Ace Combat 7 Skies Unknown: la serie Bandai Namco torna a volare

Ace Combat è una serie ormai entrata nella storia videoludica. Dalla sua nascita, circa vent'anni fa, è riuscita a travalicare tempo e spazio, sfrecciando da un hardware all'altro. Ace Combat era un po', però, che non si faceva vedere in giro e il settimo episodio si sta facendo davvero attendere più del previsto. A Los Angeles e a Colonia abbiamo avuto l'opportunità di mettere mano al nuovo episodio per saggiarne le novità. Il team di Project Aces, con Ace Combat 7, ha deciso di tornare sui propri passi dopo per offrire al pubblico e ai fan coriacei della serie un titolo in grado di appagarli nuovamente dopo anni di mezzi passi falsi e fallimenti totali. Alla GamesCom 2018 abbiamo avuto l'opportunità di tornare a scambiare quattro chiacchiere con lo storico director del progetto, Kazutoki Kono. Ecco cosa ci ha raccontato e cosa ci aspetta quando Ace Combat 7: Skies Unknown arriverà finalmente nei negozi, il 13 gennaio 2019. Ecco cosa ci ha raccontato.

Intervista a Kazutoki Kono

Everyeye.it: Come procede lo sviluppo sino a questo momento?

Kazutoki Kono: Il gioco è quasi completo. La domanda più corretta, in questo momento è: "quanto possiamo ripulire il codice e limare le ultime spigolature, prima della release?" Noi stiamo lavorando proprio a quello, per dare agli utenti un titolo che sia tecnicamente perfetto.



Everyeye.it: Cosa puoi dirci della trama e del setting di Ace Combat 7?

Kazutoki Kono: Da un punto di vista generale, posso dirvi che la trama di Ace Combat 7 prende piede circa dieci anni dopo gli eventi di Ace Combat 5 e il setting è l'universo fittizio di Strangereal. Proprio in questi giorni abbiamo pubblicato un nuovo video dedicato alla storia del titolo. L'universo di Ace Combat è sempre stato pieno di mistero ma, con il settimo episodio abbiamo voluto porre l'accento su come determinati avvenimenti possano essere vissuti e interpretati a seconda del punto di vista da cui ci si trova a osservarli.

Everyeye.it: Che tipologia di velivoli i giocatori potranno pilotare e quante saranno le missioni della campagna principale?

Kazutoki Kono: Riguardo ai velivoli, noi abbiamo previsto di inserire proprio tutti i modelli più popolari. Li abbiamo realizzati con cura, uno a uno, in modo che si differenzino in maniera sensibile e di sicuro i giocatori lo apprezzeranno.



Everyeye.it: I giocatori potranno, per caso, personalizzare i loro velivoli? Magari non tanto nella livrea ma per ciò che concerne le parti meccaniche?

Kazutoki Kono: Riguardo alla personalizzazione, la livrea non potrà essere personalizzata, perché questo ci poneva di fronte a molti problemi nella realizzazione dei modelli ma, per quanto riguarda la customizzazione di ogni singola componente meccanica, certo, i giocatori potranno lavorarci.



Everyeye.it: Riguardo alla versione PS4, quanto la VR può aiutare i giocatori a immergersi nel mondo di Ace Combat?

Kazutoki Kono: Volevamo che i giocatori avessero davvero la sensazione di volare e solcare i cieli. Lo sviluppo ci ha richiesto più di due anni e siamo contenti del risultato. A ogni prova le reazioni sono state sempre le stesse: più che positive. I giocatori di sicuro la adoreranno, perché volevamo proporre qualcosa di nuovo, qualcosa che fosse davvero "fuori di testa".

Everyeye.it: Quindi si potrà giocare l'intera campagna in VR?

Kazutoki Kono: No, ci saranno delle missioni esclusive, specifiche per la VR, perché i cockpit di ogni aereo sono molto differenti, profilati sui modelli reali e questo ci poneva di fronte a molti problemi nello sviluppo e l'avrebbe dilatato a dismisura. Sarebbe stato come fare due giochi distinti e completamente diversi tra loro. Quindi consideriamo la campagna single player come il contenuto principale di Ace Combat 7.



Everyeye.it: Riguardo ai problemi di motion sickness, invece? Come avete cercato di risolverli?

Kazutoki Kono: Per cercare di contrastare questa problematica, abbiamo usato una combinazione di differenti tecnologie, in modo da aiutare l'utente a non soffrire di motion sickness. Non posso dirvi molto in questo momento ma abbiamo cercato di concentrarci nello sviluppo di una tecnologia che consenta di stabilizzare la visuale su un punto centrale (ad esempio un nemico) in modo che il giocatore non soffra del motion sickness.



Everyeye.it: Quali modalità multiplayer saranno presenti al momento della release?

Kazutoki Kono: È qualcosa su cui stiamo ancora discutendo. Ma di sicuro possiamo dirvi che ci saranno delle modalità multiplayer molto interessanti. Quindi aspettatevi sorprese.

Everyeye.it: Un'ultima domanda, relativa prettamente all'engine di Ace Comba 7: riguardo al passaggio all'Unreal Engine 4, cosa puoi dirci riguardo alle migliorie grafiche e, soprattutto, cosa possiamo aspettarci dalla tecnologia TrueSky?

Kazutoki Kono: Usando l'Unreal Engine abbiamo potuto contare su un decisivo aiuto nello sviluppo, sopratutto nelle fasi iniziali dello sviluppo. L'Unreal Engine 4 ci ha permesso di lavorare su mockup già definiti e formati sin negli stadi iniziali, coadiuvandoci e accelerando la transizione verso la fase successiva. Soprattutto all'inizio, infatti, è importante per il team poter contare su modelli - ancorché grezzi - già definiti a sufficienza per procedere nello sviluppo.

Riguardo alla tecnologia TrueSky, ritengo che sia davvero ottima. Riguarda prettamente la parte "visual", che consente ai giocatori di avere una rappresentazione più possibile dinamica e vicina alla realtà. Volevamo che i piloti avessero proprio la sensazione della veloctà, di sfrecciare attraverso le nuvole "dinamiche". Siamo orgogliosi di questa tecnologia e del risultato finale. Non vediamo l'ora che i giocatori possano divertirsi con Ace Combat 7.