Yakuza Kiwami 2 Guida: combattimenti, abilità, esperienza e denaro

Come ogni altra avventura del Drago di Dojima, Yakuza Kiwami 2 si presenta come un gioco sfaccettato e vario in termine di meccaniche. Sia che si abbia precedente esperienza con i titoli della serie, sia che Kiwami 2 sia la prima esperienza con la saga, una rapida infarinatura delle feature presenti può certamente provarsi utile per godersi al meglio l'esperienza di gioco. In questa guida, entreremo dunque nel dettaglio di alcuni pratici consigli che possano facilitare l'accesso al variegato mondo di Yakuza Kiwami 2: dal combattimento, alle abilità, all'esperienza, al denaro.

Il combattimento

Il combattimento è parte integrante e fondamentale di ogni titolo Yakuza. Quando Kiryu non sarà impegnato in una delle innumerevoli attività secondarie del gioco, la sua occupazione principale sarà quella di menare le mani con delinquenti di varia risma; stando così le cose, viene da sé che avere una conoscenza di base delle svariate meccaniche di combattimento sia pressoché indispensabile.

Alla base, il sistema di combattimento di Yakuza Kiwami 2 non si discosta troppo da quello già visto in Yakuza 6 The Song of Life. Rimane dunque fondamentale non farsi circondare, familiarizzare il prima possibile con il sistema di combo (e trovare quelle che meglio si addicono al nostro stile di gioco), concentrarsi anzitutto sui nemici armati e sfruttare a proprio vantaggio armi ed altri elementi dello scenario.

Una feature assente in Yakuza 6 ma fondamentale in Kiwami 2 riguarda proprio il campo delle armi: mentre in The Song of Life Kiryu non poteva "accumulare" le armi raccolte, in Kiwami 2 sarà possibile aggiungere svariati tipi di armi al proprio inventario. Ciò è possibile anche con le armi trovate nel corso di una battaglia: quando vedrete l'icona di una borsa in corrispondenza di un'arma a terra, significherà che l'arma è aggiungibile all'inventario e, di conseguenza, utilizzabile anche in un altro momento. Il consiglio, in questo senso, è quello di tenere gli occhi aperti - soprattutto durante le battaglie più lunghe: in molti stage di combattimento si nascondono svariati tipi di armi dall'incredibile utilità.

Le Abilità e l'Esperienza

In Yakuza Kiwami 2, le abilità sono la chiave per il vostro successo nel corso del gioco.

Kazuma Kiryu può sviluppare fino a cinque tipi di abilità diverse. Questi tipi sono Strenght, Agility, Guts, Attraction e Skill. Utilizzare diverse combinazioni di ciascuna di queste abilità vi permetterà di sbloccarne di nuove. Ciò che è veramente importante nei primi momenti di gioco è ottenere quante più abilità possibile, affrontando quanti più avversari possibile. Con l'esperienza ottenuta, potrete aumentare le Life Skills in modo da trovare quelle che aumentano i vostri premi alla fine degli scontri. Badate che non tutte queste abilità saranno disponibili a partire dall'inizio del gioco, ma vi sarà comunque possibile partire con un bonus d'esperienza comprando il Boost EXP Gain Lvl1 e, più avanti nel gioco, avrete la possibilità di acquistare ulteriori potenziamenti del boost di esperienza (come quello di livello 2 e livello 3) mano a mano che sbloccherete il ramo delle vostre capacità.

Chiaramente, lo svantaggio dello spendere i vostri punti per aumentare i premi e l'esperienza alla fine degli scontri consiste in un ritardo generale dei potenziamenti. Una volta che sarete riusciti a bilanciare un po' di più il resto delle vostre abilità (Strenght, Agility etc.) la vostra esperienza di gioco sarà molto più organica e tutto filerà molto più liscio.



Un altro metodo per aumentare la vostra esperienza consiste nel compare bibite dalle macchinette, tra cui C.C. Lemon ( al costo di 160 yen) e BOSS Rainbow Mountain (al costo di 130 yen). Potete comprare fino ad un massimo di dieci lattine alla volta. Berne una aumenterà la vostra esperienza per qualche scontro, prima che ne finisca l'effetto e sia il momento di ricorrere ad una nuova lattina. Potrà sembrarvi una meccanica snervante, ma visto il basso prezzo della C.C. Lemon si tratta di un'opzione più che vantaggiosa per aiutarvi all'inizio del gioco.

Il Denaro

Guadagnare e accumulare soldi all'inizio del gioco è più complicato che guadagnare esperienza, poiché la maggior parte delle abilità non sono disponibili per i primi capitoli di gioco. Due particolari oggetti, comunque, possono risolvere risolvere in parte i vostri problemi, aumentando la quantità di denaro guadagnata dopo ogni singolo scontro. Tali oggetti sono il Sengoku Coffee (al costo di 180 yen) e il BOSS Light Sugar (al costo di 130 yen). Queste due bevande possono essere ottenute da scontri casuali per strada, ma possono comunque essere acquistate dalle macchinette in giro per la città. Potete acquistare fino ad un massimo di dieci lattine per tipo alla volta. Anche questa meccanica ha chiaramente un lato negativo: gli effetti degli oggetti (siano essi bevande per l'esperienza o per guadagnare più soldi) non vanno ad accumularsi tra di loro, quindi non sarà possibile bere due drink differenti e aspettarsi, contemporaneamente, un boost di esperienza e un boost di denaro.

Un altro modo per ottenere più premi dopo gli scontri è, similmente a quanto scritto sopra per aumentare l'esperienza, sbloccare le abilità che vi permettono di aumentare il bonus denaro ottenuto dagli scontri oppure la probabilità di ottenere oggetti. Entrambe le skill sono più che utili nel momento in cui vogliate cercare di mettere da parte un discreto gruzzoletto così da poter sbloccare in futuro oggetti migliori.

Accettare quest secondarie e completare i mini-giochi rappresentano a loro volta un'ottima opzione per aumentare i vostri introiti e la vostra esperienza.



Una volta raggiunto il capitolo 4, guadagnare denaro si proverà decisamente più semplice. A questo punto della storia, infatti, vi imbatterete nel Cabaret Club - presente anche in Yakuza 0. Per fare in modo che il club frutti al massimo delle potenzialità, tuttavia, vi consigliamo di acquistare immediatamente gli upgrade "Club hustler" di lv 1, lv 2 e lv Max. Una volta acquistati suddetti potenziamenti, la differenza in denaro guadagnato sarà davvero impressionante e difficilmente vi troverete più in ristrettezze monetarie.