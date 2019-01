Dead or Alive 6: obiettivi e futuro eSport del picchiaduro del Team Ninja

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Qualche giorno fa siamo stati a Londra per provare in anteprima una versione quasi definitiva di Dead or Alive 6, ultimo capitolo della particolare ed eccentrica serie di picchiaduro firmata Team Ninja. Oltre ad aver testato con mano quasi tutte le feature che ci attenderanno nell'edizione completa, abbiamo potuto scambiare anche qualche parola con Yohei Shimbori, producer e director del gioco: ne è nata una chiacchierata che mette in chiaro quali sono gli obiettivi della produzione, le differenze in termini di design per quanto concerne i personaggi e le prospettive in ottica eSport, per un fighting game che punta a coinvolgere sia gli utenti più esperti che i nuovi arrivati. Eccovi di seguito il resoconto della nostra intervista.

Tra passato e futuro

Everyeye.it: In un contesto di costante semplificazione del genere picchiaduro da parte degli sviluppatori, come si pone Dead or Alive 6 nei confronti dei giocatori casual e di quelli hardcore?

Yohei Shimbori: Diciamo che lo sviluppo di Dead or Alive 6 si è strutturato pensando a entrambi questi ambiti: se da un lato i giocatori casual sono una platea molto grande e a cui da sempre ci rivolgiamo in prima battuta con il nostro gioco, affinché questo risulti appetibile c'è bisogno di stimolare anche tutta la scena hardcore che è diventata sempre più consistente nei picchiaduro.

Per cui abbiamo provato ad offrire un gioco intuitivo e di facile approccio per i casual, ma dotato allo stesso tempo di una maggiore profondità che permetta ai giocatori hardcore di fare cose incredibili. Un chiaro esempio di questa filosofia è il nuovo attacco col dorsale destro: un giocatore casual tenderà a premerlo ripetutamente e si divertirà concatenando una combo spettacolare, ma un utente esperto capirà presto come bloccarla e potrà invece implementare quegli attacchi in un insieme più complesso di mosse che lo porti alla vittoria.



Everyeye.it: Qual è il principale elemento di novità di Dead or Alive 6 rispetto ai predecessori?

Yohei Shimbori: La principale novità di Dead or Alive 6 è l'introduzione del Break Gauge che permette di eseguire degli attacchi davvero forti e spettacolari quando l'apposita barra è completamente piena: i giocatori potranno eseguire il Break Blow, un potentissimo attacco speciale, oppure la Break Hold, una contromossa utilizzabile contro qualsiasi assalto nemico. E queste sono feature inedite per la serie, che credo potranno dare maggiore complessità e profondità al suo gameplay.



Everyeye.it: Dead or Alive 6 è un titolo pensato anche in ottica eSport? Se si, è pensato per permanere a lungo nei circuiti competitivi? È previsto un "pro tour" di Dead or Alive?

Yohei Shimbori: Parto dalla seconda parte della domanda: un Pro Tour è possibile solo quando hai abbastanza pro gamer che rimangono nella competizione per lungo tempo, ad esempio Street Fighter di Capcom è il picchiaduro che vanta la più grande pro-community della scena, o quantomeno la più longeva, e anche Tekken pur essendo partito da pochi anni ha saputo educare una buona platea di giocatori professionisti che supportano la scena competitiva. Per Dead or Alive 6 la questione è diversa perché non abbiamo ancora una base di pro gamer tale da poter pensare concretamente a un Pro Tour. Tuttavia Dead or Alive 6 è assolutamente un videogioco pensato anche in ottica eSport, sebbene la principale vocazione della serie sia quella di offrire un picchiaduro spettacolare e godibile da tutti. Le aggiunte in termini di gameplay e la maggiore complessità che comportano speriamo possano spingere gli utenti a voler competere maggiormente, in modo tale da incentivare l'organizzazione di tornei eSport.

Everyeye.it: Nella fase beta sono stati riscontrati numerosi problemi di instabilità del netcode, anche con indicatori di connessione al massimo. Tali disguidi saranno risolti con la release definitiva?

Yohei Shimbori: Sappiamo che ci sono stati questi fastidi e ci dispiace molto, purtroppo il problema era legato al tempo che le macchine impiegavano per processare le immagini con l'attuale grafica rinnovata. Per cui tutti i problemi riscontrati finora con l'online sono dovuti all'engine grafico, ma ovviamente stiamo lavorando per evitare che si ripresentino e gli ultimi test denotano un netto miglioramento.



Everyeye.it: Già dalla beta e dai trailer è stato possibile notare una maggiore "sobrietà" di personaggi e costumi rispetto al passato: qual è il motivo alla base di tale scelta?

Yohei Shimbori: Sì è una giusta osservazione, visto che la serie si è sempre distinta anche per un'estetica poco sobria, soprattutto nei personaggi femminili. Negli ultimi tempi tuttavia certe tematiche si sono fatte più rilevanti che in passato, e per evitare inutili polemiche sul nascere abbiamo optato per un'immagine più "coperta" dei personaggi. Il costume di default di tutti i lottatori infatti è ora molto normale, t-shirt e jeans o magari un vestito, un kimono o una tuta.

Non ci siamo dimenticati però del tipico stile un po' audace di certi look e del fatto che i fan della serie Dead or Alive si aspettino di ritrovarli; basterà scorrere tra i costumi secondari e sbloccabili per trovare un'enorme varietà di outfit, più o meno "coperti". Semplicemente non li abbiamo messi in copertina né sui materiali pubblicitari perché non volevamo rischiare di offendere la sensibilità di nessuno e perché, al giorno d'oggi, è più facile vendere un gioco che si presenta con un'estetica sobria.