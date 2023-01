Crime Boss Rockay City esclusiva: tra Pulp Fiction, Le Iene e Arma Letale

Complice anche il cast di volti noti, uno dei prodotti che più hanno stuzzicato gli spettatori dei The Game Awards 2022 è stato sicuramente Crime Boss Rockay City, lo shooter che strizza l'occhio a Payday e GTA Vice City. Dopo avervene parlato nell'anteprima di Crime Boss Rockay City, abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Jarek Kolar, l'Head of Development di INGAME STUDIOS, che ci ha svelato alcune curiosità sul progetto e ha chiarito alcuni dubbi sulla profondità delle meccaniche di gameplay.

Tutta Hollywood in un gioco

Everyeye.it: Partiamo dall'ambientazione: avete scelto l'America degli anni '90 per raccontarci l'intreccio criminale in quel di Rockay City. Come mai avete deciso di creare un gioco in questo particolare contesto? Quali sono state le principali ispirazioni per la realizzazione di questa città immaginaria?



Jarek Kolár: Negli anni '90 il mondo era molto simile a oggi, ma al tempo stesso vi erano grosse differenze. I cellulari avevano appena iniziato a diffondersi, i computer venivano impiegati principalmente nelle aziende, non c'era internet, le notizie venivano comunicate tramite i giornali e non c'erano social network, ma solo la televisione. Tutto era più semplice, più chiaro e, perché no, più bello. Si tratta anche di un periodo storico che molti di noi hanno vissuto con gli occhi di un adolescente e durante il quale i film d'azione andavano forte nella cultura pop. La musica (rap, rock, grunge, rave e disco), l'estate, le vacanze, i neon, MTV e i film d'azione di serie B fanno parte dell'essenza di Crime Boss.

Passando a Rockay City, si tratta di un luogo di degrado in cui il tasso di criminalità è molto elevato. La delinquenza ha il controllo della città e le forze di polizia non riescono a tenerle testa. Sappiamo che si tratta di un setting poco realistico ma è funzionale al tipo di storia che vogliamo raccontare. Si tratta di un posto simile alla città che fa da sfondo al fumetto Sin City. Se dovessimo trovare delle città realmente esistenti che somigliano vagamente a Rockay City e alle quali ci siamo ispirati, sceglieremmo sicuramente Miami e Los Angeles.



Everyeye.it: Oltre a Death Stranding, non avevamo mai visto un videogioco con un cast formato da un numero così elevato di attori di successo come quello di Crime Boss. È stato difficile convincere tutte queste celebrità a prendere parte al progetto?



Jarek Kolár: In Crime Boss le superstar di Hollywood interpretano personaggi il cui spirito è molto simile alle icone che hanno rappresentato negli anni '90. Chiedendo loro di unirsi al progetto, gli abbiamo permesso di fare un tuffo nel passato e di tornare indietro nel tempo di trent'anni. Grazie all'Unreal Engine è stato anche possibile ringiovanirli per fare in modo che fossero perfetti per la storia di Rockay City.

Everyeye.it: Puoi dirci di più sul ruolo interpretato da ciascun attore nel gioco?



Jarek Kolár: Michael Madsen è il personaggio controllato dal giocatore, ossia Travis Baker. Si tratta di un boss del crimine la cui aspirazione è quella di diventare il re indiscusso di Rockay City. Sarà possibile decidere se portarlo in missione oppure se tenerlo al sicuro, inviando altri membri della banda a compiere crimini. Kim Basinger è invece Casey, una donna centrale nella gestione dell'impero criminale di Baker. Damion Poitier interpreta Nasara, un misterioso gangster che ricopre il ruolo di braccio destro del boss.



Nasara si occupa sia del lavoro sporco che del reclutamento di nuovi membri della banda e della pianificazione dei colpi. Non manca nemmeno l'ex poliziotto attratto dall'opportunità di fare soldi facili vendendo informazioni preziose: stiamo parlando di Gloves, al quale ha prestato il volto Danny Glover. A chiudere il cerchio troviamo Michael Rooker con il suo Touchdown, capitano dell'esercito criminale di Baker.



Dall'altra parte troviamo i boss rivali come il potente signore del crimine Dollar Dragon, interpretato da Danny Trejo, che è a capo della banda dei letali Sicarios. Vanilla Ice veste i panni di Chicko Sangres, che controlla una gang sudamericana formata prevalentemente da rapper.

In cima alla lista dei nemici troviamo lo Sceriffo Norris, ovvero Chuck Norris. L'obiettivo di questo villain è quello di dare la caccia a tutti i criminali di Rockay City e, di conseguenza, metterà i bastoni fra le ruote a Baker durante la sua ascesa al potere. Norris rappresenterà la sfida più complessa del gioco, poiché si assicurerà che la giustizia trionfi sempre, o quasi. Dopotutto avete bisogno di una sfida, no?



Everyeye.it: Molti degli attori presenti in Crime Boss hanno recitato nelle pellicole d'azione più famose degli anni '80 e '90. Vi siete ispirati ad alcuni di questi film?



Jarek Kolár: Probabilmente la principale ispirazione è Pulp Fiction con la sua struttura narrativa, formata da un collage di storie interconnesse che ruotano attorno a temi e personaggi comuni, tutte raccontate in maniera non lineare. Abbiamo guardato anche a Le Iene, con i suoi dialoghi stellari e l'incredibile performance di Michael Madsen. C'è anche un tocco di L.A. Noire, che è una classica storia incentrata sulla corruzione della polizia (e in cui c'è una splendida femme fatale interpretata da Kim Basinger).



Ci siamo ispirati anche a pellicole di altro genere come Predator 2, che raffigura perfettamente una metropoli sotto il controllo dei criminali con la polizia impossibilitata a contrastarli. Visto che nel cast vantiamo Danny Glover, non possiamo non citare anche Arma Letale. Tra i film meno realistici che abbiamo usato come ispirazione troviamo Last Action Hero, Rambo, Commando, Machete, Bad Boys e Sin City, invece tra quelli più seriosi vi sono Quei bravi ragazzi (Goodfellas), Scarface e Heat. Dobbiamo anche citare un paio di indimenticabili serie TV di quel periodo, ovvero Miami Vice e Walker Texas Ranger. Come potete vedere, siamo grandi fan di Hollywood!

Un po' gestionale, un po' FPS

Everyeye.it: Crime Boss sarà giocabile esclusivamente in multiplayer oppure includerà anche una campagna single player? Vorremmo anche sapere se saremo affiancati dai bot quando nessun altro utente sarà in partita con noi.



Jarek Kolár: il fulcro dell'esperienza di Crime Boss è rappresentato dalla campagna single player, in cui i giocatori vivono la storia di Travis Baker nella sua lotta per sedere sul trono di Rockay City. La modalità Crime Stories è invece incentrata sulla cooperativa per quattro giocatori e consiste in mini campagne in cui si possono utilizzare i migliori membri della gang e le armi più forti. Troviamo infine Rags to Riches, che permette al giocatore di creare una banda di criminali, ingaggiare nuovi membri, acquistare armi e prendere parte a missioni avanzate.

Everyeye.it: Puoi dirci di più sulla struttura di gioco e sulle missioni? Vorremmo sapere anche se Crime Boss è un gioco lineare oppure se le sue attività vantano elementi procedurali in maniera simile a quanto visto in Payday 2.



Jarek Kolár: La campagna single player offre una progressione non lineare. I percorsi narrativi che porteranno Travis baker a diventare il re di Rockay City vengono selezionati in parte randomicamente e in parte sulla base delle scelte del giocatore e dell'esito delle missioni. Mettete in conto più di un tentativo per arrivare alla corona, perché lo Sceriffo Norris non vi farà vincere e, in caso di sconfitta, dovrete ricominciare da zero la campagna.



La struttura della modalità single player è paragonabile a un open world, senza però la necessità di esplorare liberamente il mondo di gioco. In questo caso c'è una mappa sulla quale appaiono gli eventi e grazie a cui è possibile avviare le missioni. Si tratta di un approccio necessario per favorire la rigiocabilità. Ci sono centinaia di missioni con più varianti delle stesse mappe. Ciascuna scorribanda è breve ma difficile e richiede dai due ai dieci minuti di gameplay adrenalinico per poter essere completata. Si tratta di ritmi assimilabili a quelli di titoli multiplayer competitivi come Counter Strike o Team Fortress.



Everyeye.it: Nel filmato di gameplay che avete pubblicato non si vedono percorsi alternativi o modalità extra per completare l'obiettivo. C'è un solo modo per portare a termine una missione?



Jarek Kolár: Quel video è pensato per mostrare in 5 minuti quello che il gioco ha da offrire in termini di atmosfera e gameplay. Concordo sul fatto che l'impressione che si potrebbe avere alla sua visione sia quella di un titolo facile e lineare ma ti assicuro che quanto visto in quel trailer rappresenta una piccola parte di una grossa rapina, ossia le missioni più difficili di tutte.

Nella campagna single player, i colpi sono influenzati dagli eventi della storia che li hanno attivati e questi fattori incidono anche sulle opzioni e sugli ostacoli che vengono inseriti nella partita. Vi è libertà nella scelta dell'approccio. Inoltre la missione è parzialmente procedurale, quindi ogni rapina è diversa dalle altre. Preferiamo creare tensione e atmosfera piuttosto che proporre una simulazione con tantissimi approcci disponibili.



Everyeye.it: In Crime Boss sarà possibile potenziare o personalizzare il protagonista? Ci piacerebbe saperne di più sul sistema di progressione.



Jarek Kolár: Nella campagna single player i giocatori possono potenziare sia il boss che i membri della banda, così da potergli assegnare un numero maggiore di perk, affidargli armi più forti e potenziarne le statistiche. Queste migliorie sono permanenti e non vengono azzerate ad un eventuale restart della campagna. Oltre a poter modificare il loro equipaggiamento, i giocatori possono anche personalizzare l'aspetto di tutti i rapinatori a eccezione di Baker.



Everyeye.it: Nel gioco è presente un sistema di modifica delle armi? Nel filmato di gameplay si vedono fucili con accessori, ma non è chiaro se sia possibile o meno installarli a piacimento.



Jarek Kolár: In Crime Boss Rockay City vi è un sistema ideato per supportare accessori che modificano le bocche da fuoco da tutti i punti di vista: in base alla configurazione, cambiano le funzionalità, l'estetica e le animazioni. Ciascun accessorio permette di alterare numerose statistiche delle armi, così da migliorarne le prestazioni.

In maniera simile alla vita reale, le armi non si possono sbloccare e vanno acquistate pezzo per pezzo. Questo implica che, alla morte di un rapinatore, perderete anche gli strumenti di morte che trasporta. Tale meccanica aggiunge tensione alla missione, poiché un eventuale fallimento ha gravi conseguenze. In questo modo, inoltre, facciamo in modo che anche nell'endgame i giocatori non si fossilizzino su una sola arma.



Dal momento che all'utente tocca gestire la banda e ogni suo membro deve utilizzare una bocca da fuoco facente parte dell'armeria, non abbiamo voluto appesantire il lavoro con la gestione dell'arsenale. Per questo non è possibile modificare manualmente le armi. In Crime Boss si possono acquistare numerose armi già configurate che montano mod e accessori. Alcuni strumenti di morte sono più rari e dispongono di un aspetto unico.



Everyeye.it: Crime Boss è previsto solo per PC e console di ultima generazione. Potete dirci quale versione dell'Unreal Engine state utilizzando e quali sono le tecnologie di cui vi state avvalendo per velocizzare lo sviluppo?

Jarek Kolár: Il gioco è in sviluppo con l'Unreal Engine 4. La tecnologia più importante tra quelle che stiamo sfruttando è Metahuman, che ci ha permesso di creare volti e animazioni facciali incredibili. Stiamo usando anche Mutable, che permette di generare personaggi in maniera casuale. In questo caso si tratta di un plugin dell'UE4 che è stato integrato nell'Unreal Engine 5.