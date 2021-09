Arcadegeddon: un Roguelike per PS5 e PC in continua evoluzione

Sebbene non abbia avuto un successo esplosivo, l'Accesso Anticipato di Arcadegeddon sembra aver convinto buona parte della critica videoludica (come potete leggere anche nella nostra anteprima di Arcadegeddon) e c'è grande interesse nei confronti del prodotto finale, il quale dovrebbe arrivare sul mercato nel giro di qualche mese in seguito alla pubblicazione di altri tre grossi aggiornamenti che andranno ad arricchire l'offerta del gioco IllFonic. Abbiamo avuto il piacere di scambiare qualche domanda con il team di sviluppo per approfondire quali sono state le fonti d'ispirazione del gioco e in che modo si evolverà il progetto da qui al lancio della versione finale.

Il futuro di Arcadegeddon

Everyeye.it: Il portfolio del vostro team include prevalentemente prodotti multiplayer online per un pubblico adulto come Predator: Hunting Grounds e Friday the 13th: The Game. Com'è nata l'idea di dare vita ad un roguelike così colorato e adatto a tutti come Arcadegeddon? Quali sono state le vostre fonti d'ispirazione?



IllFonic: Quando abbiamo deciso di creare Arcadegeddon abbiamo riflettuto sui nostri precedenti lavori, su quali fossero i nostri giochi e film preferiti e dove volessimo arrivare in qualità di team di sviluppo. Personalmente ritengo che creare giochi dai colori accesi e con colonne sonore folli sia davvero emozionante.

Ho iniziato a pensare ai videoclip musicali che più mi piacevano, così ho proposto al team quella che era la mia idea iniziale: "pupazzi dallo stile punk rock che incontrano i Gorillaz". Il fatto che non avessimo mai lavorato ad un progetto di questo tipo ci ha dato una grande energia. Eravamo tutti d'accordo nel voler creare qualcosa di nuovo e folle e credo che il risultato finale rispecchi la nostra visione.



Everyeye.it: Attualmente in Arcadegeddon manca un vero sistema di progressione e tutti i contenuti sono disponibili sin da subito ad eccezione delle opzioni aggiuntive per la personalizzazione e delle Surge Abilities. Avete intenzione di mantenere questa struttura di gioco o introdurrete una qualche meccanica legata alla progressione nella versione finale?



IllFonic: Questo è il primo gioco del quale non solo ci occupiamo dello sviluppo ma anche della pubblicazione. Per tale motivo, abbiamo deciso di inserire quanti più contenuti possibili nell'Accesso Anticipato per fare in modo di ricevere parecchi feedback dalla community.

Solitamente si partecipa agli eventi e si modifica il prodotto in base ai suggerimenti degli utenti che effettuano i test, ma l'attuale situazione non ci permette di avere tale approccio. Con la pubblicazione della versione non definitiva possiamo continuamente raccogliere dati e apportare migliorie al titolo.



Mentre stiamo parlando stiamo aggiungendo nuovi contenuti e modificando il meta. In aggiunta arriveranno novità in termini di gameplay, oggetti da sbloccare, gradi, mappe, modalità, boss e gang. Siamo inoltre fieri di annunciare che in prossimità del lancio raggiungeremo anche altre piattaforme.



Everyeye.it: Arcadegeddon è il primo gioco in assoluto che utilizza su console la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution. Quanto è stato difficile implementarla su PlayStation 5 e quali sono i vantaggi che ne conseguono? Ritenete che il suo utilizzo possa fare la differenza nelle prossime produzioni?



IllFonic: Non sono un esperto di questo campo, ma so per certo che molti membri del team hanno fortemente voluto che implementassimo il FSR e hanno fatto il possibile per risolvere ogni problema per utilizzarlo sin dal lancio dell'Early Access. L'aspetto più interessante riguarda il risultato finale, poiché permette al gioco di girare benissimo e permette di avere una qualità più alta. La prima volta che l'ho visto in azione è stato su una macchina molto potente, ma poi me l'hanno mostrato su un hardware più vecchio e sono rimasto stupido dall'impatto avuto su definizione e fluidità.



Everyeye.it: Qualche settimana fa avete inserito nei menu di Arcadegeddon una roadamap con l'elenco dei contenuti in arrivo prossimamente. Oltre a nuovi boss, armi e crew avete citato anche la localizzazione: pensate di introdurre il supporto alla lingua italiana?



IllFonic: Abbiamo in programma al 100% l'aggiunta dei sottotitoli in italiano. Ci stiamo lavorando e li aggiungeremo appena saranno pronti, insieme a quelli di altre lingue. La roadmap è molto importante per noi, poiché ci permette di mostrare ai giocatori gli elementi chiave che stanno per arrivare nel gioco. Ciò ovviamente non toglie l'arrivo di sorprese per la community in futuro.

Qualche settimana fa abbiamo pubblicato un corposo update a base di nemici controllati dall'intelligenza artificiale con armi elementali, i quali hanno reso il gioco ancora più folle. Siamo alla costante ricerca di nuovi modi attraverso i quali migliorare il gioco e abbiamo già delle "aggiunte segrete" che prevediamo di introdurre solo dopo il lancio e che siamo sicuri vi faranno divertire parecchio. Siamo grandi fan del supporto post-lancio e per noi è grandioso quando un gioco continua a ricevere contenuti che lo rendono migliore nel tempo.



Everyeye.it: Allo stato attuale, Arcadegeddon permette ai giocatori di acquistare con la valuta ottenuta in game numerose skin per armi e personaggi. Programmate di mantenere questa filosofia al lancio o siete intenzionati ad inserire delle microtransazioni?



IllFonic: Vogliamo che il gioco resti così fino al lancio. Riteniamo che le microtransazioni non vadano nemmeno considerate a questo punto dello sviluppo. Decideremo in futuro quali saranno i piani per il supporto post-lancio e ci baseremo anche sui pareri della community una volta usciti dall'Accesso Anticipato. A quel punto potrete scoprire la nuova roadmap e i dettagli sul futuro di Arcadegeddon. Vogliamo essere sicuri che i giocatori sappiano nel modo più preciso possibile cosa, come e quando aspettarselo.



Everyeye.it: La roadmap dell'Early Access di Arcadegeddon fa riferimento a quattro diversi aggiornamenti e il primo di questi arriverà nel corso dell'estate. Potete dirci qualcosa di più sull'update estivo e sui contenuti in arrivo nel gioco? Ci piacerebbe anche sapere il modo nel quale il Gilly's Arcade si evolverà nel tempo.



IllFonic: Il grosso aggiornamento estivo di Arcadegeddon sta per arrivare ed è quello per il quale sono più emozionato. Le novità per il multiplayer riguardano la possibilità di giocare al PvP direttamente dal Gilly's Arcade. Stiamo per introdurre nuove mappe e alcune divertenti varianti alle modalità. Personalmente adoro i titoli multigiocatore e mi diverto spesso a fare qualche round da Gilly. La parte divertente dell'update è che grazie ad alcune mod della durata di un paio di minuti le tradizionali modalità multiplayer si trasformano quasi in un folle party game.

Puntiamo all'evoluzione del multiplayer nel corso del prossimo anno e vogliamo aggiungere nuovi contenuti. Presto pubblicheremo sul sito e sul forum ufficiale ulteriori dettagli sul Summer Update. Per quello che riguarda le fasi successive all'aggiornamento estivo, aggiungeremo nuove gang e quindi ulteriori sfide tramite le quali sbloccare nuovi costumi e abilità. Le prossime Surge Abilities saranno davvero divertenti da utilizzare e aggiungeranno meccaniche fresche sia per chi gioca da solo che per chi è solito farsi affiancare dagli amici. Anche le nuove mappe sono grandiose e differiscono da quelle disponibili sia per l'estetica che per le meccaniche di gioco e inizieremo a mostrarvele molto presto. I nuovi boss aggiungeranno inoltre un nuovo meta e credo che, grazie ad esso, anche i giocatori casual potranno raggiungere la fine della partita.



L'Early Access per noi è davvero importante ed è stimolante essere in questa fase dello sviluppo del gioco, poiché ci mette in una posizione dalla quale possiamo mostrare alla community come sia possibile per noi creare un'esperienza solida e migliorarla nel tempo. Non credo che utilizzeremo questo approccio per tutti i nostri futuri progetti, ma abbiamo avuto l'opportunità di farlo con Arcadegeddon e ne abbiamo approfittato. Tutto sommato penso che ci sia bisogno di più giochi con cui divertirsi in periodi difficili come quello che stiamo vivendo.