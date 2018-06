Conosciamo Exeed eSports, la parola al general manager Maicol Massarenti

Abbiamo raggiunto ai nostri microfoni Maicol "Nurarhion" Massarenti, general manager degli Exeed eSports, una realtà nata a fine 2017 e che in pochi mesi si è imposta ai vertici del panorama videoludico italiano (e non solo, ndr.) arrivando a primeggiare in ambito internazionale riuscendo a conquistare, soprattutto su Hearthstone, Tekken 7 e Starcraft II, dei risultati molto importanti.

Una lunga intervista dove, grazie a Massarenti, siamo andati a toccare molti punti, seguendo il filo conduttore dell'eSports che ci ha portati a parlare di Exeed eSports, regolamenti, CONI e futuro, con occhio critico, analizzando i pro ed i contro di ogni possibile scenario.

Ci teniamo a ringraziare Maicol "Nurarhion" Massarenti per la disponibilità e la pazienza e per averci parlato della realtà che rappresenta a cuore aperto, riuscendo a descriverla perfettamente in ogni aspetto, auguriamo quindi al lettore una buona lettura.

Intervista a Maicol "Nurarhion" Massarenti

Partiamo dal principio, cosa significa per voi Exeed eSports?

Ho deciso di rispondere con quattro parole, estremamente significative per noi, a questa domanda: Competizione, professionalità, continuità e famiglia.

Per quanto riguarda il fattore competizione, a livello collettivo, siamo una squadra che punta al raggiungimento di risultati massimi in ogni settore, sia sotto l'aspetto dirigenziale che di squadra.

Ogni giorno cerchiamo di migliorarci, di fare quel passo in più verso il raggiungimento dell'obbiettivo che ci siamo posti, non saremo mai realmente soddisfatti fin quando non arriveremo ai massimi livelli in tutti i nostri titoli.



Sul fattore professionale, noi ci teniamo ad avere un'ottima immagine e siamo una delle poche realtà italiane a puntare sull'estero, su Starcraft II e Hearthstone.

Il messaggio che vogliamo far passare è che anche in Italia ci sono delle realtà, (come Exeed eSports, ndr), che contano e che, a livello professionale, non hanno nulla a che invidiare alle altre organizzazioni estere.

Questa professionalità, ovviamente, non deve essere intesa come "eccessiva seriosità", in questo senso, è giusto che ci sia un fattore spettacolo negli eSports che, come Exeed, tendiamo a valorizzare cercando di migliorarci quotidianamente.

Un'altro punto di forza di questo progetto è sicuramente la continuità, in particolare nel lavoro dei professionisti che mettono il loro impegno per rendere possibile tutto questo.



Arrivare a raggiungere gli obbiettivi che ci siamo posti non sarà assolutamente facile ma grazie alla nostra continuità, mantenuta in tutti questi anni, e al nostro meraviglioso gruppo, posso dire che siamo sulla strada giusta.

A proposito di gruppo, il rapporto che c'è tra noi dello staff è paragonabile a quello di una famiglia, qui in Exeed ci si cerca sempre di aiutare come collettivo, le sensazioni che si provano lavorando per questo progetto non sono assolutamente paragonabili a qualsiasi altra realtà presente in Italia.

Credo che questo sentimento "familiare" che lega tutti noi dello staff sia un vantaggio importante e impagabile anche nell'ottica di un percorso di crescita professionale che ritengo un fattore estremamente importante.



Grazie ad Exeed eSports quest'anno l'Italia è stata rappresentata al WESG, nei tornei di Hearthstone e Starcraft II, da Turna (ora rappresenterà l'Italia anche all'HCT) e Reynor, un risultato che non si vedeva da tempo in Italia, pensate di essere sulla strada giusta o credete che ci sia spazio per migliorare ancora sia come struttura che come giocatori?



Il nostro obbiettivo è quello, come si è detto, di migliorare e continuare a primeggiare ad altissimi livelli, al WESG, Riccardo "Reynor" Romiti è andato molto bene, Marco "Turna" Castiglioni decisamente meno, tuttavia abbiamo lavorato con quest'ultimo per migliorarci in vista del torneo HCT di Oslo e credo che il WESG abbia permesso alla nostra stella di Hearthstone di maturare, tirando fuori l'orgoglio e conquistando, in terra norvegese, un torneo per nulla scontato.



Ormai è noto che Exeed eSports sta investendo, soprattutto su Starcraft II, sui giovani (Reynor e Clem) e siete la prima formazione italiana a farlo, ritenete che investire sul futuro sia più importante di un successo immediato?

Non esiste una risposta esatta, ovviamente, qualsiasi scelta avrà dei pro e contro, ad esempio prendere un giocatore già affermato permetterebbe di avere una probabilità più elevata di ottenere risultati nel futuro immediato ma anche i costi sono decisamente più



importanti, dall'altro lato, invece, andare a selezionare dei giovanissimi permetterebbe di pianificare risultati nel prossimo futuro con costi minori e con la consapevolezza di poter raggiungere questi risultati con il duro lavoro e la programmazione a lungo termine.

Exeed eSports, almeno su StarCraft II, ha puntato sia su un giocatore di esperienza come SpeCial (ora non più in squadra, ndr) che giocatori giovani e con grandi prospettive come Clem e Reynor.

Ovviamente, in questi mesi, abbiamo tentato di coltivare questi ragazzi cercando di offrire le migliori condizioni di crescita, i risultati speriamo di poterli vedere presto.



Proprio la nostra rivista virtuale (Everyeye.it) ha portato avanti una battaglia in favore dei minori per la modifica del regolamento WCS di Starcraft II, per una formazione come gli Exeed eSports quanto è importante questo cambiamento in ottica futura?

Come abbiamo beneficiato noi, come Exeed eSports e come collettivo, ha beneficiato tutto il movimento esportivo internazionale, senza considerare, ovviamente, i giocatori che beneficeranno direttamente di questo importante cambiamento nel regolamento WCS.

Questo passo lo considero estremamente importante, bisogna tenere presente che un ragazzo che a sedici anni ha già la possibilità di competere in circuiti ufficiali ed internazionali, arriverà a diciotto anni con un background di esperienza davvero notevole, con un obbiettivo.



Questo è un fattore da non sottovalutare anche in chiave psicologica, permettere ad un ragazzo di iniziare a partecipare agli eventi del circuito ufficiale a diciotto anni porterebbe ad una partecipazione minore, oltre che a risultati inferiori, da parte del cyber-alteta che magari sarà impegnato in altre attività e non potrà dedicarsi allo stesso modo di un sedicenne alla crescita professionale nel mondo dei videogiochi competitivi.

Per un esportivo due anni di differenza, sono un abisso ed in questo senso il cambiamento regolamentare del WCS è un passo avanti che permette a tutto il settore di progredire e Blizzard ha fatto benissimo ad intraprendere questa strada che rappresenta per tutti noi il futuro.

Credo che si debba abbassare l'età media, in generale, in tutti i giochi, ovviamente con le dovute cautele, questo dovrà essere l'obbiettivo dell'occidente che deve cercare di assottigliare il gap con l'Asia dove tutto questo è realtà già da tempo.



Pensate prossimamente di aprire una struttura fisica sul territorio che possa magari ospitare i giocatori prima della partenza per un evento, oppure per creare delle manifestazioni per la promozione del vostro brand o della cultura esportiva in generale?

Stiamo lavorando per realizzare una struttura sul territorio, stiamo valutando molti fattori anche in considerazione del fatto che Exeed eSports ha diversi giocatori internazionali.



Personalmente posso dire che la nostra organizzazione ha diversi progetti in merito e speriamo di portarli avanti nel breve termine ottenendo il massimo dalle nostre azioni.

Il nostro obbiettivo è proprio quello di realizzare una struttura dedicata ai giocatori che avranno modo di allenarsi, conoscersi e crescere insieme, senza avere alcun tipo di stress e pensando solo al miglioramento individuale e di squadra.

Ovviamente ci saranno dei giocatori che vivranno in questa struttura per molto tempo, altri meno, sicuramente l'importante è realizzare questa gaming house, poi il resto sarà una piacevole conseguenza.



Gli Exeed eSports hanno moltissimi fan sparsi in tutto il mondo, quanto è importante per voi il rapporto con il pubblico e come riuscite a coltivarlo?



Penso che a livello di social siamo molto apprezzati, siamo una formazione nata per competere e siamo una delle squadre che punta sempre al



top in ogni settore, al raggiungimento dei massimi risultati e questo genera inevitabilmente una fanbase che giorno dopo giorno si sta espandendo a macchia d'olio.

Un esempio è quello di SpeCial al Blizzcon, ma più in generale tutti i nostri risultati raggiunti ci permettono di interagire con una grande fetta di pubblico esportivo che, vedendo le nostre qualità, si trasformano in tifosi, come, per esempio, la fanbase cinese di Riccardo "Reynor" Romiti che lo ha accolto calorosamente durante le recenti finali del WESG in Cina.



Per quanto riguarda i progetti futuri, quali sono le priorità in questo momento per una squadra sportiva come gli Exeed eSports? Quali obbiettivi pensate che possa raggiungere la vostra formazione?

Le nostre priorità sono quelle di far crescere la nostra struttura ulteriormente, stiamo aggiungendo mattone su mattone per ottenere sempre maggiori risultati, il nostro obbiettivo è quello di ampliare le nostre sezioni e continuare a puntare sui titoli su cui stiamo investendo maggiormente (Hearthstone, Starcraft II, Tekken 7) cercando di mantenerci sempre ad altissimi livelli e primeggiare a livello sia nazionale che internazionale grazie ai nostri cyber-atleti che continuano ad impegnarsi quotidianamente per permettere tutto questo.



Il sogno per tutti gli appassionati di Starcraft II sarebbe quello di vedere Clem, Reynor e Serral con la maglia degli Exeed eSports, al momento i tre giocatori con maggiore potenziale al mondo escludendo la Corea del Sud, con l'abbandono di SpeCial ci sarà la possibilità di vedere il finlandese "approdare" in Italia?

Ogni formazione di StarCraft II vorrebbe avere Serral nella propria formazione, oggettivamente parlando il finlandese è il migliore giocatore non coreano al mondo, in Europa sta ottenendo dei risultati davvero straordinari.



Tuttavia, bisogna ammettere, che al momento Exeed eSports non è sui passi di Serral, quanto invece vogliamo puntare sui nostri giovani e sulla nostra cantera di giocatori tra cui troviamo ovviamente Reynor e Clem ma anche Ryu, Gerald e Ryosis e quindi punteremo sulla loro crescita futura.

In fin dei conti, a vincere, è sempre e solo un giocatore, al momento non c'è la necessità di puntare su Serral nell'immediato futuro per rinforzare la nostra squadra, da Valencia, Reynor inizierà il suo percorso nelle competizioni WCS e prossimamente punteremo su di lui e Clem.

In particolare, prima di Valencia, Reynor sarà nel mese di luglio impegnato in un allenamento intensivo in Corea del Sud proprio nell'ottica del Dreamhack spagnolo.



Ultima domanda, Come valutate l'apertura del CONI e CIO nei confronti degli eSports, quali saranno, per Exeed eSports, i possibili scenari futuri?

Penso che sia una cosa molto positiva, speriamo che l'ingresso del CONI arrivi presto e ci sia un riconoscimento importante in tal senso, andando anche a risolvere diverse questioni burocratiche, non solo in Italia ma anche in Europa dove ancora non tutti i paesi si sono espressi in merito.

Credo che questo accordo a livello burocratico possa rappresentare una vera e proprio passo in avanti per il nostro mondo italiano esportivo, nell'ottica di una riduzione del gap con quelle nazioni che, nella moderna Europa, hanno già trovato una soluzione simile in passato e che ora ne stanno raccogliendo i frutti.



Spazio per i ringraziamenti

Da parte mia, come Maicol Massarenti, non posso che ringraziare gli Exeed eSports per avermi coinvolto in questo meraviglioso progetto, a tutte le persone che mi hanno preso "sotto la loro ala protettiva" permettendomi di migliorare a livello professionale e umano.

Sono contento di far parte di questa grande famiglia che mi sta permettendo di vivere un sogno.