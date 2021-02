Apex Legends: Fuse e tutte le altre novità della Stagione 8

Il 2 febbraio debutta finalmente la tanto attesa ottava stagione di Apex Legends del peculiare battle royale targato Respawn ed EA. Annunciata con un trailer esplosivo, la nuova season promette non solo una sana dose di caos con la nuova Leggenda Fuse ma anche diversi contenuti e novità davvero interessanti. Insomma, il modo migliore per spegnere le prime due candeline della vita di Apex Legends. Per l'occasione abbiamo avuto la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con il team di sviluppo: ecco cosa ci hanno raccontato Steve Ferreira (Team Director), OT Harrison (Game Designer - Fuse), Amanda Doiron (Lead Writer Apex Story), Rand Stayer, (Level Designer Map Update), Eric Canavese (Game Designer Weapons and Ranked) e Brian Vidovic (Game Designer Modes and Events).

Apex Legends Stagione 8: le novità

Apex Legends è un titolo in continua evoluzione. La stagione 7 è stata forse quella più ricca in termini di contenuti. Siete soddisfatti di come sta andando e dell'accoglienza?

Sì, siamo decisamente soddisfatti. La stagione 7 (qui troverete la prova di Apex Legends Stagione 7) è stata una delle più grandi e ricche in termini di contenuti e modifiche.

L'accoglienza è stata incredibile. Ovviamente siamo molto soddisfatti ed eccitati anche per la stagione che sta per uscire. Abbiamo lavorato duramente e io, sul piano personale, ancora stento a crederci che con questa stagione festeggeremo anche i due anni dall'uscita.



Il bello è che, appunto, dopo ben due anni non abbiamo perso l'entusiasmo e la carica creativa che dal lancio ci permettono di migliorarci e perfezionare il titolo con costanza. Insomma, esattamente come la stagione 7, anche l'ottava sarà incredibile: è una promessa!



Avete accennato al fatto che Apex Legends spegnerà due candeline tra poco. Avete iniziato a ipotizzare il rework di qualche Leggenda con più anni di servizio?

Apex Legends è un titolo sicuramente in continua evoluzione e teniamo sempre in debito conto il feedback che proviene dalla community, ciò che dicono i giocatori e come loro stessi vivono e interpretano il gioco. Monitoriamo con costanza i dati, le performance, teniamo sotto controllo ciò che può sorgere o che ha bisogno di esser rivisto. Quindi, trovare il giusto bilanciamento per ogni personaggio è qualcosa che cerchiamo di fare con costanza, stagione dopo stagione, anche con piccoli update.

Ora, ad esempio, dovremmo apportare prossimamente dei cambiamenti per Octane; questa leggenda è sotto la nostra lente d'ingrandimento da un po' di tempo e stiamo per inserire qualche modifica. In particolare vogliamo lavorare sul suo launch pad, per far sì che possano aumentare le possibilità date al giocatore in fase di decision making: ad esempio come e quanto saltare, scappare dal combattimento o al contrario avvicinarsi con un balzo e così via.

Questa attività, chiaramente, si inserisce in un lavoro più complesso.



Con l'introduzione, stagione dopo stagione, di nuove leggende c'è sempre bisogno di operare una rivalutazione dei combattenti già presenti nel roster, per fare in modo che non siano sbilanciati, obsoleti o ignorati dai giocatori.



Riguardo alla creazione di Fuse: cosa ha ispirato il team e quanto lavoro è necessario (in termini di scrittura e design) per creare un personaggio come questo?

Beh, come sapete le Leggende sono la "core experience" di Apex Legends. Quindi probabilmente l'attività creativa che c'è dietro alla creazione di ognuna di esse è tra le più impegnative e intense dell'intero processo di sviluppo. Questo perché è un lungo processo di dialogo e collaborazione tra le varie squadre al lavoro, le quali sono impegnate in ogni singolo aspetto: storia, design, gameplay, abilità e così via. Ovviamente poi il tutto deve essere ridotto a un tutt'uno coerente e preciso.

Diciamo che è un bell'impegno, che di solito ci porta via più di un anno, se consideriamo il processo di creazione del personaggio dalle fasi iniziali alla release finale. Sinceramente, è uno dei percorsi più difficili ma più soddisfacenti. Quando riusciamo a dare ai giocatori un nuovo personaggio è davvero eccitante, perché la realizzazione non finisce lì. L'universo di Apex si evolve costantemente e ogni Leggenda è solo un piccolo pezzo di un puzzle più grande e, esattamente come i giocatori, anche noi continuiamo a scoprire nuovi risvolti e nuovi modi di raccontarlo.



Passiamo alla lore. Salvo: questa è una località che abbiamo intravisto un paio di volte nel recente passato. Come vi è venuta l'idea di introdurre Salvo nella lore e che importanza avrà per il futuro di Apex Legends?

Riguardo a Salvo, volevamo espandere la lore dell'universo di Apex Legends e con Fuse abbiamo intravisto l'opportunità perfetta per introdurre il pianeta, inserendolo come "neo entrato" nel Sindacato. Volevamo però che fosse anche parte di un conflitto, che fosse un pianeta à la Mad Max, violento e caotico, ma che fosse anche il protagonista indiretto di un altro tipo di confronto, tra Fuse e Maggie.



Parliamo proprio del rapporto tra Fuse e Maggie. Immagino che questo si evolverà, durante la stagione. Come vi è venuta l'idea di questo dualismo? Soprattutto: possiamo aspettarci che Maggie possa entrare nel roster, in futuro?

Forse...Comunque, non volevamo che Salvo rimanesse un concetto generico: volevamo che fosse caratterizzato, che avesse un volto, che potesse in qualche modo legarsi ed essere associato alle nostre leggende, che fosse più personale, "intimo", ma anche riconoscibile. In questo senso l'abbiamo voluto legare al carattere e al passato di Fuse, un personaggio la cui fama echeggia in tutta Salvo.

Inoltre, il dualismo con Mad Maggie lo si spiega per il fatto che desideravamo introdurre anche un contrasto che non fosse solo di pura violenza, ma anche ideologico. Per quanto riguarda l'entrata di Maggie nel roster, chi lo sa.



Cosa potete dirmi delle abilità di Fuse? Qual è stato il processo creativo che vi ha portato sino al design finale?

Beh, come dicevamo poco fa, il percorso di creazione di ogni leggenda è un intenso processo di co-progettazione. Alla fine abbiamo messo insieme le nostre idee per plasmare Fuse, il fanatico degli esplosivi. Quindi ci siamo chiesti: quali abilità potrebbero caratterizzare un personaggio del genere, uno che adora far saltare in aria qualsiasi cosa? Ovviamente doveva essere un eroe effettivamente inseribile nel roster, altrimenti il rischio era quello di "rompere il gioco" con qualche soluzione sbilanciata o irrealistica.

Riguardo allo studio delle abilità di Fuse in Apex Legends, ricordiamo un aneddoto particolare in merito alla Passiva. Eravamo ancora a una fase iniziale della prototipazione e Steven Ferreira è giunto da noi, dicendoci che non importava quali altre abilità avremmo dato al personaggio. L'importante è che ci fosse la passiva, perché era proprio un'idea divertente e originale. Per cui, alla fine, siamo partiti proprio da lì, da quel consiglio, per costruire poi tutto il resto del personaggio.



Questo è proprio ciò che facciamo ogni volta, stagione dopo stagione, ovvero cercare di "cambiare" il modo di approcciare il gioco, dare qualcosa che possa essere non solo divertente ma anche realmente diverso ai giocatori. Insomma, che possa cambiare le carte in tavola. E quest'idea con Fuse è venuta al team proprio partendo da quel braccio artificiale che racchiude anche la sua skill passiva.



Cosa potete dirmi del revamp di King's Canyon? Ha qualcosa a che fare con il caos che abbiamo visto nel trailer di lancio?

Oh, sì. Volevamo sostanzialmente aumentarne l'ampiezza: nuova sezione, una serie di nuove rotation e meno punti di strozzatura. Soprattutto, volevamo aprire una via verso nord, per mostrare qualcosa che non si era mai visto ancora. Inoltre, con il nuovo "crash site", nel nord ovest della mappa, volevamo favorire uno stile di gioco che ricordasse da vicino una modalità "king of the hill".

Una sorta di arena, per metà adatta soprattutto ai combattimenti ravvicinati, per l'altra metà più favorevole agli scontri sulla lunga distanza, magari per gli sniper. Abbiamo anche pensato a nuove rotation e a nuovi punti di collegamento, come detto, cosìcome a nuove opportunità di looting. Inoltre, ascoltando anche il feedback della community, abbiamo scelto di creare nuovi punti aperti nella mappa, per lasciar "respirare" i giocatori.



Il prossimo aggiornamento della mappa dunque eliminerà alcuni edifici, come la Fattoria, lasciando semplicemente terreno scoperto.



Sappiamo che ci sarà anche una nuova arma nella Stagione 8, ha creato problemi di bilanciamento?

No, non direi problemi di bilanciamento. Quando siamo in fase di prototipazione testiamo a lungo qualsiasi soluzione e solo alla fine prendiamo la decisione su come e cosa implementare nella nuova stagione. Di sicuro la nuova arma non sarà noiosa, né sarà sbilanciata. Volevamo solo raggiungere lo scopo di movimentare un po' di più le cose. Ovviamente abbiamo lavorato con impegno e cura per accertarci che non fosse "rotta".

Chiaro: sapremo con certezza quanto sia pienamente bilanciata solo quando sarà live e potrà essere usata dai giocatori. Con tutti i dati raccolti potremo finalmente vedere la qualità delle sue performance. Siamo comunque piuttosto tranquilli sulle sue possibilità e su come si comporterà all'interno del gioco.