di tutte le Safe Key di Kamurocho

In Yakuza 6 The Song of Life le Safe Key sono degli oggetti collezionabili che richiederanno a Kazuma Kiryu parecchi tempo per essere trovati, poichè sono ben nascosti per il mondo di gioco. In questa guida vi spiegheremo nei dettagli come trovarle tutte: sia la loro posizione che i bonus che vi garantiranno una volta ottenute.

Yoshida Batting Center

Per trovare la Safe Key in questa zona vi basterà dirigervi verso la piccola stradina situata esattamente dietro al Batting center: qui troverete la Safe Key in una rampa di scale che porta verso il tetto dell'edificio. Dopo averla ottenuta verrete ricompensati con quattro Tomi, che verranno messi automaticamente all'interno del vostro inventario. Ognuno di essi vi garantirà di aumentare la vostra Forza, Agilità, Velocità, Spirito, Tecnica e Charm di 100 punti XP.

West Taihei Boulevard

Dirigetevi a Sud di West Taihei Boulevard e troverete la Safe Key esattamente al di fuori dell'entrata dell'edificio in cui è contenuta la cassaforte, vicino ai coni del traffico. Questo oggetto vi farà ottenere l'Hunger Belt, che vi garantirà un bonus alle statistiche di evasione, difesa e digestione.

Tenkaichi Street

Per trovare la terza Safe Key dovrete percorrere la strada che porta da Tenkaichi Street a Lullaby Mahjong; l'oggetto sarà posizionato sul primo edificio che vedrete, di cui sicuramente noterete la rampa di scale. Ottenere questo collezionabile vi darà accesso allo Steel Underwear, che incrementerà il vostro attacco, la vostra difesa e l'Heat Gauge.

Nakamichi Alley

Dirigetevi a Nord-Est di Nakamichi Alley e vedrete un negozio abbandonato, che si troverà sulla stessa strada in cui potrete trovare la cassaforte, alla sua sinistra. Entrate nel negozio e troverete l'oggetto sul pavimento, dietro a due scatole di cartone situate in un angolo dello stesso. Grazie a questa Safe Key potrete incrementare la vostra stamina ed evasione con alcuni High-Tech Insoles.

Senryo Avenue

Per avere l'ultima Safe Key dovrete dirigervi a Senryo Avenue, situata ad Est di Kamuruocho: una volta qui dovrete trovare l'edificio che ospita il Nyan Nyan Cat Cafè ed il Modern Mahjong. La Safe Key sarà posizionata esattamente fuori dall'entrata dello stabile, di fronte alle relative scale d'accesso. Una volta preso questo collezionabile vi garantirà del Rosted Chainmail, utile a rinforzare la vostre difesa generale, come anche la resistenza ai colpi d'arma da fuoco e delle spade.