Atelier Sophie 2: l'esplosivo ritorno della serie Koei Tecmo e Gust

A poche settimane dall'esordio nei negozi di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream abbiamo scambiato due chiacchiere col Producer del franchise, Junzo Hosoi, il quale ha fugato alcuni nostri dubbi sulla nuova avventura che a breve restituirà il ruolo di assoluta protagonista alla sempre vulcanica Sophie Neuenmuller (per tutti i dettagli sul nuovo gioco correte a leggere le nostre impressioni su Atelier Sophie 2). Tra deliziose novità come le Twin Action e il Sistema di Controllo Meteorologico, il viaggio ormai alle porte si preannuncia piuttosto interessante!

L'esplosivo ritorno di Sophie

Everyeye.it: In seguito al lancio di Atelier Ryza 2 - il primo vero sequel del franchise - non avevamo alcun dubbio sul fatto che altre storiche eroine del brand sarebbero diventate le assolute protagoniste di avventure ancora inedite. A tal proposito, può dirci come e quando avete iniziato a progettare Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream?

Junzo Hosoi: Penso sempre a dei modi per garantire l'espansione della serie e alle cose che dobbiamo fare per rendere felici i giocatori. Quando sono immerso in quei pensieri guardo l'intera serie con una visione ampia. E sempre in quei pensieri ho idee su Salburg, sulla serie "Mysterious" e molte altre cose che mi piacerebbe fare con varie serie. Tuttavia, anche quando ci sono cose che mi piacerebbe fare, se non sono quello che i sostenitori del brand stanno cercando, allora non c'è modo per concretizzarle.



E così, quando stavo pensando a che tipo di cose avremmo potuto fare in occasione del 25° anniversario della serie Atelier, ho pensato che, poiché molti giocatori hanno accettato la nuova direzione che abbiamo preso con l'ultima serie "Secret", avremmo potuto mostrare una serie "Mysterious" evoluta, ma che conservasse ancora l'atmosfera e le caratteristiche tradizionali del franchise di Atelier. Una volta che tutto è andato al suo posto, abbiamo finalmente iniziato a lavorare su questo progetto intorno all'estate e all'autunno del 2020.



Everyeye.it: Con l'avvento di Atelier Sophie 2, la "trilogia Misteriosa" diverrà a tutti gli effetti una tetralogia. Eppure avete scelto di ambientare il quarto episodio della saga non dopo i fatti raccontati nel terzo capitolo, bensì nei quattro anni intercorsi tra la fine di Atelier Sophie e l'inizio di Atelier Firis. A cosa è dovuta questa curiosa scelta? Volevate forse che l'irresistibile Sophie Neuenmuller non maturasse troppo nel passaggio da un gioco all'altro?



Junzo Hosoi: Sophie ha cominciato a praticare l'alchimia in Atelier Sophie, è diventata un'insegnante in Atelier Firis, mentre in Atelier Lydie & Suelle è infine divenuta un'alchimista straordinaria. Quindi, piuttosto che creare una storia che continuasse dopo Atelier Lydie & Suelle, abbiamo pensato che mostrando la crescita di Sophie tra l'inizio del suo percorso con l'alchimia e il diventare un'insegnante, i giocatori avrebbero avuto modo di apprezzare le caratteristiche individuali e la relazione tra Sophie e Plachta.

Longevità e novità principali

Everyeye.it: Trattandosi di JRPG, i titoli della serie Atelier sono sempre molto longevi. Avete una stima anche solo approssimativa della durata di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream? E soprattutto, è previsto un post-game corposo?



Junzo Hosoi: Atelier Sophie 2 è una storia che si svolge prima di Atelier Firis, quindi si potrebbe dire che Atelier Firis sia una specie di sequel post-game. Per questo gioco in particolare, però, stiamo pianificando il rilascio di un episodio aggiuntivo intitolato "Atelier Plachta". Attendete con ansia ulteriori dettagli in merito!

Everyeye.it: Di tutti i nuovi personaggi che compariranno per la prima volta in Atelier Sophie 2, uno in particolare ha catturato la nostra attenzione. Stiamo ovviamente parlando dell'affascinante Ramizel Erlenmeyer, i cui lineamenti delicati ricordano molto quelli della protagonista Sophie. Cosa può anticiparci sulla caratterizzazione di questo intrigante personaggio?



Junzo Hosoi: Ramizel è come una mediatrice per Erde Wiege, quindi è un personaggio deciso e con un carattere forte. Nonostante abbia il ruolo di mediatrice, ha anche una personalità molto dinamica. Il nostro scopo era quello di non renderla soltanto una persona "affidabile" agli occhi dei residenti, bensì un individuo "affidabile e amato".

Everyeye.it: Diversamente dagli altri titoli della serie "Misteriosa", Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream permetterà di schierare in campo fino a sei personaggi diversi, di cui tre titolari e tre riserve. Può spiegarci il funzionamento delle inedite meccaniche "multi-link" e le condizioni necessarie al loro innesco?



Junzo Hosoi: Le battaglie di collaborazione utilizzate in Atelier Lydie & Suelle prevedevano una singola azione per i combattenti in prima fila, ma in Atelier Sophie 2 le battaglie a turni multi-link integrano le Twin Action. Grazie a queste è possibile selezionare i membri del gruppo nell'ultima fila e innescare azioni che prevedono l'utilizzo sia della prima linea che delle retrovie. Inoltre, i TP (Punti Tecnica) possono essere convertiti in Twin Action per eseguire varie azioni durante la battaglia.

Everyeye.it: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream sarà il primo episodio del franchise a non presentare la consueta transizione tra la fase esplorativa e quella di lotta, il che ci porta a sospettare che le mappe del nuovo gioco saranno ben più spaziose del solito. Cosa può dirci a proposito?



Junzo Hosoi: Per garantire battaglie senza interruzioni, abbiamo utilizzato una mappa molto più ampia rispetto a quelle dei giochi precedenti. Questa è solo una stima, ma probabilmente è la stessa o addirittura più grande della mappa di Atelier Ryza 2.



Un nuovo mondo

Everyeye.it: Sebbene ciascuna area di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream avrà delle condizioni climatiche prestabilite, avete rivelato che le cosiddette Dreamscape Stone permetteranno di "alterare drasticamente" l'ambiente circostante. Può illustrarci con qualche esempio l'entità dei cambiamenti ottenibili attraverso il nuovo Sistema di Controllo Meteorologico?



Junzo Hosoi: Impostando un clima soleggiato il livello dell'acqua di fiumi e laghi si abbasserà, mentre la pioggia provocherà l'esatto opposto, aumentando i livelli dell'acqua e creando nuovi percorsi. Di conseguenza, il Sistema di Controllo Meteorologico permette questo tipo di cambiamenti. Ci sono alcuni luoghi che consentono molteplici combinazioni di condizioni meteorologiche; ad esempio c'è un luogo in cui se cambi il tempo in pioggia e poi in neve, puoi creare un nuovo percorso.

Everyeye.it: Creato dalla dea Elvira, quello di Erde Wiege è un mondo parallelo a quello dal quale provengono Sophie e la "nostra" Plachta. Possiamo dunque presupporre che Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream offra un bestiario variegato e caratterizzato da tantissimi mostri inediti?



Junzo Hosoi: Erde Wiege è un mondo diverso da quello di Sophie e la fonte di Erde Wiege sono i "sogni" di Sophie e dei suoi amici, quindi vi sono molti mostri che vi appariranno familiari. Inoltre, ci sono mostri caratteristici di un mondo onirico, quindi spero che non vedrete l'ora di incrociarli.



Everyeye.it: Mettendo da parte l'intuitivo sistema di crafting e lo sfrenato combat system in tempo reale, lo scorso anno Atelier Ryza 2 si è distinto per la presenza di tante novità sfiziose, come la possibilità di attraversare i burroni con una liana magica, arrampicarsi, nuotare o addirittura introdursi in caverne subacquee. Anche la nuova avventura di Sophie ci offrirà una componente esplorativa tanto ricca e agevolata?

Junzo Hosoi: In questo gioco non abbiamo deliberatamente incluso funzionalità come arrampicarsi sui rampicanti o viaggiare sott'acqua. È perché le caratteristiche di Sophie e Ryza sono diverse. Quindi, dal momento che questo gioco è di Sophie, siamo stati in grado di implementare nuove funzionalità come il controllo del tempo e i principali punti di raccolta, che sono appunto diverse da quelle implementate in Atelier Ryza.



Everyeye.it: Ringraziandola per il tempo concessoci, vorremmo farle un'ultima, importantissima domanda. Tra le tante eroine di Atelier, ad oggi qual è la sua preferita in assoluto e perché?



Junzo Hosoi: Tutti i personaggi di Atelier rientrano tra i miei preferiti, quindi è davvero difficile rispondere. In questo momento devo dire Sophie, Plachta e Ryza, perché di recente ho passato molto tempo con loro!