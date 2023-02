Come nasce Hi-Fi Rush, le fonti d'ispirazione di un gioco dall'anima rock

Come un fulmine a ciel sereno, Hi-Fi Rush è stato annunciato e pubblicato a distanza di ore, dimostrandosi - in accordo con la nostra recensione di Hi-Fi Rush - un perfetto gioiellino d'apertura per cominciare al meglio questo affollato 2023 videoludico. Dall'idea di partenza allo stile artistico, fino all'assemblaggio della tracklist e agli obiettivi del team, ci è stata data l'opportunità di intervistare il Game Director di questa colorata avventura a ritmo di musica. John Johanas ci ha svelato molti dettagli interessanti sulla genesi del nuovo titolo di Tango Gameworks (peraltro molto differente dalle precedenti opere dello studio), che non potevamo non condividere con sincero entusiasmo.

Gli albori di Hi-Fi Rush

Everyeye.it: Ciao John, grazie per il tuo tempo. Puoi parlarci delle origini del progetto?



John Johanas: Ricordo di aver proposto il pitch a Mikami-san. Mi frullava nella testa l'idea di creare un musical action game che fosse divertente, colorato e anche buffo. Sulle prime, non credevo davvero che la cosa potesse convincerlo. Sarà stato per il modo in cui l'ho presentato o per qualche elemento del concept, eppure la proposta lo ha incuriosito: "ok, se riesci a farlo davvero, potrebbe funzionare", mi ha detto.

Quindi ci ha permesso di andare avanti, di realizzare un prototipo. Eravamo io e il Lead Programmer, solo noi due a lavorare sulle basi dell'azione a ritmo. E vi dirò: i risultati erano molto vicini a ciò che avete visto nel prodotto finito. Abbiamo mostrato il tutto internamente, e a Bethesda è piaciuto molto. Ci dissero "wow, anche senza un aspetto visivo il gameplay sembra molto divertente. Forse è un'idea un po' rischiosa ma proviamoci".



Everyeye.it: Nel passato di Mikami-san ci sono molti action game, pensiamo anche solo a Devil May Cry (qui la nostra recensione di Devil May Cry 5) e Vanquish. Vi ha dato qualche consiglio durante lo sviluppo?



John Johanas: Non ci ha dato questo tipo di consigli, tipo non fate questo o quello. Voleva che capissimo da soli la direzione da seguire. Si è anche reso conto che fosse un gioco differente da tutti quelli che aveva fatto e non voleva che ci allontanassimo dalla nostra visione. Chiaramente ha testato le varie build, ci ha dato le sue opinioni quando raggiungevamo determinate milestone.

Ad esempio sugli elementi difficili da comprendere o su quelli che necessitavano di rifiniture. Ma in generale ha adottato un approccio positivo, si è fidato pienamente del team. Non ci ha mai spinti a realizzare il gioco che avrebbe fatto lui, proprio per assicurarsi che stessimo costruendo qualcosa in cui credevamo profondamente.



Everyeye.it: Abbiamo amato il modo in cui musica e azione si mischiano assieme, in continuazione. Da dove è scaturita l'idea alla base di Hi-Fi Rush? Vi siete ispirati a qualcosa per realizzarne il gameplay?



John Johanas: Se guardate al montaggio dei trailer o delle scene d'azione dei film, spesso tutto procede a ritmo di musica, perché funziona meglio. Sono cresciuto suonando musica, anche in delle band. Assistere a o realizzare una performance in diretta ha sempre un qualcosa di "cinetico".

Quindi ho pensato "ok, deve essere il modo di trasporre questa idea in un gioco". Volevo che l'utente si sentisse al controllo di un'esperienza in cui tutti gli elementi lavorano in sinergia, come in un video musicale. Così è venuto fuori il concept. Al tempo però non potevo ancora concretizzare l'idea in un videogioco. Poi però mi sono occupato di diversi progetti, anche in veste di Director, ed è così che ho acquisito il bagaglio di esperienze per tradurre il concept in una formula ludica che potesse funzionare.

Cut content, boss fight e musica

Everyeye.it: C'è qualche feature che avreste voluto inserire e che poi è stata tagliata?



John Johanas: Si, abbiamo del cut content. E il gioco lo esplicita in modo molto divertente. C'era una boss fight che non è più arrivata nel prodotto finito e a un certo punto i personaggi dicono "wow è sorprendente che tu non abbia combattuto quel boss".

Invece di nascondere la cosa, di realizzare una cutscene ex novo, abbiamo lasciato che venisse fuori in modo comico. Insomma, dispiace, ma alla fine capita spesso. A un certo punto dello sviluppo dovrai tagliare qualcosa.



Everyeye.it: A questo proposito. Le boss fight di Hi-Fi Rush sono divertenti, diversificate. Di quale scontro vai più fiero?



John Johanas: Difficile dirlo, perché amo tutte le battaglie. Ciascuna ha la propria unicità ed è difficile rispondervi. La boss fight inziale è speciale per me, perché è quella che abbiamo realizzato per prima. Che abbiamo utilizzato per testare che la musica funzionasse correttamente. Amo il rock in questi scontri, gli eventi che il giocatore deve superare.

A pensarci, mi piace particolarmente il boss finale per tutte le meccaniche coinvolte nella lotta. Abbiamo provato a riunire il tutto, a mettere alla prova i giocatori chiamandoli a usare i vari personaggi e le meccaniche di parry.



Ci sono davvero molti modi per approcciare la battaglia conclusiva, che tra l'altro offre un finale davvero soddisfacente. Quando la stavamo creando, molti mi hanno detto che fosse troppo difficile. Poi però morivano tre o quattro volte, la superavano e si sentivano soddisfatti. Quindi sì, forse la mia preferita è l'ultima.



Everyeye.it: La musica è uno degli aspetti principali di Hi-Fi Rush. Come avete selezionato le tracce della colonna sonora? C'è qualche altro artista che avreste voluto aggiungere al mix? Ci avrebbe fatto piacere ad esempio trovare pezzi di chitarristi come Jimi Hendrix o Slash...



John Johanas: Per me si trattava quasi di una playlist personale, perché al suo interno ho inserito i pezzi di artisti che ascolto. Il gioco è un grande rimando alla fine degli anni '90 e all'inizio del 2000. La nostra vuole essere un'esperienza un po' old school, andare in una direzione diversa e non necessariamente moderna (penso agli open world).

Dallo stile visivo, al tipo di humor presente, fino al gameplay loop, volevamo fare qualcosa di un po' diverso, moderno semmai nel modo in cui ci siamo serviti delle sue caratteristiche. Comunque ho assemblato una playlist di artisti che potesse sposarsi con la finestra di tempo che ho citato. Insomma, non volevamo creare un'ode alla storia del rock ma solo ricordare quel periodo.Inizialmente la tracklist aveva più pezzi, Poi però nel processo di ottenimento delle licenze alcune tracce si sono rivelate più difficili da ottenere, mentre altre sin troppo costose. In ogni caso ci riteniamo molto soddisfatti del risultato finale. E per i pezzi che non siamo riusciti a inserire... chissà? Magari in futuro potremo dar spazio a questi artisti in un altro progetto.

La direzione artistica e le reazioni del pubblico

Everyeye.it: L'atmosfera, i toni della narrazione, la direzione artistica. Questi tratti del gioco sembrano essere stati influenzati dal mondo dei fumetti americani, degli anime e dei manga. Ci sono lavori di questo genere che vi hanno ispirato?



John Johanas: Da un punto di vista visivo, non c'è stata una specifica opera a cui abbiamo attinto o che abbiamo tentato di emulare. Ma abbiamo certamente guardato a diversi videogiochi degli anni 90-2000, perché a quel tempo si sperimentava molto per realizzare comparti visivi di impatto. Jet Set Radio, Viewtiful Joe: dovreste aver capito cosa intendo. C'era l'idea di far assomigliare il nostro mondo a un'immagine 2D, disegnata a mano. Questo ha definito il mood visivo. Non volevamo che assomigliasse a un fumetto americano o a un anime giapponese.

Eravamo più sul "cosa succederebbe se un anime team giapponese dovesse realizzare un fumetto in stile occidentale?" Questo mix era ciò che ci interessava davvero. Si trattava di unire le due culture, mantenendo però una coesione di fondo. Lo stile tende un po' più all'occidente semplicemente perché anche i nostri artisti giapponesi avevano guardato molta animazione occidentale in quel periodo.



Everyeye.it: A volte ci è venuto in mente anche Spider-Man Un Nuovo Universo...



John Johanas: Quel film è uscito quando l'art design aveva una definizione, quindi non ci ha ispirato sulle prime battute... eppure lo ha fatto in qualche modo.

Ci è piaciuto molto il modo in cui hanno interpretato vari metodi di animazione per dare un look sperimentale al prodotto finito. Ci hanno spinto a superarci, a sperimentare a nostra volta.



Everyeye.it: Sappiamo che il disegnatore Marvel Takeshi Miyazawa si è occupato di realizzare le cutscene del gioco. Come è nata la collaborazione col fumettista?



John Johanas: Per merito del nostro Cinematics Director Yun Watanabe, che oltre a fare un magnifico lavoro con le cutscene ha fatto salire a bordo il suo amico, Miyazawa-san. Da qui ha preso corpo l'idea di creare un vero e proprio fumetto in movimento, con il disegnato che ha reinterpretato i personaggi col suo personale stile, ottenendo peraltro risultati incredibili.



Everyeye.it: Dovevamo provarci. Hai qualcosa da dire su di un possibile sequel?



John Johanas: Per adesso non abbiamo nulla da annunciare su un sequel di Hi-Fi Rush. Il gioco è appena uscito e siamo ancora nella fase in cui dobbiamo capire come sta andando. Siamo fieri di ciò che abbiamo fatto e aperti a capire come muoverci in futuro ma al momento non posso dirvi altro.



Everyeye.it: Vi aspettavate reazioni così entusiastiche da parte del pubblico?



John Johanas: Ci aspettavamo che i giocatori fossero sorpresi, anche perché il gioco è stato svelato e lanciato all'improvviso. Tra l'altro, c'è da considerare che i nostri fan non si sarebbero mai aspettati un titolo simile da parte nostra visto che il nostro studio è famoso per gli horror.



Eravamo molto convinti del nostro lavoro e speravamo che il pubblico volesse darci una possibilità. Siamo rimasti molto sorpresi di quanto le persone siano rimaste intrigate da Hi-Fi Rush, come pure delle opinioni che hanno condiviso.

Gli utenti meno abili coi rhytm game lo hanno apprezzato e giocato, proprio per il modo in cui lo abbiamo concepito. Altri sono rimasti catturati dallo stile artistico o perché ricordava loro un prodotto dell'era Dreamcast. Queste reazioni ci hanno stupito perché si trovavano scritte - nero su bianco - tra le caratteristiche principali del gioco, sul documento con cui lo abbiamo presentato internamente per realizzarlo.