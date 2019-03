Yoshi's Crafted World: guida e trucchi per il platform Nintendo

Il nuovo gioco del dinosauro Nintendo è finalmente arrivato sugli scaffali di tutti i negozi (avete già letto la recensione di Yoshi's Crafted World?) e, sebbene la serie dedicata al tenero dinosauro verde non offra un livello di sfida particolarmente elevato, è sempre bene prepararsi prima di vivere questa nuova avventura. Come già visto in altri platform targati Nintendo infatti, arrivare al termine dei livelli non è mai un'impresa ardua, ma raccogliere ogni singolo collezionabile richiederà una certa abilità da parte dei completisti, i quali dovranno mettersi al lavoro ancora una volta. Diamo quindi uno sguardo ad alcuni consigli che vi aiuteranno ad iniziare col piede giusto questa nuova esclusiva Nintendo Switch.

Raccogliete sempre le uova

Il piccolo Yoshi è in grado di lanciare uova in giro per i livelli e, dal momento che questi proiettili colorati non sono illimitati, è sempre bene raccoglierne il più possibile. Il principale metodo per ottenerli è quello di utilizzare la lingua estendibile (tasto B) per assorbire nemici come i Tipi Timidi (i mostriciattoli con la maschera bianca).

Ciascun nemico colpito con questo attacco si trasforma in un uovo e può essere lanciato con la doppia pressione del tasto X: la prima per attivare un puntatore e la seconda per colpire la posizione evidenziata. Di tanto in tanto è possibile trovare anche dei cubi verdi che lasceranno cadere un uovo ogni volta che verranno colpiti dal giocatore, in modo da fargliene raccogliere un bel po'.

Osservate ciò che vi circonda

Le ambientazioni nelle quali vi sposterete nel corso di Yoshi's Crafted World sono ricche di dettagli e, soprattutto, di elementi che nascondono segreti di ogni genere. Il consiglio che possiamo darvi è quello di avere sempre a disposizione un paio di uova e di provare ad attivare la modalità mira con il tasto X per evidenziare i vari oggetti sullo sfondo. Se qualcosa può essere colpito infatti, il puntatore ve lo segnalerà. Così facendo eviterete lo spreco di preziose uova e andrete a colpo sicuro.

Cercate inoltre di individuare sempre le piccole nuvole alate che, quando colpite, potranno lasciar cadere oggetti utili o attivare delle semplici sfide a tempo.



Ovviamente non tutto si risolve con le uova e talvolta potreste aver bisogno di Poochy o del guscio di un Koopa Troopa per distruggere elementi dello scenario. Oltre a poter far scivolare i gusci come nei vari Super Mario, qui potrete anche ingurgitarli per poi utilizzarli nel momento del bisogno. A differenza delle uova però, Yoshi è in grado di portare con sé un solo guscio. Seguite queste indicazioni e la ricerca dei Fiori Ridenti sarà molto più semplice.

Sfruttate i gettoni

Se i nemici vi stanno dando qualche grattacapo e avete bisogno di un piccolo aiuto per sopravvivere ai loro attacchi, allora è preferibile equipaggiare un costume. In Yoshi's Crafted World i costumi fungono da corazza e possono essere acquistati in un distributore. Potete trovare un distributore in ogni singola area della mappa, inclusa la Stazione CIelsereno, sempre sulla destra.

Interagiteci con il tasto A per accedere ad un menu speciale che vi permetterà di investire le monete per acquistare delle uova contenenti scudi casuali. I più comuni vi forniranno protezione contro 3 colpi, mentre quelli più rari sono in grado di assorbire anche un paio di colpi aggiuntivi. Sempre nello stesso menu potete dare un'occhiata ad un tabellone che mostra gli scudi sbloccati e accedere all'inventario, in modo da selezionare il costume che preferite.

Gli Amiibo vi daranno una mano

Siete a corto di monete e avete una discreta collezione di Amiibo? Allora abbiamo ottime notizie per voi, dal momento che anche Yoshi's Crafted World supporta le statuine Nintendo. In questo caso potrete sfruttare questa funzionalità aggiuntiva per ottenere un'armatura a costo zero.

Utilizzando gli Amiibo di Yoshi, Mario,Luigi, Peach, Bowser, Poochy e Koopa Troopa otterrete un costume unico, mentre tutti gli altri vi daranno accesso ad un altro costume, uguale per tutti gli Amiibo. Per poter utilizzare i vostri Amiibo dovrete prima accedere alla mappa di gioco (quella dove siete soliti selezionare il livello da giocare), premere il tasto + e selezionare la voce relativa. A questo punto non dovrete far altro che seguire le istruzioni a schermo e, quando richiesto, poggiare la statuina sul controller.

Non sottovalutate la coop

Nel caso in cui doveste riscontrare particolari difficoltà nell'avanzare, è possibile farsi aiutare da un secondo giocatore. Attivare la modalità cooperativa è estremamente semplice e può essere fatto anche mentre si è in gioco. Per farlo vi basterà premere il tasto + e selezionare la voce del menu relativa al numero di giocatori, in modo da modificarla in pochi istanti. Così facendo potrete aiutare ad esempio i più piccoli a superare una sezione di livello particolarmente ardua.

Con la modalità per due giocatori abilitata è possibile accedere ad alcune meccaniche di gameplay aggiuntive. Ciascun giocatore può infatti mangiare e "sparare" il proprio compagno per aiutarlo a raggiungere più agilmente alcune aree della mappa oppure salirgli in spalla, permettendogli in questo modo di limitarsi a sparare uova. Quando si è sulle spalle dell'altro giocatore si può anche sfruttare l'opportunità di raggiungere luoghi più elevati semplicemente saltando al momento giusto.