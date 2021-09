Diablo 2 Resurrected: un mito ritorna, dietro le quinte dello sviluppo

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Diablo 2, ormai, è risorto a nuova vita. Con l'uscita di Resurrected, infatti, i nuovi giocatori e la vecchia guardia sono tornati a imbracciare le armi per respingere ancora una volta il male che minaccia le oscure lande di Sanctuarium. Dopo esserci uniti alla lotta, abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere con due membri chiave del team di sviluppo - Rob Gallerani (design director) e Dustin King (Art Director) - per approfondire la genesi di un titolo che non ha mancato di scatenare ondate di entusiasmo tra le file degli appassionati. In attesa della recensione vi rimandiamo alla nostra prova di Diablo 2 Resurrected.

La parola agli sviluppatori

Everyeye: Com'è stato tornare a lavorare su un cult come Diablo 2?



Gallerani: In Diablo ci sono talmente tanti piccoli particolari, infinitesimali ma importantissimi che non potevamo semplicemente "rifarli" o pensare di toccarli. Per questo siamo partiti dallo stesso identico codice del gioco originale. E' lo stesso gioco, identico, sotto la scocca.

Siamo rimasti davvero sorpresi di quanto, ancora oggi la community sia così attiva e appassionata. Le persone giocano allo stesso identico gioco addirittura più di vent'anni dopo la sua uscita. Il nostro obbiettivo non è mai stato quello di far progredire il franchise. Per quello ci sono già Diablo 3 e il futuro Diablo 4. Noi abbiamo tentato di riportarlo a nuova vita, migliorando ciò che già esisteva e per cui la community impazzisce ancor oggi.



King: Il gioco è ovviamente un capolavoro indiscusso, entrato nella storia dei videogiochi, con una community incredibilmente solida. Sapevamo di aver davanti un lavoro difficile, tanto sotto il profilo del design quanto per ogni altro aspetto del titolo. Ma siamo anche convinti di aver fatto un ottimo lavoro nel mantenere le atmosfere dell'originale, senza snaturarle, né stravolgerle.



Everyeye: Quanto è stato difficile portare nell'epoca "moderna" un gioco di vent'anni fa, dal punto di vista delle meccaniche di gioco?



Gallerani: In realtà ci sono diversi aspetti del gioco che per forza di cose non potevano essere cambiate. Sto parlando del drop rate, degli NPC, delle statistiche degli oggetti, di qualsiasi bilanciamento.

Insomma, qualunque cosa che potesse in qualche modo modificare il flow naturale del gioco. Certo, il mondo rispetto a vent'anni fa è decisamente cambiato, e abbiamo cercato di apportare il giusto quantitativo di modifiche per ciò che concerne il gameplay e le meccaniche di gioco, in modo che i giocatori potessero trovarsi più a loro agio e, soprattutto, l'esperienza di gioco su console possa fosse la più godibile e divertente possibile.



Everyeye: Immaginiamo che in corso d'opera abbiate sentito una grande responsabilità nei confronti della community.



Gallerani: Una enorme responsabilità, chiaro. Stiamo parlando di un pezzo di storia che ha accompagnato la vita e l'infanzia di molte persone. Le ha fatte crescere, ha creato amicizie, e le ha accompagnate per molti anni. Inoltre dovevamo tenere conto del fatto che le persone vogliono cose diverse, che molti ricordano persino il gioco in maniera diversa.

Noi abbiamo aggiunto, soprattutto dal punto di vista visivo, moltissimi dettagli nuovi (sangue, particolari delle skin, delle armi e cosi via) e questo in un certo senso è pericoloso, perché si scontra appunto con i ricordi delle persone, che possono apprezzare i cambiamenti oppure no. La pressione l'abbiamo sentita tutta, questo è certo.



Everyeye: Dal punto di vista del design, come è stato portare Sanctuary a nuova vita? Quali difficoltà avete incontrato nel ricreare effettistica, illuminazione, modellazione di personaggi?



Gallerani: Una grande domanda. Dal punto di vista del design, noi non abbiamo mai voluto alterare in maniera significativa i canoni "funzionali" dell'originale, ma solo valorizzare la resa estetica dell'insieme.

Per esempio, nel gioco originale gli oggetti vengono gettati a terra e si vede semplicemente un'immagine dell'elemento in questione con un po' d'erba attorno. Abbiamo voluto modificare il modo in cui questa interazione tra terreno e oggetti si verifica: volevamo renderla più realistica, comunicare la difficoltà di vedere l'oggetto nell'erba, magari di notte e con la pioggia. Il feeling dell'originale è immutato, anche sotto il profilo dell'illuminazione; abbiamo solo aggiunto alcuni set aggiornati, in modo da rendere più naturale il modo in cui la luce colpisce gli oggetti e genera riflessi. Abbiamo costruito un engine 3D sopra l'engine originale, mantenendo lo stesso backend durante l'aggiornamento della grafica. Da un punto di vista visivo, abbiamo capito subito che l'unico modo per essere fedeli a questo gioco era costruire partendo dal gioco originale.



Una delle prime decisioni è stata: lo architettiamo in modo tale da prendere gli sprite originali e migliorarli? O cerchiamo di essere fedeli a ciò che gli sviluppatori stavano cercando di fare? Cosa voleva effettivamente essere in grado di fare il team originale, ma la tecnologia non glielo ha permesso?"



King: Ciò ha creato molte strade percorribili dal punto di vista dello stile artistico. Il team si è basato su un concetto denominato "70/30", ovvero è rimasto rimasti fedele all'originale per il 70%, con un 30% di margine di manovra. Gli artisti hanno anche fatto molto affidamento sulle concept art originali, cercando sempre di trovare l'equilibrio tra lo stile degli esordi e "lo spirito" di quella stessa estetica.

Ci sono state anche molte considerazioni sul gameplay nella creazione della nuova grafica. Il team grafico voleva realizzare un sistema di illuminazione globale davvero sofisticato, ma è diventato chiaro che se avessimo scelto quel modello, la luce luce sarebbe rimbalzata in troppi punti, e avremmo finito per proporre un gioco con una visibilità diversa da quella originale. Era qualcosa che non potevamo permetterci, perché dovevamo assicurarci che fosse il più vicino possibile all'originale.



Everyeye: Avete mantenuto inalterati anche i bug del gioco?



King: Il nostro impegno nel mantenere le caratteristiche classiche del gioco si è esteso anche a molti dei bug che hanno da sempre afflitto il gioco e, in qualche modo, caratterizzato l'esperienza dei giocatori. Alcuni dei bug classici sono rimasti, mentre altri quelli più strani e invadenti (tipo exploit o duplicazione di oggetti), sono stati rimossi. L'idea di mantenere i bug piuttosto che risolverli è in realtà molto più complicata di quanto molti giocatori potrebbero immaginare, però siamo soddisfatti del risultato.



Everyeye: Quali difficoltà avete affrontato per trasportare Diablo 2 su console?



Gallerani: Un'altra grande sfida in questo progetto di sviluppo è stato ipotizzare l'arrivo per la prima volta di Diablo 2 su console. Gli sviluppatori hanno dovuto apportare alcune modifiche alla struttura del menu e alla navigazione dell'interfaccia utente per ottimizzare l'esperienza utilizzando un controller.

Un lavoro reso ancor più complicato dalla possibilità di utilizzare la cross progression: visto che i giocatori dovevano poter passare da PC a console a piacimento, non potevamo semplicemente costruire due sistemi completamente separati.



Di conseguenza, abbiamo creato un set di controlli ibrido per console e giocatori con il controller, con una barra delle azioni mappabile e sei set di tasti di scelta rapida. C'è anche una certa sensibilità alla velocità di movimento in base alla forza con cui spingi la tua levetta analogica. Se sei su PC, puoi passare senza problemi tra i due metodi di input. L'introduzione del nuovo sistema di controllo ha poi generato un'ulteriore sfida. Ci sono molte community a cui ci rivolgiamo con Diablo 2: Resurrected, e una di queste sono i giocatori nostalgici che vent'anni fa avevano il titolo su PC, ma che oggi sono esclusivamente utenti console. In questo senso, stiamo cercando di elaborare tutto il feedback offerto dai giocatori, per capire se stiamo facendo le cose giuste e come possiamo migliorare l'esperienza.



King: Abbiamo costruito ogni versione del gioco pensando alle singole piattaforme, e non solo per quanto riguarda i controlli.

E mentre i porting su Xbox e PlayStation sono stati piuttosto "semplici", Switch ha presentato una sfida particolarmente interessante, trattandosi di un dispositivo portatile notevolmente diverso dagli altri sistemi. La capacità di riprendere il gioco e giocare in movimento, ad esempio, ci ha spinto a cercare soluzioni dedicate. Dovevamo poi concentrarci sulla dimensione dei testi, perché qualcosa che è leggibile su un televisore non lo è altrettanto quando viene "miniaturizzato", specialmente quando esci in 16 lingue diverse. Su Switch abbiano inoltre deciso di limitare a quattro il numero dei personaggi in multiplayer, principalmente per ottenere la migliore esperienza in relazione alle dimensioni dello schermo, e non a causa delle limitazioni dell'hardware.



