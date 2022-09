Atelier Ryza 3: il futuro della protagonista e il segreto del suo successo

Abbiamo sempre saputo che la vulcanica Reisalin Stout, meglio nota come Ryza, sarebbe presto o tardi tornata a colorire le nostre giornate. Del resto, come sottolineato nella recensione di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, il finale del secondo episodio della trilogia "Secret" aveva palesemente preparato il terreno per un ulteriore episodio conclusivo, cui i ragazzi di Gust hanno dato forma subito dopo averci proposto il sequel di Atelier Sophie (a proposito, qui trovate la recensione di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream).



Prima ancora che Koei Tecmo Games annunciasse ufficialmente Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key abbiamo intervistato in esclusiva italiana il producer del brand, Junzo Hosoi, e il director, Shinichi Abiko, i quali hanno fugato alcuni nostri dubbi sulla nuova avventura dell'alchimista più scatenata e imprevedibile di tutti i tempi.

L'inarrestabile successo di Ryza

Everyeye: Innanzitutto vorrei ringraziarla per questa ennesima intervista, Hosoi-san. Durante il nostro primissimo "incontro virtuale", avvenuto poco meno di due anni fa, le domandai cosa avesse spinto Gust e Koei Tecmo Games a realizzare il primo vero "sequel diretto" del brand, rappresentato al tempo da Atelier Ryza 2. È incredibile pensare che Reisalin diverrà a breve la protagonista di un'intera trilogia a lei dedicata! Secondo lei a cosa è dovuto il suo successo senza precedenti?

Junzo Hosoi: "Tutti ritengono che il character design sia, con tutta probabilità, una delle ragioni per cui Ryza abbia riscosso tanto successo. Tantissimi personaggi targati Gust hanno avuto successo, specialmente in Giappone, ma a volte i giochi non vendono così bene. In questo caso, però, il design e gli altri elementi del prodotto combaciavano perfettamente, e penso che proprio questo ci abbia permesso di catturare l'attenzione e le simpatie del pubblico. Sono convinto che sia questo il segreto del successo di Ryza."



Everyeye: Intitolato Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, il nuovo episodio verrà pubblicato in Europa nei primi mesi del 2023, ma quando avete iniziato esattamente a plasmare il terzo capitolo delle avventure di Ryza? Per favore, raccontateci quando è nato il progetto!



Dev Team: "Abbiamo iniziato a pianificare il terzo capitolo della trilogia nell'estate del 2021, ed è più o meno che in quel periodo che il progetto ha avuto effettivamente inizio. Il nostro scopo principale era quello di creare qualcosa per il 25° anniversario di Atelier, che abbiamo festeggiato prima con Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream e adesso con Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. Trattandosi di una ricorrenza tanto importante, volevamo davvero sottoporci a una sorta di sfida, perciò col terzo capitolo di Ryza abbiamo cercato di confezionare un titolo che fosse diversi passi avanti rispetto a quelli realizzati in precedenza."

Everyeye: Considerando che in passato i sequel di Atelier erano soliti affidare il ruolo di insegnante all'eroina del gioco precedente, molti fan di Ryza vorrebbero vedere l'esuberante avventuriera di Kurken alle prese con un'allieva. A questo proposito, avete già considerato l'idea di farla diventare una maestra di alchimia?



Dev Team: "La trilogia "Secret" volgerà al termine con questo gioco e davvero non prevediamo di spingerci oltre, anche per attenerci alla storia del brand. Per questo motivo, non è previsto un ulteriore episodio che veda Ryza diventare un'insegnante. In occasione del 20° anniversario di Atelier abbiamo sviluppato Nelke e the Legendary Alchemists, un gioco prettamente celebrativo in cui apparivano le protagoniste di tutti i titoli del franchise. Penso che qualche titolo come quello vi permetterà di riabbracciare Ryza anche in futuro, ma al momento non abbiamo in programma di farla tornare nelle vesti di insegnante."



La nuova avventura dell'alchimista

Everyeye: Tra il primo e il secondo Atelier Ryza sono trascorsi addirittura tre anni, mentre Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key sarà ambientato dodici mesi dopo la conclusione del secondo episodio. Potete dirci a cosa sia dovuto il salto temporale così breve? Volevate forse evitare che Ryza crescesse troppo?

Dev Team: "Nei tre anni trascorsi tra Atelier Ryza 1 e 2, Reisalin è cresciuta e ha raggiunto l'età in cui i ragazzi vanno all'università. Col terzo episodio, però, desideravamo mostrarvi una Ryza che diventa adulta. Avendo raggiunto l'età di 21 anna, la nostra protagonista può essere considerata un'adulta, ma non sono del tutto convinto che lei sia cresciuta anche dal punto di vista emotivo e caratteriale. Pertanto, stavolta volevamo mostrare quel fondamentale passaggio della sua vita.



Se fossero passati tre anni anche tra il secondo e il terzo episodio della trilogia, probabilmente Ryza avrebbe già subito questo cambiamento, e raccontare una storia ambientata dopo la sua avvenuta maturazione non sarebbe stato altrettanto emozionate. Era nostra volontà mostrarvi i passi che Ryza che deve ancora compiere per realizzare cosa desidera fare davvero, e soprattutto volevamo consentire ai fan di sperimentare la crescita emotiva e spirituale che questa dovrà attraversare. È per questo che il salto temporale tra i due giochi è tanto breve."

Everyeye: Dopo aver visitato la capitale di Ashra-am Baird, la nuova avventura di Ryza e i suoi amici li ricondurrà sull'Isola di Kurken, ossia il luogo in cui tutto ha avuto inizio. Possiamo dare per scontato che Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key rappresenterà la conclusione delle vicende legate alla stessa Reisalin e ai terrificanti Philuscha?



Dev Team: "Sì, Atelier Ryza 3 rappresenterà la conclusione della storia, pertanto daremo anche una degna chiusura a tutte le sottotrame rimaste irrisolte in Atelier Ryza 1 e 2."

Novità, personaggi giocabili e DualSense

Everyeye: Le meccaniche note come "Emerald Band" e "Air Drops" hanno giovato enormemente alla componente esplorativa di Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Nel terzo episodio della trilogia potremo ricorrere nuovamente alle varie diavolerie precedentemente escogitate da Ryza?



Dev Team: "Sì, le meccaniche che hai menzionato saranno presenti anche in Atelier Ryza 3, ragion per cui potrete servirvene per esplorare gli ambienti a vostro piacimento."

Everyeye: Sempre a proposito del gameplay, quali sono le principali novità di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key?



Dev Team: "È nostro desiderio che i giocatori si focalizzino sull'inedito sistema delle chiavi. Esistono molti modi diversi per ottenerle, tant'è che queste posso essere rinvenute durante le fasi esplorative o conquistate attraverso le battaglie. Una volta recuperate, le chiavi possono essere utilizzate nel bel mezzo dell'esplorazione, nel corso di una sintesi alchemica e persino durante lo svolgimento degli scontri, pertanto penso che i giocatori sapranno apprezzarle davvero. Ognuna di esse ha degli effetti unici, ragion per cui la possibilità di collezionarle tutte dovrebbe rendere il gameplay ancor più stimolante."



Everyeye: Con i suoi undici personaggi giocabili, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key avrà un party immenso. I compagni dei precedenti giochi torneranno in azione o dobbiamo prepararci a qualche assenza? Avete considerato l'idea di rendere anche Bos un personaggio giocabile?



Dev Team: "Al momento non posso fornire troppe informazioni sui personaggi giocabili, ma penso che saremo in grado di esaudire qualche desiderio dei giocatori. Per quanto riguarda Bos, la risposta è sì! Abbiamo ricevuto tantissime richieste da parte di appassionati che lo volevano tra i personaggi giocabili [di Atelier Ryza 2], pertanto si è deciso di includerlo nel party del nuovo capitolo. Ci siamo assicurati di renderlo un personaggio molto interessante!"



Everyeye: Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è stato a tutti gli effetti il primo JRPG ad approdare su PlayStation 5, ma non sfruttava nessuna delle caratteristiche chiave del DualSense. Sarà così anche per l'imminente Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key?



Dev Team: "Sfortunatamente non abbiamo potuto implementare il supporto al DualSense in Atelier Ryza 3, ma di recente ho utilizzato molto il controller di PlayStation 5 e ritengo che abbia delle funzioni davvero divertenti. Sono convinto che i nostri giochi ne gioverebbero, qualora decidessimo di supportarlo. Lo prenderemo sicuramente in considerazione per i futuri titoli della serie."