Atelier Ryza 2: trama e gameplay, cosa possiamo aspettarci da questo sequel

È incredibile il balzo in avanti che la serie di Atelier sia riuscita a compiere con l'avvento di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Campione di incassi in tutto il mondo, al punto tale da diventare il titolo più venduto dell'interno franchise, il suddetto episodio ha difatti rappresentato un vero e proprio punto di svolta per il brand nipponico, in quanto il team di sviluppo ne ha coraggiosamente rivoluzionato ogni singolo aspetto (per tutti i dettagli vi suggeriamo di consultare la nostra recensione di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout)



A tal proposito, abbiamo recentemente scambiato due chiacchiere col producer Junzo Hosoi, il quale ci ha anticipato numerosi dettagli circa l'imminente Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, che durante il prossimo inverno approderà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. In attesa che il titolo esordisca in Occidente, scopriamo le ragioni che hanno spinto Gust Corporation e Koei Tecmo Game ad assegnare nuovamente il ruolo di protagonista all'irresistibile alchimista Reisalin "Ryza" Stout.

Graditissimi ritorni

Everyeye: Fino ad oggi ogni sequel della serie di Atelier ha sempre avuto per protagonista la giovane allieva della precedente alchimista, ma questa storica tradizione si è infranta con l'avvento di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, che restituirà il ruolo di protagonista alla nostra amatissima Reisalin Stout e che pertanto può essere considerato il primo vero "sequel diretto" del brand.

Hosoi-san può dirci se questo radicale cambio di rotta sia dovuto al sensazionale successo ottenuto dal primo Atelier Ryza o, più semplicemente, se vada invece attribuito alla volontà del team di continuare a esplorare l'esuberante Reisalin?



Junzo Hosoi: Quando ancora stavamo sviluppando il primo Atelier Ryza, abbiamo ritenuto di dover apportare alcune modifiche alla serie Atelier. Cambiamenti che riguardassero non solo il design e le varie meccaniche di gameplay, ma anche il modo in cui abbiamo concepito i sequel. Abbiamo quindi pensato di realizzare un sequel diretto con la stessa protagonista di Atelier Ryza.

In seguito si è scoperto che anche gli utenti volevano che Ryza tornasse nel secondo episodio con il ruolo di protagonista, di conseguenza siamo stati in grado di lavorare ad un sequel diretto.



Everyeye: Durante la seconda metà di Aterlier Ryza ci è dispiaciuto molto non poter aggiungere Bos al party. Ora che i rapporti tra il ragazzo ed i suoi amici di infanzia sono molto migliorati, ci piacerebbe conoscerlo meglio e magari accoglierlo addirittura nella squadra. Cosa può anticiparci sul ruolo che questo personaggio giocherà in Atelier Ryza 2 e sul suo rinnovato legame con Ryza, Tao e Lent?



Junzo Hosoi: Bos ha avuto un forte impatto sui giocatori, ben al di là di quanto il team di sviluppo avrebbe mai immaginato. Bos sta studiando nella capitale reale Ashra-am Baird assieme a Tao, quindi apparirà sicuramente anche in questo gioco. Sebbene non si unirà direttamente all'avventura, aiuterà Ryza e i suoi amici in diversi modi. Non è ancora del tutto onesto con i suoi sentimenti, ma anche questo fa parte del suo fascino.

I nuovi trucchi dell'achimista

Everyeye: Rispetto al suo predecessore, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy darà maggiore importanza alle azioni eseguibili durante le fasi esplorative. Ad esempio, Ryza potrà ora ricorrere alla "Emerald Band" per oscillare attraverso gli spazi vuoti o sfruttare le "Air Drops" per immergersi sott'acqua e cercare materiali altrimenti irraggiungibili. Può spiegarci meglio il funzionamento delle suddette meccaniche? E soprattutto, saranno utilizzabili solo in luoghi e condizioni particolari o potremo farvi ricorso molto spesso?



Junzo Hosoi: La Emerald Band può essere utilizzata solo in determinati punti. Tuttavia, l'Emerald Band può essere sintetizzata per godere di effetti più forti e incrementare le situazioni in cui può essere utilizzata.

Per quanto riguarda le Air Drops, equipaggiarle permette di immergersi sott'acqua, ma ovviamente non le si può sfruttare in acque poco profonde. Potrete immergervi nel lago e raccogliere oggetti che possono essere trovati solo sott'acqua. Inoltre, potreste persino trovare alcuni luoghi misteriosi ed accessibili esclusivamente immergendosi in acqua.



Everyeye: Una delle novità più curiose di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è sicuramente la presenza di una modalità non presente nel primo episodio. Stiamo parlando della Modalità Supporto, che almeno sulla carta dovrebbe consentire ai giocatori più pigri di delegare il supporto e la guarigione del party ai compagni di squadra. Per favore, ci spieghi il suo funzionamento.



Junzo Hosoi: Per quanto riguarda la Modalità Supporto, in realtà abbiamo solo cambiato il nome perché il termine "Modalità Negativa" (utilizzato appunto nel primo episodio) non si adattava molto bene.

Pertanto, la Modalità Supporto consentirà ancora una volta di attaccare con un personaggio selezionato, mentre in Modalità Aggressiva i membri del gruppo saranno in grado di utilizzare anche gli oggetti per attaccare. Abbiamo perfezionato alcuni altri punti in base al feedback ricevuto per Atelier Ryza.

Una nuova sfida

Everyeye: Lo scorso anno abbiamo apprezzato davvero molto Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, poiché il prodotto è riuscito a svecchiare la formula della serie e a rivoluzionare sia il sistema che combattimento che il crafting. Ciononostante, se paragonato ai titoli della Trilogia Misteriosa, Atelier Ryza presentava purtroppo una mappa del mondo piuttosto contenuta, un bestiario poco variegato e una campagna principale meno longeva. Dal punto di vista contenutistico, l'imminente sequel si atterrà agli standard che hanno caratterizzato l'originale o ne stabilirà di nuovi?



Junzo Hosoi: Stiamo aggiungendo molti contenuti a questo gioco, ben più di quanti ve ne fossero nel titolo precedente. Uno dei punti migliorati è l'espansione delle storie dei personaggi, su cui abbiamo ricevuto molti feedback. I giocatori possono anche muoversi verticalmente, rendendo il campo ancora più grande.

Everyeye: Pubblicati su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC, i titoli della serie Atelier sono ormai giocabili sulla maggior parte delle piattaforme da gioco attualmente in commercio, ad eccezione di Xbox, sulla quale hanno comunque trovato spazio moltissimi videogiochi targati Koei Tecmo Games. Hosoi-san, c'è qualche motivo per cui la serie di Atelier non abbia ancora esordito anche su Xbox? E soprattutto, a lei piacerebbe portare il brand sulle attuali e future macchine Microsoft?



Junzo Hosoi: Apprezziamo molto il feedback dei giocatori. Se gli utenti Xbox desiderano fortemente che i giochi della serie Atelier arrivino su Xbox, non ci dispiacerebbe affatto accettare questa sfida. Personalmente, adoro Xbox!