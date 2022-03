Cosmic Clash: figurine spaziali NFT da collezionare su Blockchain WAX

Negli ultimi tempi si fa un gran parlare di crypto e blockchain, e molti concordano nel dire che il settore del gaming sarà quello che in maniera più consistente sfrutterà in futuro questa tecnologia. Da Star Atlas a The Sandbox, noi di Everyeye abbiamo deciso di presentarvi i progetti più interessanti che stanno nascendo in questo ambiente (a proposito, ecco un nostro approfondimento su Star Atlas). Esplorare a fondo i vari ecosistemi è il giusto percorso per avere una visione d'insieme del gaming su blockchain, e in questa fase ancora embrionale e magmatica l'ambiente WAX è quello giusto per iniziare.



Su WAX si trovano titoli estremamente semplici ma già giocabili e funzionanti, e questo rende l'ecosistema una sorta di grande fucina sperimentale, dove i team di sviluppo provano approcci diversi, cercano di capire come strutturare un'economia solida, e provano a svincolarsi dall'idea che i propri progetti siano utilizzati dal pubblico solamente a scopo speculativo/economico. Su WAX, fra l'altro, si trovano molti team italiani: vi abbiamo già raccontato di Farming Tales, un prodotto che lega NFT a prodotti agricoli reali come miele e zafferano, e presto arriveranno approfondimenti su Taco, Unlinked e MoonStones, altri titoli sviluppati interamente da nostri connazionali.

Cosmic Clash

Questo articolo si focalizza però sul lancio di Cosmic Clash, il primo gioco sviluppato da FGL. L'approdo di questa azienda su blockchain è significativo per un motivo ben preciso: storicamente, FGL si è occupato di supportare sviluppatori che intendevano pubblicare su mobile, aiutandoli nella fase di testing, di ottimizzazione, di pubblicazione, e cercando di studiare sistemi di monetizzazione efficaci e attività di marketing che potessero far emergere i vari prodotti nel maremagno degli store digitali.



Il forte e deciso cambiamento di focus, a nostro modo di vedere, è forse il segno che il mercato del gaming mobile e dei free-to-play su smartphone è arrivato ad una fase di stallo, e si stanno preparando forti mutamenti di prospettiva.

In un contesto fatto di esperienze tutto sommato semplici, che si collocano spesso a metà fra il videogioco vero e proprio e il disimpegnato passatempo, il modello free-to-play potrebbe ben presto essere soppiantato da quello play-to-earn: l'utente che deve decidere come riempire brevi momenti durante il viaggio fra casa e lavoro, o nel bel mezzo della pausa-pranzo, sarà più attratto da esperienze che, oltre a sfruttare il traino della gamification, gli permettano di guadagnare qualche euro.



Prima che gridiate allo scandalo, è bene ribadire alcuni concetti: questo tipo di esperienze non vuole sostituirsi al gaming classico e tradizionale, quello su console e PC. L'attacco è direzionato proprio a quelle esperienze "mordi e fuggi" che vivono principalmente su mobile, tanto che molti dei progetti su WAX nascono con un'interfaccia ottimizzata per smartphone.

Ci sarebbe anche da introdurre il concetto di play-and-earn, che molte software house preferiscono al summenzionato play-to-earn. La sostituzione della preposizione potrebbe sembrare una questione da poco, ma sottolinea un'importante differenza di filosofia: non si gioca per guadagnare, ma si guadagna mentre si gioca. Il fine primario resta quello ludico, e nel frattempo si mette da parte qualche soldo. O meglio: qualche token. Un altro degli aspetti interessanti dell'approccio che FGL sta utilizzando è proprio legato al loro omonimo token.



Non esiste, come invece succede per tanti altri progetti, una moneta specifica di Cosmic Clash, ma un token che avrà una sua utilità in ognuno dei giochi che il team di sviluppo pubblicherà in futuro. In pratica, l'approccio di FGL è interessante perché guarda già da adesso all'interoperabilità e cerca di evitare l'inflazione grazie alla costruzione di un ecosistema stabile, non di un'economia specifica per ogni prodotto. Gli utenti non sono invogliati a vendere il token (abbassandone di conseguenza il prezzo) non solo perché questo ha una sua utilità nel gioco, ma anche perché potrà servire in altri prodotti che arriveranno in futuro (Mecha World è il secondo titolo in arrivo da FGL).

È impossibile dire oggi se questo meccanismo funzionerà, ma di sicuro si tratta di un approccio originale, che non molti altri team stanno tentando. Arrivando a Cosmic Clash, come molti altri progetti su WAX si tratta di un titolo basato sulla collezione di vari NFT. In questo caso le carte che è possibile acquistare (le comuni costano una decina di euro) rappresentano diverse tipologie di navicelle spaziali, e ogni serie è legata ad una differente galassia.



Le proprie navi possono essere mandate in missione per ottenere dei Token: questi sono poi utilizzati per inviare le navi in battaglia, confrontandosi con altri giocatori. A seconda della formazione e dei potenziamenti che avremo deciso di utilizzare (fra potenza di fuoco, scudi e resistenza), verrà deciso l'esito della battaglia e si guadagneranno medaglie. Scalare le classifiche stagionali e settimanali permette di vincere altre navicelle, così da ampliare la propria flotta oppure da potenziare le navi già esistenti (dieci navicelle comuni si trasformano in una rara). Le meccaniche sono insomma molto semplificate, e come molti giochi su WAX Cosmic Clash è un'esperienza che permette di mettere a frutto la propria collezione di figurine, in questo caso a tema sci-fi. Lasciamo comunque la parola al team per capire meglio l'approccio produttivo e la filosofia alla base dello sviluppo.

L'intervista

Everyeye.it: Com'è nato il progetto Cosmic Clash, e perché avete scelto di adottare la tecnologia Blockchain?



FGL: Cosmic Clash è un'idea che frullava in testa ad un nostro game designer, Roger, fin da bambino. Quest'idea, tuttavia, non si sposava in maniera convincente con il modello Free-to-Play che adottavamo per i nostri prodotti, né con l'utenza che avevamo su mobile, poco sensibile al tema del collezionismo. L'idea di collezionare e scambiare figurine aveva molto più senso in un contesto play-and-earn, e la blockchain era la tecnologia perfetta.

Dal momento che abbiamo sempre lavorato come publisher, piuttosto che come studio di sviluppo, non ci focalizziamo mai su un singolo prodotto. Dal primo momento abbiamo quindi pensato ad un ecosistema che includesse più titoli, tutti appoggiati alla stessa infrastruttura macroeconomica. Per questo abbiamo lanciato il token FGL assieme al nostro primo titolo.



Everyeye.it: Perché avete scelto WAX?



FGL: Eravamo in contatto con i ragazzi di WAX da qualche anno, ma solo nel 2021 ci siamo sentiti pronti a sviluppare un progetto basato su NFT. WAX è un ecosistema perfetto per il gaming grazie agli strumenti che offre e al supporto che garantisce ai team di sviluppo. In questi pochi anni di crescita della blockchain, sono riusciti inoltre a sviluppare una community che dà valore alle collezioni digitali e crede nella possibilità di investire in collezioni di NFT che abbiano una certa utilità in esperienze ludiche trascinanti. Anche la Carbon Neutrality e l'attenzione all'ambiente è un punto importante per noi.



Everyeye.it: Potete dirci qualcosa in più sul vostro team? Quante persone lavorano ai vostri progetti e come vi approcciate allo sviluppo?



FGL: In primis, FGL è sempre stata un'azienda delocalizzata. Il membri del nostro team sono sparsi in tutto il mondo. Chirs, il co-fondatore di FGL, è il nostro specialista di Tokenomics, Roger è lo sviluppatore a capo del progetto Cosmic Clash, ed entrambi sono sulla West Coast americana. Martine è olandese, è la game designer di Mecha World e la nostra ocmmunity manger.

Poi abbiamo il team Mango Design nelle Filippine, e i ragazzi di Origaming che lavorano dall'Indonesia. Stiamo anche parlando con altri team di sviluppo, e presto potremmo annunciare alcune aggiunte interessanti alla composizione di FGL.



Everyeye.it: Sviluppare un gioco tradizionale significa lavorare al bilanciamento delle meccaniche e delle strategie del gameplay, mentre lavorare ad un gioco su blockchain prevede una difficoltà ulteriore, cioè quella di gestire una serie di asset - NFT e token - immessi in un mercato che non è direttamente sotto il vostro controllo. Come avete affrontato questo aspetto?



FGL: Grazie agli anni di esperienza maturati nel mercato Free-to-Play, abbiano una comprensione molto forte di quelli che sono i comportamenti e le motivazioni dei giocatori. In questo caso, però, la prospettiva era diversa: chi gioca a Cosmic Clash non è solo un player, è un investitore: capire pienamente le motivazioni degli investitori è stata una nuova sfida per noi, ma abbiamo lavorato con una community molto appassionata e disponibile a condividere con noi punti di vista e prospettive. Un altro aspetto importante è stato cominciare da un titolo che non è pensato per "sfondare" fin da subito: stiamo costruendo l'economia non per un singolo gioco, ma per un insieme di prodotti: sviluppare fondamenta solide è imprescindibile.



Everyeye.it: Come gestite la comunicazione con la vostra community? Nell'industria del gaming classica i team hanno piani di marketing ben sviluppati, che prevedono pubblicazione di trailer e comunicati stampa.

Nel settore blockchain le software house sfruttano meccanismi estremamente diversi, parlano direttamente ai loro giocatori attraverso canali alternativi come Discord. Sarà un meccanismo sostenibile anche quando le dimensioni dell'industria cresceranno?



FGL: Dovrà essere così. Dovremo trovare un modo per renderlo sostenibile. A dire il vero il nostro è un caso particolare: anche in ambito mobile, dove i nostri giochi erano scaricati da centinaia di migliaia di persone, la nostra policy era quella di rispondere ad ogni email. Avere un rapporto così diretto con la community richiede un grosso investimento, ma l'abbiamo sempre considerato come qualcosa che paga, sul lungo termine. Vogliamo rimanere aperti al dialogo, imparare dai feedback del nostro pubblico, ottimizzare i nostri giochi per la loro soddisfazione.



Everyeye.it: Cosa prevede la roadmap per Cosmic Clash?



FGL: Pubblicheremo nuove navi provenienti da nuove galassie, ma anche feature completamente inedite come i Comandanti. Stiamo anche ascoltando la community, che ci sta dando nuove idee su come rendere il gameplay più accattivante.



Everyeye.it: Per giocare a Cosmic Clash, così come per ogni altro videogioco su Blockchain, ai giocatori è richiesto un investimento iniziale. Uno dei fattori che per il momento previene quella che viene definita Mass Adoption non è tanto l'entità dell'investimento (le navi di Cosmic Clash, ad esempio, non costano molto), ma la complessità del processo. Bisogna creare uno wallet, conoscere il mondo crypto, i mercati in cui comprare gli asset, evitare raggiri e fregature. Quando e come questo processo verrà semplificato? Come sviluppatori, come affrontate questa pontenziale difficoltà?



FGL: Cerchiamo di aiutare anche su questo fronte. In primis, pensiamo comunque che il Cloud Wallet di WAX sia più facile da capire, creare e utilizzare di tanti altri wallet presenti sul mercato.

Ma abbiamo anche creato dei mini-tutorial che possano aiutare i giocatori a fare i loro primi passi. Per esempio gli spieghiamo come eseguire il login e come cercare i giochi che facciano per loro. Spieghiamo anche come giocare su piattaforme mobile aggirando magari le problematiche legate ai Pop-Up. E ovviamente spieghiamo come giocare a Cosmis Clash.



Everyeye.it: Molti team che lavorano sulla blockchain sostengono di voler creare non sono un gioco, ma un metaverso. Qual è il vostro pensiero a riguardo e come descrivereste la vostra idea di metaverso?



FGL: Personalmente, non stiamo lavorando ad un metaverso che abbia la pretesa di accogliere o sostituire le attività del mondo reale. Pensiamo anzi che dovranno passare molti, molti anni prima che questo possa succedere davvero, a livello generale. Invece vogliamo creare una stabile infrastruttura economica che unisca diversi giochi.

Ciascuno di quei giochi, tuttavia, manterrà la propria autonomia e la propria identità. In futuro avremo però dei "cross-over", degli NFT di un determinato gioco potranno essere utilizzati in un altro. Oppure un contest organizzato all'interno di un prodotto potrebbe darvi premi utilizzabili in un altro titolo.



Everyeye.it: Potete parlarci un po' dei progetti futuri?



FGL: Certamente. Il prossimo titolo che pubblicheremo è Mecha World; è ambientato in un mondo post apocalittico in cui sopravvivono solamente animali cibernetici. Il sito e il whitepaper sono già disponibili sul sito di Mecha World e i pacchetti di asset verranno lanciati entro un mese. Esattamente come in Cosmic Clash, nel gioco ci sarà la possibilità di affrontare missioni o battaglie PvP. Una feature particolare sarà la possibilità di modificare l'aspetto del vostro Mecha utilizzando diverse parti speciali.



Stiamo anche lavorando con altri due sviluppatori ad altri titoli, che per il momento non posso svelare. Restate sintonizzati!