Disintegration: concept, esplorazione, combattimenti e progressione

Disintegration segna il ritorno di Marcus Lehto sulle scene. Dopo 15 anni passati in Bungie in veste di Creative Art Director (dal 1997 al 2012), e dopo aver contribuito alla creazione dell'universo di Halo (sul suo profilo Twitter si presenta come il "papà" di Master Chief), ha deciso di plasmare il proprio destino scegliendo la via più ardua, ma quella in grado di offrire più soddisfazioni: la via dell'indipendenza, lastricata di sogni, rischi e paure. In occasione della presentazione della campagna single player di Disintegration (rigorosamente virtuale e a distanza, vista l'attuale situazione), abbiamo avuto l'onore e il piacere di scambiare quattro chiacchiere con lui: un'intervista in cui abbiamo ripercorso gli inizi della sua nuova carriera, la fondazione di V1 Interactive, senza dimenticarci chiaramente del nuovo progetto, in arrivo quest'anno su PC, PS4 e Xbox One.

Gli inizi

Everyeye.it: Ciao Marcus! Quando e come è nata V1 Interactive? E Disintegration? Si tratta di un progetto creato appositamente per il nuovo team, o era una vecchia idea nascosta nel cassetto?

Marcus Lehto: Ho lasciato Bungie nel 2012 e da allora ho iniziato a raccogliere le idee per progetti di vario genere, anche se in quel momento non avevo uno studio tutto mio, anzi, nemmeno avevo in mente di metterne in piedi uno. Ho passato così un anno e mezzo circa, pensando davvero a un po' di tutto, persino a un titolo mobile, che all'epoca andavano molto in voga, ma anche a grossi progetti AAA.

Ero arrivato ad avere in mano qualcosa come 5 differenti concept, ma ce ne era uno in particolare che continuava a ronzarmi per la mente, era sempre in cima alla lista, mi interessava molto espanderlo e approfondirlo.



Pensai che aveva più di una possibilità per concretizzarsi in qualcosa di davvero grosso. All'epoca, inoltre, ero stato contattato da numerosi studi di sviluppo e aziende molto importanti, come Activision e altri nell'area di Los Angeles. Chiesi più volte a me stesso se volevo ancora far parte di un grosso studio oppure no, ma alla fine decisi di mettere in piedi qualcosa di mio, a cui dedicare tutte le mie energie. Ma per farlo avevo bisogno di prendere il migliore tra i concept che avevo in mano e creare un prototipo.



Decisi di iniziare assumendo due giovani sviluppatori, ancora studenti all'epoca, e insieme lavorammo per un anno e mezzo a quel concept. Ci prendemmo tutto il tempo possibile per creare un prototipo giocabile, con cui mostrare le meccaniche che avevamo escogitato, dal quale poi dar vita a un vero e proprio universo.

Da lì a poco nacque anche il nome definitivo, Disintegration, e vide la luce anche lo studio vero e proprio. Direi quindi che è partito tutto circa 4 anni fa. Per la pubblicazione accettammo l'ottima offerta di Private Division, che spiccò un salto della fede insieme a noi. Del resto stavano per investire in un ambizioso progetto creato solamente da un ex-sviluppatore di AAA e da due studenti. Ora siamo 30, un mix tra veterani dell'industry e giovani promesse, e tra le mani abbiamo un gioco completo e complesso, dotato di campagna single player, oltre a una componente multiplayer. Sono davvero contento di poterlo mostrare e poterne finalmente parlare.



Everyeye.it: A proposito di "salti della fede", cosa ha spinto un veterano dell'industry degli AAA a lavorare a un progetto decisamente peculiare? Si tratta pur sempre di un mix tra meccaniche sparatutto e strategiche, una cosa che non si vede proprio tutti i giorni. È un esperimento coraggioso, ma progetti del genere hanno spesso una portata decisamente minore, o comunque comportano rischi che i grossi studi evitano di prendere.

Marcus Lehto: Sono 25 anni che lavoro nel settore. Sentivo il bisogno di correre il rischio, di esplorare nuovi territori. In realtà, ad essere sincero, Disintegration doveva essere un RTS puro. Era già divertente in quello stato, ma dentro di me sapevo che non era abbastanza speciale. Mi piaceva l'universo che stavamo creando, le meccaniche erano interessanti, ma non riusciva a emergere, a lasciare il segno.

Ecco perché decidemmo di cambiare rotta e sceglierne una più complessa, più coraggiosa. Arrivò come un'epifania, la classica idea che ti viene all'improvviso alle 3 di notte! Al mio risveglio chiamai gli altri due membri del team e gli parlai di questa nuova strada che intendevo percorrere: volevo trasformare la telecamera classica degli RTS in un vero e proprio personaggio che avrebbe partecipato in qualche modo al combattimento.



Nel giro di qualche settimana nacque l'idea delle gravcycle, controllate dal giocatore, equipaggiate con armi, abilità, e di riflesso anche nuove meccaniche, nuovi modi di prendere parte allo scontro e di interagire fluidamente con le unità presenti sul campo di battaglia, senza interruzioni e senza complicare troppo le cose. Ci volle tempo a rendere l'esperienza più organica e godibile, sapevamo che ci avremmo impiegato un bel po' di tempo, ma eravamo super-emozionati per questa idea, ci piaceva davvero tanto, ci sembrava qualcosa di davvero unico.

Successivamente arrivò l'accordo di pubblicazione e iniziai a mostrare il prototipo ad alcuni amici sviluppatori, ai quali proposi di entrare nel team. Accettarono immediatamente di lavorare a qualcosa di così particolare, sopratutto quelli provenienti da studi solitamente dediti ai AAA. Non so quanto sia realmente unico, ma pian piano, continuando a sviluppare l'idea, a nostro parere si è evoluto in qualcosa che non si vede tutti i giorni. Sono davvero orgoglioso del risultato finale.



Everyeye.it: A chi è indirizzato un gioco del genere? Qual è la vostra target audience, quella RTS o sparatutto? O puntate a creare una nicchia tutta vostra?

Marcus Lehto: Credo che questo gioco si ritaglierà una nicchia tutta sua, sperando però che diventi via via più ampia dopo l'uscita. Crediamo comunque sia fluido e intuitivo quanto un FPS, così da creare sin da subito una connessione con gli amanti di quel genere, i quali, giocando, troveranno tutta una componente strategica che potrebbe aprire e non poco i loro orizzonti.

O almeno è quanto emerso dai test e dalla tech beta, ed è interessante assistere alla loro reazione quando questo elemento extra, a cui non sono per nulla abituati, viene a galla. Lo stesso vale per i fan degli strategici: capiscono da subito come funziona la meccanica del Commander, e la adorano, ma poi scoprono l'anima più action del gioco e rimangono colpiti, sopratutto se non sono così abituati a giocare simili titoli. Credo che entrambe le audience possano trovare qualcosa di loro gradimento in Disintegration.



Everyeye.it: Cosa vi ha influenzato maggiormente durante la fase di creazione? Non parliamo solo di giochi, ma anche di altri media.

Marcus Lehto: La fonte principale, semplicemente, è stata questa cosa qui (mostra il suo telefono, ndr), che tutti tengono incollata al volto. Sono partito da considerazioni fatte osservando le persone intorno a me e il loro comportamento, riflettendo anche su quanto esageratamente si affidino alla tecnologia. Cosa succederebbe se ci dimenticassimo del mondo attorno a noi, se non facessimo nulla a riguardo di ciò che succede? Prendiamo ad esempio ciò che sta accadendo nella realtà in questo momento, e portiamola all'estremo. Ecco da dove è nata l'idea di Disintegration. Per le gravcycle ho tratto l'ispirazione da una mia grande passione, le moto. Le guido, adoro sporcarmi le mani e sistemarle, studiarle.

Disintegrati

Everyeye.it: Riguardo l'esplorazione: durante la presentazione hai parlato di veri e propri bonus utili a potenziare la gravcycle disseminati per i livelli, così da invogliare il giocatore ad esplorarli. Ci puoi parlare meglio di questa cosa?

Marcus Lehto: Durante l'esplorazione bisogna prestare attenzione a due cose in particolare: le stazioni di cura, necessarie a riparare la gravcycle e a curare le unità (sempre che il mezzo che state usando non abbia già di suo delle abilità curative), e oggetti di valore che individuerete grazie allo scanner in vostra dotazione (spesso saranno nascosti sotto pile di detriti).

Questi oggetti faranno salire di livello le unità e il protagonista; ci saranno poi dei chip di upgrade che permetteranno alle unità e al protagonista di sbloccare nuove abilità nei rispettivi skill-tree. Volete rendere più veloci le unità guerriero o ranger? O migliorare la loro la precisione? Sta a voi scegliere come potenziarli lungo la campagna.



Everyeye.it: A proposito del sistema di progressione, sarà unico per single e multiplayer? O indipendente?

Marcus Lehto: No, il single player avrà uno skill-tree proprio, su nostra precisa volontà. Non volevamo stravolgere troppo le meccaniche.



Everyeye.it: Come funzioneranno le missioni? Ci hai parlato anche di un hub centrale, ma da lì si potranno scegliere missioni principali e secondarie, ad esempio?

Marcus Lehto: Nell'hub si può interagire con altri personaggi e scoprire informazioni sul loro passato. Ci proporranno anche delle sfide, applicabili alla missione successiva, la quale verrà selezionata da un apposito computer. La struttura delle missioni è lineare, per permettere al giocatore di vivere al meglio la trama. Avrà comunque la libertà di rigiocare quelle già svolte a nuovi livelli di difficoltà, ma ovviamente con le unità potenziate e con tutto ciò che avrà sbloccato fino a quel momento. Le missioni, inoltre, sono pensate per essere affrontate in modi differenti, quindi si possono provare nuovi approcci ogni volta.